Đấu kín với ĐT Uzbekistan, ĐT Việt Nam lại đối diện nguy cơ "trượt chân"

ĐT Việt Nam đã thua 0-2 trước ĐT Trung Quốc trong trận giao hữu thuộc khuôn khổ FIFA Days tháng 10. Đây là trận đấu mà các cầu thủ Việt Nam đã có nhiều bài học, ở cả góc độ tích cực trong triển khai lối chơi cũng như những sai sót trong phòng ngự dẫn tới 2 bàn thua trong hiệp 2.

Không phủ nhận ĐT Trung Quốc đã tận dụng cơ hội tốt hơn và sắc sảo hơn ở góc độ chuyên môn, nhưng bên cạnh đó, mặt sân không tốt tại Trung tâm thể thao Đại Liên phần nào đã ảnh hưởng trực tiếp đến màn trình diễn của cầu thủ đôi bên. Cụ thể, không dưới 6 lần người hâm mộ chứng kiến cầu thủ Việt Nam lẫn Trung Quốc bị trượt ngã vì mặt sân sũng nước. Tình trạng sân bãi khiến cho cầu thủ 2 đội khó xoay sở, khống chế bóng cũng như đối phó tình huống.

Đơn cử như tiền đạo Wu Lei của Trung Quốc đã bị trượt trụ trong tình huống đối mặt với Đặng Văn Lâm ở hiệp 1. Hay trong bàn thua thứ 2 của ĐT Việt Nam, Phan Tuấn Tài cũng bị trượt chân, dẫn tới không thể lao lên giành bóng với Wu Lei trong pha phản công của đối thủ.

Sân Trung tâm Đại Liên có chất lượng chưa đảm bảo với lối chơi của cả Việt Nam lẫn Trung Quốc - Ảnh: Đoàn Ca

“Hơi tiếc một chút là mặt sân theo cá nhân tôi chưa đạt tiêu chuẩn”, BLV Ngô Quang Tùng nói trên sóng truyền hình. “Sân không thật sự phù hợp lắm với lối chơi, ảnh hưởng khá nhiều đến ĐT Việt Nam. Chính cầu thủ Trung Quốc cũng gặp khó khăn trên mặt sân này”.

Cần nói thêm, sân Trung tâm thể thao Đại Liên sẽ tiếp tục là nơi diễn ra màn so tài kín giữa Việt Nam và Uzbekistan. Theo quy định của FIFA, mỗi đội tuyển không được thi đấu quá 2 trận trong một giai đoạn FIFA Days. Vậy nên, một trong ba trận đấu kể trên của ĐT Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 10 này sẽ không được xếp hạng FIFA.

Căn cứ quy định nêu trên, ĐT Việt Nam đã quyết định lựa chọn 2 trận đấu gặp Trung Quốc (10/10) và Hàn Quốc (17/10) là hai trận giao hữu quốc tế chính thức. Màn so tài còn lại với Uzbekistan đã được ban huấn luyện 2 đội thống nhất sẽ diễn ra kín, chủ yếu phục vụ công tác chuyên môn. Do đó, màn so tài này sẽ không có khán giả và không có hoạt động tác nghiệp truyền thông. Kết quả trận đấu cũng sẽ không được tính điểm xếp hạng FIFA.