Đau ngực, khó thở tưởng nhồi máu cơ tim nào ngờ gặp bệnh hiếm, phổi đầy máu cục

Tin từ Bệnh viện E cho biết, các bác sĩ khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực vừa cấp cứu cho 1 bệnh nhân đau ngực, khó thở vì mắc bệnh hiếm gặp.

Kinh ngạc vì bệnh hiếm khiến phổi đầy máu

Bệnh nhân là ông T.Đ.T (43 tuổi, ở Bắc Ninh), nhập viện trong tình trạng đau ngực, khó thở, vã mồ hôi. Các bác sĩ tuyến dưới chẩn đoán người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp nên chuyển lên Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E.

Các bác sĩ phát hiện người bệnh bị tràn máu khí màng phổi số lượng nhiều, trung thất bị đẩy lệch sang phải, theo dõi xuất huyết đỉnh phổi trái, nhu mô phổi xẹp nhiều. Lúc này, nam bệnh nhân đã có biểu hiện suy hô hấp nặng nề.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành dẫn lưu màng phổi trái cho người bệnh. Lượng dịch dẫn lưu màng phổi của người bệnh gần 1 lít máu đỏ tươi lẫn khí. Điều này khiến các thầy thuốc rất bất ngờ.

3 ngày sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân gặp bệnh hiếm từng thập tử nhất sinh này đã ổn định, phục hồi tốt. Ảnh BVCC

2 giờ tiếp theo, lượng dịch qua dẫn lưu ra được lên tới 200-300 ml/giờ. Cuộc hội chẩn với lãnh đạo bệnh viện chẩn đoán bệnh nhân có thể vỡ kén khí và đứt dây chằng đỉnh phổi. Chỉ định phẫu thuật cấp cứu dưới nội soi toàn bộ 3D cắt kén khí đỉnh phổi ngay lập tức được đưa ra.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Nam – Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực - cho biết: "Khi tiến hành mổ nội soi toàn bộ 3D, các thầy thuốc phát hiện màng phổi người bệnh có nhiều máu cục, khoảng 300g và khoảng 500ml máu loãng. Đỉnh phổi có nhiều kén khí có lứa tuổi khác nhau và nhiều điểm chảy máu liên tục do đứt dây chằng".

Sau 3 ngày sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt, ít đau vết mổ, phổi giãn nở tốt, bệnh nhân có thể vận động nhẹ nhàng, đã được rút dẫn lưu.



Bệnh hiếm kén khí ở phổi dễ nhầm với bệnh lý khác

Bác sĩ Nam cho hay kén khí ở phổi là bệnh lý hiếm gặp, với tỷ lệ mắc 22 người/100.000 người, nam mắc nhiều hơn nữ (tỷ lệ 3,3/1). Bệnh thường hay gặp ở nam giới trẻ, cao gầy và thường xuyên hút thuốc lá.



Trên thực tế, việc chẩn đoán kén khí phổi có thể phát hiện bằng nghe tim phổi hoặc thực hiện chỉ định cận lâm sàng như X quang ngực, CT, MRI...

Theo bác sĩ Nam, với trường hợp bệnh nhân T, do biểu hiện không điển hình, bệnh dễ nhầm lẫn với các bệnh lý tim mạch khác. Do đó, nếu không can thiệp kịp thời sẽ làm cho phổi tổn thương bị xẹp, ép cả phổi bên đối diện, khiến bệnh nhân bị suy hô hấp rất nặng nề.

Nếu bệnh nhân bị vỡ kén khí kèm theo đứt dây chằng đỉnh phổi như ông T sẽ gây tràn khí tràn máu số lượng lớn, khiến người bệnh rơi vào tình trạng suy hô hấp, mất máu, có thể tử vong.

Bệnh hiếm kén khí ở phổi dễ nhầm với bệnh lý khác (Bệnh nhân T đang phục hồi sau phẫu thuật tại Bệnh viện E. Ảnh BVCC)

Bác sĩ Nam cho biết, người bệnh khi được chẩn đoán bị bệnh hiếm kén khí ở phổi nếu không có viêm nhiễm, kích thước kén nhỏ, không có sự chèn ép vào các cơ quan xung quanh thì chỉ cần theo dõi và kiểm tra thường xuyên để phát hiện kén to bất thường.

Vì nếu kích thước của kén to có thể chèn ép vào các cơ quan lân cận, đè vào khí quản, phế quản gây khó thở, đôi khi gây xẹp phổi, rất dễ nhiễm khuẩn. Trường hợp kén bị nhiễm khuẩn, người bệnh có thể xuất hiện sốt cao, nổi hạch, ho ra máu, khạc đờm lẫn mủ, có mùi hôi.

"Kén khí vỡ gây tràn khí màng phổi với triệu chứng: Khó thở, đau ngực, suy hô hấp có thể nguy hiểm tính mạng nếu không điều trị kịp thời.

Những người có kén khí nhiều, kén khí lớn và có đặc thù công việc như ngoài hải đảo, biên cương, vùng núi… được khuyên nên chủ động phẫu thuật sớm, tránh biến chứng vỡ kén khí nguy hiểm tới tính mạng", bác sĩ Nam chia sẻ.