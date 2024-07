Bộ trang phục này có bảy mảnh, bao gồm vòng hông, vòng tay và vòng đeo tay đã được một người mua giấu tên giành được trong buổi đấu giá kéo dài hai ngày với hơn 500 món đồ kỷ vật từ Hollywood.



Công chúa Leia mặc nó sau khi cô bị bắt bởi Jabba the Hutt và bị buộc làm nô lệ, đã trở thành một biểu tượng yêu thích trong cộng đồng hâm mộ "Star Wars". Heritage Auctions, đơn vị tổ chức buổi đấu giá, mô tả bộ trang phục này là một trong những bộ trang phục "đáng nhớ nhất" trong lịch sử của loạt phim.

Đấu giá "khủng" bộ bikini biểu tượng của Star Wars

Tuy nhiên, bộ trang phục này cũng đã vấp phải nhiều chỉ trích vì làm tình dục hóa Fisher và nhân vật của cô. Năm 2016, nữ diễn viên quá cố đã chia sẻ sự khó chịu của mình khi phải "gần như khỏa thân" trên màn ảnh, nói rằng: "Đó không phải là lựa chọn của tôi. Khi đạo diễn George Lucas cho tôi xem bộ trang phục, tôi nghĩ ông ấy đang đùa và điều đó khiến tôi rất lo lắng".

Bộ bikini bằng vàng mà nữ diễn viên Carrie Fisher đã mặc trong bộ phim "Star Wars: Return of the Jedi" vừa được bán đấu giá với mức giá lên tới 175.000 USD. Ảnh: CNN.

Bộ trang phục này được thiết kế dựa trên bản phác thảo của nhà thiết kế trang phục Nilo Rodis-Jamero và được chế tạo bởi thợ kim hoàn và nhà điêu khắc Richard Miller bằng nhựa resin và urethane. Trong một bộ phim tài liệu hậu trường, Miller cho biết sự xuất hiện "mỏng manh" của bộ trang phục được dự định để minh họa sự trưởng thành của nhân vật Fisher qua quá trình của loạt phim gốc.

"George (Lucas) nói: "Chúng tôi muốn cho thấy Công chúa Leia đang trưởng thành", Miller, người qua đời năm 2022 ở tuổi 80 nhớ lại. "Ba tập phim diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, vì vậy cô ấy đã trưởng thành. Và đó là lý do tại sao bộ trang phục nô lệ được giới thiệu".

Miller cũng nhớ lại rằng, Fisher "không thích" bộ bikini, ông cho rằng, nguyên nhân là vì nó không vừa. Ông đã thiết kế trang phục sử dụng một ma-nơ-canh đúc từ cơ thể của Fisher. "Cô ấy phải đã giảm ít nhất 4,5kg nếu không muốn nói là nhiều hơn. Vì vậy, bộ trang phục thực sự khá thùng thình trên người cô ấy", ông nói thêm.

Buổi bán đấu giá kéo dài hai ngày của Heritage Auctions đã thu về tổng cộng 5,9 triệu USD. Một món đồ quan trọng khác trong cuộc đấu giá là một mô hình con tàu vũ trụ chiến đấu Y-wing đã được sử dụng trên màn ảnh, dẫn đầu cuộc tấn công vào Death Star trước khi bị Darth Vader phá hủy trong bộ phim "A New Hope" năm 1977.

Carrie Fisher trong trang phục bikini bằng vàng. Ảnh: Disney.

Tác phẩm của nhà làm mô hình Colin Cantwell, con tàu chiến đấu này đã được bán với giá 1,55 triệu USD, trở thành món đồ kỷ vật "Star Wars" đắt thứ ba từng được bán đấu giá, theo Heritage Auctions. Kỷ lục hiện tại do một mô hình X-wing giữ, đã được bán với giá 3,1 triệu USD vào tháng 10 năm ngoái, trong khi một đơn vị R2-D2 đã được bán với giá 2,75 triệu USD vào năm 2017.

Ngoài ra, một tác phẩm nghệ thuật gốc "Scrooge McDuck" đã được bán với giá hơn 312.000 USD và bức tượng Oscar trao cho Celeste Holm năm 1974 cho vai Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong bộ phim "Gentleman's Agreement" đã được bán với giá 93.750 USD. Một cây đũa phép sử dụng bởi Daniel Radcliffe trong "Harry Potter and the Sorcerer's Stone" cũng đã được bán với giá gần 94.000 USD, với một cây búa từ "Thor: The Dark World" và một thanh kiếm từ "Bram Stoker's Dracula" cũng đạt được giá trị năm chữ số.