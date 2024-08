Đấu giá đất huyện Hoài Đức trúng hơn 133 triệu đồng/m2, có thực sự bất thường?

Giá khởi điểm thấp thu hút nhiều người tham giá đấu giá đất hơn



Anh Duy Cường, nhà đầu tư bất động sản nhiều kinh nghiệm cho biết, nguyên nhân đấu giá đất huyện Hoài Đức trúng cao do nằm ở vị trí đắc địa, ngay gần đường Vành đai 4 đang triển khai, đây là yếu tố quan trọng. Vì có thể đề cập đến các vị trí đất có đường Vành đai 3,5 đi qua của các dự án thì hầu như đã trên 100 triệu đồng/m2, nên tâm lý nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ cao hơn khi Vành đai 4 thông xe.



Trong khi đó, một số vị trí đẹp ngay tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức sau khi khảo sát thì giá giao dịch cũng từ 60 - 80 triệu đồng/m2. Còn với mức giá trúng đấu giá đất huyện Hoài Đức từ 91 - 133 triệu đồng/m2 có cao hơn giá thị trường nhưng được quy hoạch tốt, vị trí thuận lợi và tương lai hứa hẹn có tiềm năng tăng giá.

Khu vực đất đấu giá tại xã Tiền Yên, Hoài Đức nằm gần đường Vành đai 4 (Ảnh: Thái Nguyễn)

"Đấu giá cần quan tâm tới giá trúng cao bao nhiêu so với giá đất trong dân hiện tại chứ không nên so sánh giá khởi điểm. Bởi giá khởi điểm đấu giá tính theo bảng giá đất nên lúc nào cũng thấp hơn so với giá thị trường. Còn nếu cao ngang ngửa với giá thị trường thì khó thu hút người tham gia đấu giá", anh Cường chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội, trong bối cảnh giá nhà tăng cao, phân khúc đất nền phân lô được săn đón bởi phù hợp với tiềm lực, cũng như nơi trú ẩn tài sản của nhà đầu tư.

"Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/8 đã cấm hoạt động phân lô bán nền ở 105 thành phố, thị xã. Việc khan hiếm nguồn cung khiến cho lượng quan tâm của người dân với những phiên đấu giá đất ven đô tăng mạnh. Những thông tin về quy hoạch, hạ tầng cùng các quy định mới liên quan đến thị trường bất động sản cũng đang khiến giá đất nền tại một số huyện vùng ven thành phố Hà Nội sôi động trở lại", ông Điệp nhận định.

Ths. Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia pháp lý bất động sản cho rằng, diễn biến và kết quả của cuộc đấu giá đất có thể là bất thường. Tuy nhiên, khi phân khúc chung cư đã đạt mức giá cao, đất nền với pháp lý sạch trở nên hấp dẫn. Bên cạnh đó, nỗi lo giá đất tăng cao sau khi Luật Đất đai 2024 và các luật liên quan có hiệu lực từ ngày 1/8 khiến nhiều người đi đấu giá đất hơn trước.

Nhu cầu đầu tư vào đất rất lớn nên cũng được coi là nguyên nhân khiến giá trúng đấu giá cao (Ảnh: Thái Nguyễn)

Trả giá cao trong các phiên đấu giá để thổi giá là tình trạng khá phổ biến

Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận định nguyên nhân giá trúng cao tại các phiên đấu giá đất mới đây là do nhiều "tay to" sau khi ôm đất trước đó đã hét giá để tạo mặt bằng mới nhằm đem bán các khu đất xung quanh đã đầu tư để thu lời.

Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính Pháp, cho rằng trả giá cao trong các phiên đấu giá để thổi giá bất động sản là tình trạng khá phổ biến trong thời gian vừa qua. Không ít trường hợp những người tham gia đấu giá (thường là nhóm các nhà đầu cơ) trả giá cao để tạo ra mặt bằng giá mới rồi, bán thoát hàng đã mua trước đó ra để chốt lời.

Theo ông Cường, trước khi thổi giá một dự án nào đó thì nhóm đầu cơ này đã tích lũy một lượng bất động sản nhất định, họ đẩy giá cao để kiếm lời, sẵn sàng chấp nhận mất tiền cọc từ việc đẩy giá. Bản chất là thao túng thị trường bất động sản ở phạm vi hẹp.

"Hành vi thao túng thị trường bất động sản làm nhiễu loạn thị trường, thiệt hại cho nền kinh tế. Khi giá bất động sản bị đẩy lên quá cao dẫn đến bất động sản đó sẽ không được đưa vào khai thác sử dụng mà chỉ để bán trao tay kiếm lời giữa những người buôn đất với nhau", ông Cường nhận định.