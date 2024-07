Đất nền ven TP.HCM tiếp tục cải thiện nguồn cung vào các tháng cuối năm

Thị trường bất động sản TP.HCM và vùng phụ cận 6 tháng đầu năm ghi nhận sự cải thiện đáng kể về nguồn cung sơ cấp và sức tiêu thụ trong các phân khúc chủ đạo. Phần lớn giao dịch tập trung ở những dự án hoàn thiện hạ tầng, pháp lý, được triển khai bởi các chủ đầu tư có uy tín trên thị trường,… Trong đó, phân khúc đất nền được ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nguồn cung.



Cụ thể, phân khúc đất nền trong quý II, nguồn cung sơ cấp tăng khoảng 5% so với quý trước, tập trung chủ yếu ở thị trường các tỉnh giáp ranh như Bình Dương, Long An, Đồng Nai.

Sức cầu chung của thị trường cải thiện đáng kể so với quý I/2024, tuy nhiên vẫn còn khá thấp so với giai đoạn 2019 trở về trước. Giao dịch tập trung cục bộ ở nhóm sản phẩm hoàn thiện hạ tầng, pháp lý với mức giá trung bình dưới 30 triệu đồng/m2. Mặt bằng giá sơ cấp không có nhiều biến động so với đầu năm, trong khi giá thứ cấp tăng nhẹ so với quý trước (khoảng 1%).

Nguồn cung đất nền các tháng cuối năm 2024 dự báo tiếp tục tăng. Ảnh: Gia Linh

Ông Phạm Lâm – CEO DKRA Group cho hay các giao dịch thị trường thời gian qua chủ yếu rơi vào thị trường thứ cấp. Ngoài ra, xu hướng của khách hàng là tập trung vào các sản phẩm có điều kiện pháp lý hoàn chỉnh, được triển khai bởi các chủ đầu tư có tiềm lực tài chính tốt.

Thực tế, thời gian qua, hoạt động mua bán, giao dịch các sản phẩm đất nền của các công ty bất động sản, môi giới bắt đầu "tăng nhiệt". Dù còn nhiều lo ngại với diễn biến thị trường, nhưng một số khách hàng đã chấp nhận xuống tiền.

Thời gian tới, theo chuyên gia của DKRA Group, nguồn cung mới phân khúc đất nền trong quý III/2024 có nhiều cải thiện so với hai quý đầu năm và dao động trong khoảng từ 450-550 nền, tập trung chủ yếu ở Bình Dương, Long An.

Thanh khoản thị trường duy trì khởi sắc, trong đó, các khu vực vùng phụ cận TP.HCM có thể sẽ dẫn dắt thị trường. Quy định về Luật Đất đai chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2024 được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều chuyển biến tích cực cho thị trường trong thời gian tới.