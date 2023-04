Đâu là cơ sở để Văn Quyết hy vọng được giảm án treo giò?

Ngày 21/4, Ban Kỷ luật LĐBĐ Việt Nam đã quyết định đình chỉ thi đấu 8 trận và phạt 40 triệu đồng đối với cầu thủ Nguyễn Văn Quyết về lỗi hành vi xâm phạm thân thể trọng tài trong trận đấu giữa Bình Định và Hà Nội FC thuộc khuôn khổ vòng 7 Night Wolf V.League 2023. Một ngày sau đó, Hà Nội FC đã quyết định gửi đơn khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại VFF theo quy định tại Quy định về kỷ luật của VFF, xoay quanh án treo giò kể trên.

Theo lý giải của Hà Nội FC, đội bóng thủ đô chấp nhận việc Văn Quyết chịu án phạt, do tiền đạo này đã có phản ứng không đáng có với trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành. Song đội bóng thủ đô cũng cho rằng mức phạt kịch khung lên đến 8 trận là nặng đối với Văn Quyết. Bởi va chạm giữa Văn Quyết với trợ lý Nguyên Thành trong tình huống phản ứng sau trận đấu giữa Bình Định và Hà Nội FC chỉ là vô tình. Ngoài ra, đội bóng thủ đô tin rằng việc Văn Quyết đã nhận lỗi phản ứng và gửi lời xin lỗi đến trợ lý Nguyên Thành có thể xem là tình tiết giảm nhẹ, xoay quanh án kỷ luật mà Ban Kỷ luật VFF đưa ra với đội trưởng của Hà Nội FC.

Theo quy trình, Ban Giải quyết khiếu nại VFF sau khi nhận đơn từ phía Hà Nội FC và Văn Quyết sẽ giải quyết trong khoảng thời gian 1 tháng. Dựa trên những hồ sơ và tình tiết liên quan, Ban Giải quyết khiếu nại VFF sẽ đưa ra quyết định về việc giữ nguyên hay giảm nhẹ đối với Văn Quyết.

Trong lịch sử, dựa trên tư liệu được lưu lại trên trang chủ VFF, Ban Giải quyết khiếu nại VFF đã giải quyết 5 lần về đơn khiếu nại đến từ CLB hoặc cầu thủ. 2 trong 5 lần đó, Ban Giải quyết khiếu nại VFF quyết định điều chỉnh hình phạt theo hướng giảm nhẹ. Ví dụ như ngày 24/4/2019, Ban Giải quyết khiếu nại VFF đã bỏ án phạt đình chỉ thi đấu đến hết lượt đi giải hạng Nhất Quốc gia đối với cầu thủ Nguyễn Văn Quân của XSKT Cần Thơ do thi đấu không đúng khả năng mà không có lý do chính đáng trong trận đấu giữa Bình Phước và XSKT Cần Thơ ngày 30/9/2019. Thay vào đó, Văn Quân được giảm xuống chỉ bị treo giò 7 trận.

Cũng trong năm 2019, Ban Giải quyết khiếu nại VFF cũng bỏ hình thức kỷ luật tổ chức trận đấu trên sân nhà không khán giả (1 trận) với Hà Nội FC do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng nhiều lần trong sân vận động, không đảm bảo an ninh, an toàn, gây hoang mang, ảnh hưởng đến sức khỏe người khác trong trận đấu giữa hai Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội và Hải Phòng tại lượt trận thứ 6, ngày 21/4/2019 trên sân vận động Hàng Đẫy. Tất nhiên, số tiền phạt 70 triệu đồng mà Hà Nội FC phải chịu khi ấy vẫn giữ nguyên.

Dựa trên những dẫn chứng trong quá khứ từ quyết định của Ban Giải quyết khiếu nại VFF, Hà Nội FC và Văn Quyết chờ đợi hình thức giảm nhẹ án treo giò. Tính từ mùa giải 2011 cho đến nay, V.League đã trải qua tổng cộng 349 trận. Văn Quyết chỉ vắng mặt đúng 49 trận tại giải đấu này nói chung và trong màu áo Hà Nội FC nói riêng. Trong 250 trận ra sân ấy, Văn Quyết ghi 100 bàn. Tính cụ thể hơn, anh đã lập công ở 75 trận đấu của Hà Nội FC. Trong đó, đội bóng thủ đô thắng 56 lần, hòa 11 lần và chỉ thua đúng 8 trận, mỗi khi Văn Quyết “nổ súng”.