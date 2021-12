Đâu là "điểm nghẽn" cho sự phát triển ở Đà Nẵng?

Ngày 15/12, phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, năm 2021, thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã tác động rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

"Đại dịch tác động tiêu cực đến kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021, nguồn lực phục vụ cho phát triển bị giảm sút mạnh. Cơ cấu kinh tế thành phố bộc lộ điểm chưa hợp lý qua đại dịch, quy mô doanh nghiệp nhỏ, dễ bị tổn thương. Nhiều vấn đề tồn tại của thành phố đến nay dù có nhiều nỗ lực nhưng chưa được khắc phục triệt để do vượt thẩm quyền, điển hình là những vướng mắc trong triển khai các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án", Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng nói.

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: S.T

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho rằng, chất lượng của công tác đầu tư công, vấn đề khó khăn trong giải phóng mặt bằng, một số điểm nóng môi trường, trật tự đô thị chưa được xử lý dứt điểm cũng là những điểm nghẽn cho sự phát triển của Đà Nẵng.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, tình hình dịch phức tạp ảnh hưởng nghiêm trong đến các mặt của thành phố. Tuy nhiên, chính quyền và người dân thành phố đã đoàn kết vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh để từng bước ổn định sản xuất.

"Một số ngành, lĩnh vực vẫn giữ mức tăng trưởng; hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tăng trưởng khá, nhất là lĩnh vực xuất nhập khẩu phần mềm. Thu ngân sách đến nay đạt trên 97,9% dự toán HĐND giao, tiến độ các công trình trọng điểm được tập trung đẩy nhanh, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tăng so với năm 2020. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng góp phần đảm bảo đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thông tin.

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.Đà Nẵng Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: S.T

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, tại Hội nghị lần thứ 6, Thành ủy đã thống nhất Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với Chủ đề năm là: "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội", mục tiêu tổng quát và 12 chỉ tiêu chủ yếu.

"Yêu cầu đặt ra đối với cả hệ thống chính trị, trong đó có HĐND và UBND thành phố là hết sức quan trọng, đề nghị HĐND thành phố, các vị đại biểu tập trung thảo luận, tìm ra các giải pháp sát hợp với thực tế, khả thi để triển khai thực hiện hiệu quả", ông Quảng nhấn mạnh.