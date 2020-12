Đất Xanh Miền Nam và LDG Group có đẩy rủi ro về khách hàng tại dự án LDG Sky?

Như Dân Việt đã có bài phản ánh, dự án LDG Sky do Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG Group) làm chủ đầu tư và Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam (Đất Xanh Miền Nam) làm đơn vị phân phối mặc dù không có tên trong danh sách các dự án được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương tham mưu cho UBND tỉnh.



Huy động vốn khi chưa đủ pháp lý

Cụ thể, Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, qua rà soát trên địa bàn phường Bình Thắng, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng không tham mưu dự án có tên Khu căn hộ cao cấp LDG Sky (thuộc Khu đô thị Bình Nguyên, phường Bình Thắng, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương khẳng định, dự án Khu đô thị mới Bình Nguyên do Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG Group) làm chủ đầu tư đến nay chưa đầy đủ pháp lý. Ngày 30/10/2020, Sở Xây dựng có nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở một phần dự án Khu đô thị mới Bình Nguyên (Khu chung cư LDG Sky) tại phường Bình An, thành phố Dĩ An của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG. Hiện nay, Sở Xây dựng đang xem xét hồ sơ.

Sở Xây dựng cũng chưa có văn bản thông báo cho chủ đầu tư dự án được phép huy động vốn, bán nhà hình thành trong tương lai đối với Khu chung cư LDG Sky.

Như vậy, đến nay khu đất mà LDG Group đang chuẩn bị xây dựng dự án mang tên LDG Sky chưa đầy đủ pháp lý, chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Thế nhưng, từ nhiều tháng qua, LDG Group đã bắt tay cùng Đất Xanh Miền Nam cũng như một số sàn bất động sản khác giới thiệu, mở bán và huy động vốn trái luật.

Dự án LDG Sky mặc dù chưa đủ pháp lý nhưng LDG Group cùng Đất Xanh Miền Nam đã bắt tay nhau huy động vốn trái luật, đẩy rủi ro về phía khách hàng. Ảnh: V.D

Ngày 1/11 vừa qua, các đơn vị này đã tổ chức lễ giới thiệu (thực chất là lễ mở bán) dự án LDG Sky với sự tham dự của hàng nghìn khách hàng và nhân viên kinh doanh.

Theo đó, để mua một sản phẩm tại dự án LDG Sky, khách hàng phải đặt cọc trước với số tiền là 50 triệu đồng. Sau khi đặt cọc giữ chỗ, khách hàng sẽ nhận được "Phiếu đăng ký giữ sản phẩm" của Đất Xanh Miền Nam. Tiếp đến 15 ngày sau, khách hàng sẽ đóng 10% giá trị căn hộ và ký thoả thuận đặt cọc với chủ đầu tư là LDG Group. Nếu quá thời hạn không thanh toán sẽ bị mất cọc, đến khi khách hàng đóng đủ 30% sẽ tiến hành ký hợp đồng mua bán...

Trao đổi với Dân Việt, đại diện truyền thông của Công ty Đất Xanh Miền Nam thừa nhận có việc thu 50 triệu đồng tiền giữ chỗ đối với mỗi khách hàng có nhu cầu mua căn hộ tại dự án.

Vị đại diện truyền thông này giải thích rằng đây là tiền "đảm bảo" cho việc chọn mua căn hộ. Nếu đến ngày mở bán, khách hàng không có nhu cầu mua nữa thì sẽ được hoàn lại tiền.

Khách hàng có thể gặp rủi ro

Công an tỉnh Bình Dương từng cho biết, theo quy định hiện hành, các thể loại hợp đồng giữ chỗ, hợp đồng góp vốn, hợp đồng nguyên tắc đều không có giá trị pháp lý và khi xảy ra sự cố như dự án không thể triển khai được thì người chịu thiệt hại là khách hàng.

Cũng theo Công an tỉnh Bình Dương, hiện nay có nhiều chủ đầu tư huy động vốn trái phép bằng cách ký hợp đồng giữ chỗ, hợp đồng góp vốn với khách hàng để lấy kinh phí làm dự án, Tuy nhiên, khi dự án không được cơ quan chức năng cấp phép do chưa xây dựng cơ sở hạ tầng thì các chủ đầu tư này tìm đủ mọi cách để né tránh, thậm chí ôm tiền bỏ chạy khiến nhiều khách hàng lao đao.

Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về điều kiện để bán nhà chung cư đang xây dựng như: Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng; Giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; Trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó; Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Công trình dự án LDG Sky hiện nay vẫn là bãi đất trống, chưa có dấu hiệu thi công, xây dựng. Ảnh: V.D

Ngoài ra, luật cũng quy định, chủ đầu tư bất động sản trước khi cho bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng. Phạm vi bảo lãnh do các bên thoả thuận nhưng phải đảm bảo những quy định theo pháp luật.

Bên cạnh đó, luật cũng đã quy định rất rõ: "Đối với sàn giao dịch bất động sản bán sản phẩm khi chưa đủ pháp lý xét theo Nghị định 139/2017 có hiệu lực từ ngày 15/01/2018 của chính phủ quy định xử phạt 40 triệu - 50 triệu đồng nếu sàn giao dịch bất động sản nào đưa lên sàn giao dịch sản phẩm bất động sản không đủ điều kiện kinh doanh, đồng thời bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản từ 6 - 12 tháng".

Như vậy, có thể thấy, bất chấp sự rủi ro mà khách hàng có thể phải nhận, LDG Group đã bắt tay với Đất Xanh Miền Nam đã vì lợi nhuận mà tìm cách "vẽ" với khách hàng để bán cho được các sản phẩm khác xa với thực tế và chưa được công nhận đủ điều kiện mở bán.

Dự án LDG Sky hiện nay chưa được triển khai thi công, vì thế việc rao bán các căn hộ trên các sàn giao dịch bất động sản là trái quy định của pháp luật. Việc cho phép đặt cọc giữ chỗ là hoạt động lách luật và khách hàng có thể gặp rủi ro nếu dự án vì lý do nào đó bị đình trệ kéo dài.

Thiết nghĩ, việc giám sát quản lý các dự án, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các cơ quan chức năng nên đặt lên hàng đầu tránh việc phải giải quyết các rắc rối về sau.