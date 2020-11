Dự án LDG Sky chưa đủ pháp lý, Đất Xanh Miền Nam đã vội huy động vốn

Vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG Group) và Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam (Đất Xanh Miền Nam) đã tiến hành lễ giới thiệu công bố dự án LDG Sky toạ lạc tại Khu đô thị Bình Nguyên, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương với hàng trăm khách hàng đến từ TP.HCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An,..

Ghi nhận thực tế, mặc dù là lễ giới thiệu dự án nhưng thực chất đây chính là "lễ mở bán" dự án được chủ đầu tư dự án LDG Sky là LDG Group cùng đơn vị phân phối Đất Xanh Miền Nam tổ chức nhằm quảng cáo sản phẩm, thu tiền, huy động vốn đối với các khách hàng có nhu cầu mua căn hộ tại dự án.

Tại buổi lễ, trong vai khách hàng có nhu cầu mua căn hộ để ở, nhân viên tư vấn của Đất Xanh Miền Nam giới thiệu, dự án LDG Sky là một "tuyệt phẩm" tại Bình Dương, nếu không nhanh tay xuống tiền chốt căn, thì sẽ mất cơ hội có nhà tại dự án.

Hàng trăm căn hộ (màu đỏ) của dự án LDG Sky được LDG Group và Đất Xanh Miền Nam bán thành công cho khách hàng tại lễ giới thiệu (thực chất là lễ mở bán) vào ngày 1/11 vừa qua. Ảnh: V.D

Theo tư vấn của nhân viên Công ty Đất xanh Miền Nam, nếu khách mua thì bắt buộc phải đóng trước 50 triệu tiền giữ chỗ tại lễ giới thiệu (số tiền này sau đó được chuyển sang thành tiền đặt cọc), 7 ngày sau phải đóng thêm 10% tổng giá trị hợp đồng và đến quý 3/2021 sẽ tiến hành ký hợp đồng mua bán.

Sau khi đóng 50 triệu tiền đặt cọc, nếu sau 7 ngày khách hàng không đóng thêm 10% giá trị hợp đồng thì sẽ bị mất tiền cọc.

Khi chúng tôi thắc mắc về pháp lý của dự án, các nhân viên chỉ đưa ra được Quyết định phê duyệt 1/500 của toàn Khu đô thị mới Bình Nguyên được ký ngày 3/9/2020. Nhân viên này còn cho biết thêm, pháp lý đã đầy đủ và được miễn giấy phép xây dựng.

Theo ghi nhận thực tế, hiện khu đất được quy hoạch để xây dựng dự án Sky LDG vẫn là bãi đất trống, bên trong công trường dự án được quây kín bằng hàng rào tôn, chưa hề có dấu hiệu xây dựng.

Khu vực xây dựng chung cư LDG Sky nằm trong dự án Khu đô thị Bình Nguyên hiện đang được quây tôn. Ảnh: V.D

Trao đổi với Dân Việt, đại diện truyền thông của Công ty Đất Xanh Miền Nam thừa nhận có việc thu 50 triệu đồng tiền giữ chỗ đối với mỗi khách hàng có nhu cầu mua căn hộ tại dự án.

Vị đại diện truyền thông này giải thích rằng đây là tiền "đảm bảo" cho việc chọn mua căn hộ. Nếu đến ngày mở bán, khách hàng không có nhu cầu mua nữa thì sẽ được hoàn lại tiền.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, qua rà soát trên địa bàn phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng không có tham mưu dự án có tên Khu căn hộ cao cấp LDG SKY (thuộc Khu đô thị Bình Nguyên, phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Tuy nhiên, tại phường Bình An, thị xã Dĩ An có dự án Khu đô thị mới Bình Nguyên.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương khẳng định, dự án Khu đô thị mới Bình Nguyên do Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG Group) làm chủ đầu tư đến nay chưa đầy đủ pháp lý. Ngày 30/10/2020, Sở Xây dựng có nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở một phần dự án Khu đô thị mới Bình Nguyên (Khu chung cư LDG Sky) tại phường Bình An, thành phố Dĩ An của Công ty Cổ phần Đầu tư LGD. Hiện nay, Sở Xây dựng đang xem xét hồ sơ.

Sở Xây dựng cũng chưa có văn bản thông báo cho chủ đầu tư dự án được phép huy động vốn, bán nhà hình thành trong tương lai đối với khu chung cư LDG Sky.

Bên trong công trường dự án chỉ là bãi đất trống cỏ mọc um tùm, chưa có dấu hiệu xây dựng. Ảnh: V.D

LDG Group được biết đến là doanh nghiệp vừa xảy ra nhiều tai tiếng trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng thuế và chấp hành pháp luật trong công tác xây dựng tại tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư LDG (LDG Group) là một trong những doanh nghiệp đứng đầu danh sách chây ì, nợ thuế với số tiền lên đến hơn 86,5 tỷ đồng. Cũng như mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cũng đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt đối với LDG Group về hành vi xây dựng trái phép gần 500 căn nhà tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh (tên thương mại là Viva Park Giang Điền toạ lạc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).