Trước đó, Tòa án Southwark Coroners tại London xác nhận: "O'Connor qua đời do nguyên nhân tự nhiên. Do đó, văn phòng điều tra đã ngừng tham gia vào việc điều tra cái chết của bà", nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Tuy nhiên, theo New York Times, một báo cáo tử vong được nộp tuần trước bởi chồng cũ của bà là John Reynolds đã nêu rõ nguyên nhân chính thức là "bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản cùng với nhiễm trùng đường hô hấp dưới nhẹ".

Nguyên nhân nữ ca sĩ lừng danh Sinéad O'Connor qua đời đột ngột

Mới đây, cơ quan chức năng đã công khai lý do dẫn tới cái chết của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ireland Sinéad O'Connor. Ảnh: IG.

O'Connor qua đời ngày 26/7/2023, hưởng dương 56 tuổi. Giọng ca "Nothing Compares 2 U" được phát hiện trong tình trạng "không phản ứng" tại nhà riêng ở London và được tuyên bố tử vong tại hiện trường. Cảnh sát Anh khi đó cho biết, họ không coi cái chết của bà là đáng ngờ và đã chuyển giao vụ việc cho văn phòng điều tra viên để xác định nguyên nhân.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo về sự ra đi của Sinéad yêu quý của chúng tôi. Gia đình và bạn bè của bà đều rất đau lòng và mong được sự riêng tư trong thời gian khó khăn này", gia đình bà chia sẻ trong một thông cáo.

Ca khúc để đời của Sinéad O'Connor mang tên "Nothing Compares 2 U". Clip: Offical Music.

O'Connor bắt đầu nổi tiếng toàn cầu với album "I Do Not Want What I Haven't Got", phát hành năm 1990. Album này bao gồm bản phối lại của bà cho ca khúc "Nothing Compares 2 U", một bài hát được viết bởi nam ca sĩ lừng danh Prince. Bản phối này đã đạt vị trí số 1 ở nhiều quốc gia, bao gồm Ireland, nơi bài hát giữ vị trí quán quân suốt 11 tuần. Bài hát này đã nhận được đề cử Grammy cho Bản thu âm của năm và Biểu diễn rock nữ xuất sắc nhất. Album "I Do Not Want What I Haven't Got" đã giành giải Grammy cho Biểu diễn âm nhạc thay thế xuất sắc nhất.

O'Connor đã thẳng thắn chia sẻ về cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ với bệnh tâm thần. Năm 2022, con trai bà là Shane đã tự tử ở tuổi 17. Bài đăng cuối cùng của bà trên Twitter là một liên kết đến "Great Tibetan Compassion Mantra" với chú thích "dành cho tất cả các bà mẹ có con tự tử".

Trước khi qua đời, O'Connor đã viết trên Facebook rằng, bà dự định trở lại London sau 23 năm, với kế hoạch phát hành album mới trong năm tới. Bà cũng có dự định đi lưu diễn ở Úc và New Zealand vào năm 2024, cũng như châu Âu và Mỹ vào năm 2025.