Xe chở hàng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai ngày 1/1/2023. Ảnh: Thanh Nam.

Bà Hoàng Thị Mong, Công ty TNHH Xuất - nhập khẩu Việt Hiếu, chia sẻ: Doanh nghiệp rất phấn khởi khi nhận thấy thời gian vừa qua, việc xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai thuận lợi hơn rất nhiều. Chúng tôi kỳ vọng năm 2023, các hoạt động xuất khẩu sẽ được tiến hành ngày càng nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Những ngày gần đây, năng lực thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai đã cải thiện đáng kể do phía Trung Quốc bắt đầu nới lỏng việc phòng chống dịch. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai và các lực lượng quản lý biên giới của tỉnh tích cực chuẩn bị, sẵn sàng nối lại hoạt động xuất, nhập khẩu, xuất, nhập cảnh như trước khi có sự bùng phát của dịch.

Tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, thành phố Lào Cai, ngay từ đầu giờ sáng nay (1/1), đã tấp nập xe cộ thông quan qua cầu biên giới. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa ngay từ những ngày đầu năm mới, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai và Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Kim Thành đã bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong xuất nhập khẩu tại đây. Các bộ phận chức năng thực hiện quy trình kiểm dịch, mở tờ khai, thông quan nhanh, gọn, an toàn.

Ông Vương Trinh Quốc, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh Lào Cai cho biết: Đầu năm mới, cửa khẩu Lào Cai nhận được nhiều thông tin có lợi, mang lại tín hiệu vui. Theo đó, phía Trung Quốc đang thực hiện nới lỏng các biện pháp chống dịch Covid -19, dự kiến, các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh sẽ dần trở lại bình thường như trước đây.

Trong ngày hôm nay, đã có 74 xe xuất khẩu sang Trung Quốc gồm dưa, chôm chôm, chuối tươi; số còn lại là ván bóc, lạc, đỗ, hoa tươi, cà phê…

Lào Cai đã chỉ đạo các cấp các ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu và các lực lượng liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện về kho bãi, logicstics, khu vực kiểm hóa… để các doanh nghiệp có thể thông quan tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai thuận lợi, nhanh chóng, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Lào Cai đang thí điểm xây dựng Cổng dịch vụ công và Trung tâm hành chính công Cửa khẩu quốc tế Lào Cai nhằm giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp thuận lợi và nhanh chóng nhất, hạn chế thời gian đi lại của doanh nghiệp.

Để chuẩn bị cho việc mở cửa khẩu trở lại, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trang bị cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai hệ thống barie, các bốt kiểm soát mới phục vụ kiểm tra, kiểm soát khu vực cửa khẩu.

Đơn vị thường xuyên duy trì bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ xuất nhập cảnh, tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ nắm bắt kịp thời quy định mới trong hoạt động xuất nhập cảnh, vận hành trang thiết bị chuyên dụng để khi hoạt động xuất nhập cảnh triển khai trở lại sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.