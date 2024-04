Đau ngực, ho khạc 2 tuần đi khám phát hiện u nấm phổi nguy hiểm

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng NInh) vừa phẫu thuật thành công cho 1 bệnh nhân bị u nấm phổi với tiền sử hút thuốc lào, uống rượu nhiều năm.

Bệnh nhân Choóng V T (50 tuổi, trú tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) có tiền sử uống rượu, hút thuốc lào nhiều năm. 2 tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân bị đau vùng ngực, kèm ho khạc đờm.

Kết quả chụp CT scanner lồng ngực phát hiện tổn thương dạng hang vùng đỉnh phổi phải kèm tổn thương đông đặc, dày tổ chức kẽ lân cận, dày màng phổi vùng đỉnh phải; Kết quả sinh thiết phổi/màng phổi dưới cắt lớp vi tính chẩn đoán viêm do nấm Aspergillus.

Các bác sĩ đã hội chẩn kết luận u nấm phổi Aspergilus và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt phân thùy phổi phải có u khu trú.

Phẫu thuật nội soi 1 đường rạch điều trị u nấm phổi Aspergillus tại Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật nội soi một đường rạch cắt u nấm phổi do bác sĩ Hoàng Văn Quyết – Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, TS, bác sĩ Nguyễn Văn Hiệp, Phó Trưởng phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến (Bệnh viện Bãi Cháy) cùng ekip mổ thực hiện với sự hỗ trợ của hệ thống phẫu thuật nội soi hiện đại.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ sử dụng duy nhất một đường mổ khoảng 3cm tiếp cận vùng tổn thương, kiểm tra thấy màng phổi dính nhẹ vào thành ngực, khối u nấm vùng đỉnh phổi, kích thước khoảng 5cm dính vào vùng phổi.

Phẫu thuật viên đã khéo léo phẫu tích, gỡ dính, thành công cắt phân thùy đỉnh phổi phải chứa khối u. Sau phẫu thuật 4 ngày, vết mổ liền nhanh, bệnh nhân có thể vận động đi lại, hồi phục sức khỏe nhanh chóng, có thể xuất viện.

Theo bác sĩ Quyết, trước đây, bệnh nhân u nấm phổi thường được điều trị phẫu thuật bằng phương pháp mổ mở kinh điển.

Ngày nay, với sự phát triển của các phương tiện nội soi lồng ngực, gây mê hồi sức, phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt u nấm phổi được coi là phương pháp hiện đại có độ an toàn, hiệu quả cao, ưu điểm vượt trội hơn phương pháp mổ mở truyền thống.

Với phương pháp mới, vết mổ nhỏ chỉ khoảng 3cm đảm bảo tính thẩm mỹ, giảm đau đớn và ít suy giảm chức năng hô hấp sau mổ, hạn chế các nguy cơ biến chứng do chảy máu, nhiễm trùng vết mổ trong và sau phẫu thuật.

Bệnh nhân trải qua quá trình hậu phẫu nhẹ nhàng, có thể xuất viện sau 5-7 ngày đối với phẫu thuật nội soi thay vì 10-12 ngày đối với mổ mở”.

Bác sĩ sĩ Hoàng Văn Quyết, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, TS, bác sĩ Nguyễn Văn Hiệp, Phó Trưởng phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến (Bệnh viện Bãi Cháy) thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh BVCC

Bác sĩ Quyết cho biết, u nấm phổi được hình thành do nấm sợi (nấm Aspergillus) phát triển trong hang phổi có từ trước, như hang phổi do bệnh lao, hang phổi sau áp xe phổi hoặc do giãn phế quản.

Các bào tử nấm Aspergillus phát triển trong các hang phổi đó sinh ra bệnh u nấm phổi. Hầu hết các trường hợp nhiễm u nấm phổi Aspergillus không có triệu chứng.

Đôi khi do u nấm gây viêm mô hạt xung quanh mạch máu phổi có thể dẫn đến ho ra máu. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, u nấm phổi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân.

Đối với u nấm phổi, việc điều trị nội khoa với thuốc kháng nấm thường không có hiệu quả. Vì vậy, phẫu thuật nội soi lồng ngực là giải pháp tối ưu giúp loại bỏ u nấm phổi an toàn, hiệu quả, giúp bệnh nhân tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị.

"Khi người dân có dấu hiệu ho kéo dài, ho ra máu, khó thở, sốt, mệt mỏi, sụt cân cần phải đi khám ngay để được chẩn đoán và điều trị chính xác.

Những người có tiền sử hút thuốc lào, thuốc lá, hoặc tiền sử mắc các bệnh lý hô hấp mạn tính như lao, COPD, hen phế quản… cần tầm soát sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần", bác sĩ Quyết khuyến cáo.