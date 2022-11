Dấu ấn Masan trong quản trị doanh nghiệp

Để được ghi nhận trong danh sách, Masan đã cho thấy chiến lược phát triển vững chắc, khả năng quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính hiệu quả, thể hiện qua các kết quả kinh doanh ấn tượng.



WCM đã chuyển đổi 60 cửa hàng WinMart+ thành cửa hàng WIN

Từ năm 2019, sau khi mua lại VinCommerce (nay là WinCommerce) Masan đã liên tục cải thiện lợi nhuận chuỗi bán lẻ này. Nếu ở thời điểm năm 2020, WinCommerce vẫn còn lỗ xấp xỉ 1.700 tỷ đồng/năm thì đến cuối năm 2021, công ty này đã có lãi hơn 1.100 tỷ đồng (lãi EBITDA - lợi nhuận trước thuế và trước khấu khao), một sự chuyển biến gần 3.000 tỷ đồng chỉ trong 2 năm. Quá trình tối ưu hóa hoạt động liên tục diễn ra từ đó đến nay, trong tất cả các mảng hoạt động.

Các cửa hàng WIN mang lại hiệu quả cao hơn trước khi chuyển đổi

Trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của Masan đạt 55.546 tỷ đồng, tăng 4,8% so với mức 52.978 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế, sau lợi ích cho cổ đông không kiểm soát ở mảng kinh doanh chính đạt 2.105 tỷ đồng tăng 39,5% so với cùng kỳ năm 2021.Trong đó, The CrownX (TCX), nền tảng tiêu dùng - bán lẻ hợp nhất WinCommerce (WCM) và Masan Consumer Holdings (MCH) của Masan đã đạt các kết quả doanh thu và lợi nhuận khả quan dù bối cảnh kinh tế vĩ mô không thuận lợi.

Chương trình hội viên WIN độc quyền với nhiều ưu đãi hấp dẫn, thu hút 500.000 khách hàng đăng ký tham gia

Ở mảng bán lẻ, WCM liên tục cải tiến mô hình hoạt động nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Đến tháng 11/2022, WCM đã chuyển đổi 60 cửa hàng WinMart+ thành cửa hàng WIN, tích hợp phục vụ các nhu cầu tiêu dùng thiết yếu: WinMart (nhu yếu phẩm), Techcombank (dịch vụ tài chính), Phúc Long (trà và cà phê), Dr. WIN (chăm sóc sức khỏe) và Reddi (dịch vụ viễn thông). Mô hình mới này đã gia tăng xấp xỉ 20% doanh thu / m2 trong giai đoạn thí điểm so với trước khi chuyển đổi, chủ yếu do lưu lượng khách hàng tăng lên. Kết quả, các cửa hàng WIN cũng mang lại hiệu quả cao hơn với biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) ở cấp độ cửa hàng là 5,1%, tăng 60 điểm cơ bản so với trước khi chuyển đổi.

Masan hiện đã nắm giữ 50% thị phần cửa hàng bán lẻ hiện đại trên toàn quốc

Masan cũng cho ra mắt chương trình hội viên WIN, độc quyền với nhiều ưu đãi hấp dẫn thu hút 500.000 khách hàng đăng ký tham gia. Các hội viên WIN đã đóng góp gần 60% doanh thu của các cửa hàng WIN. Trung bình mỗi lần mua sắm, hội viên WIN chi tiêu nhiều hơn 2,3 lần so với các khách hàng chưa đăng ký thành viên. Nhờ kết quả kinh doanh khả quan, trong năm 2022, Masan đạt mục tiêu đến cuối năm sẽ mở từ 80 – 120 cửa hàng và tiếp tục đẩy mạnh chương trình hội viên nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Các cửa hàng WIN đa tiện ích tích hợp nhiều dịch vụ tại duy nhất một điểm đến

Nhờ đó trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu của WCM tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tập đoàn cũng nắm giữ 50% thị phần cửa hàng bán lẻ hiện đại trên toàn quốc. Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan cho biết: "Với các kết quả thành công ban đầu, chúng tôi tin rằng WIN chính là mô hình bán lẻ ưu việt và sẵn sàng để mở rộng quy mô. Trong thời gian tới, Masan sẽ ra mắt mô hình cửa hàng mới phục vụ người tiêu dùng tại khu vực nông thôn và công bố chương trình khách hàng thân thiết với mục tiêu cuối cùng là đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tiêu dùng hằng ngày cho 100 triệu người tiêu dùng. Với lợi thế quy mô và không ngừng đổi mới, tôi tin rằng đây là chỉ bước khởi đầu cho một chặng đường tăng trưởng mới của Masan.

Masan vừa được vinh danh trong Top 15 doanh nghiệp niêm yết có Năng lực Quản trị tài chính tốt nhất năm 2022

Ở mảng sản xuất hàng tiêu dùng có thương hiệu, MCH đạt 19.695 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. ngành hàng chủ lực như Gia vị và Thực phẩm Tiện lợi ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ, lần lượt tăng 34,0% và 46,3% so với Quý 2/2022. Thịt chế biến và cà phê đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số ở mức cao. Tổng quan, doanh thu MCH Quý 3/2022 tăng 24,3% so với Quý 2/2022, tạo đà mạnh mẽ hướng đến phục vụ nhu cầu tiêu dùng trước Tết vào Quý 4/2022.

Masan đã triển khai các cửa hàng WIN đa tiện ích tích hợp nhiều dịch vụ tại duy nhất một điểm

Ở mảng thịt có thương hiệu, doanh thu Quý 3/2022 của Masan MEATlife tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước và 27,9% so với Quý 2/2022 nhờ doanh thu từ mảng trang trại tăng 53,8%, mảng thịt có thương hiệu tăng 35,2%, mảng thịt gà tăng 15,8%. Để nhiều người tiêu dùng có thể tiếp cận các sản phẩm thịt mát của MML và gia tăng quy mô sản xuất, mức chiết khấu cho hội viên WIN được áp dụng khi mua sản phẩm thịt của MML tại 113 cửa hàng, giúp gia tăng 35% doanh số bán ra trong giai đoạn thí điểm. Kết quả này đã cho thấy sức mạnh cộng hưởng giữa MML và chuỗi bán lẻ WCM. Thành công bước đầu này đã khuyến khích Ban Điều Hành mở rộng chương trình trên toàn quốc.

Mảng F&B của Phúc Long Heritage (PLH) cũng cho kết quả kinh doanh vượt trội. Phúc Long đạt 1.143 tỷ đồng doanh thu và 199 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA). Các cửa hàng flagship đạt 761 tỷ đồng doanh thu và 233 tỷ đồng EBITDA trong 9T2022, đóng góp đáng kể vào lợi nhuận và thể hiện tiềm năng trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng cho PLH.

Nhờ chiến lược kinh doanh vững chắc, Masan đã huy động thành công gói tín dụng hợp vốn trị giá 600 triệu USD với lãi suất ưu đãi 6,5% / năm. Giao dịch này cho thấy sự tin tưởng của các định chế tài chính vào hồ sơ tín dụng của Masan, đồng thời, là minh chứng cho thấy năng lực huy động vốn với các điều khoản hấp dẫn của Công ty đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường toàn cầu.