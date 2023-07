Đau sau zona và cách giảm đau an toàn, hiệu quả nhờ Bách Thống Vương

Đau sau zona là tình trạng như thế nào?

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, virus Herpes zoster gây bệnh zona thần kinh có một cấu trúc đặc thù, nó gắn kết chặt chẽ với các dây thần kinh cảm giác ở dưới da. Do đó, người bệnh có thể xuất hiện biến chứng đau sau zona dù vết thương trên da đã lành trở lại. Cơn đau này được mô tả như cảm giác nhức nhối, đau rát, nặng nề hoặc như kim châm. Tình trạng này có thể kéo dài trong thời gian từ vài tháng đến vài năm, và thậm chí trở thành một tình trạng mạn tính.

Virus gây bệnh zona vẫn có thể khu trú tại các rễ thần kinh sau khi khỏi bệnh

Đau sau zona có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và hoạt động hàng ngày của người bệnh. Hiện điều trị đau sau zona thường tập trung vào giảm đau và cải thiện chất lượng cuộc sống của người mắc. Các phương pháp điều trị có thể bao gồm sử dụng thuốc giảm đau, thuốc chống trầm cảm, thuốc chống co giật, thuốc gây tê cục bộ hoặc sử dụng thảo dược giảm đau.

Các phương pháp điều trị đau sau zona hiện nay

Hiện nay, việc điều trị chứng đau sau zona thần kinh còn gặp nhiều khó khăn, bởi chưa có thuốc đặc hiệu, chủ yếu tập trung làm giảm triệu chứng đau, hạn chế tái phát.

Dùng thuốc điều trị đau sau zona

Theo đó, phác đồ điều trị đau sau zona có thể được chỉ định các loại nhóm thuốc sau:

Nhóm thuốc opioids (như oxycodone 5mg) được sử dụng để điều trị đau dữ dội, liều lượng tối đa là 80mg/ngày. Tuy nhiên, sử dụng nhóm thuốc này có thể gây buồn ngủ, buồn nôn, choáng váng và táo bón.

Nhóm thuốc chống trầm cảm ba vòng (như nortriptyline hoặc desipramine 10 - 25mg) có tác dụng giảm đau thần kinh nên được sử dụng trong điều trị đau thần kinh sau zona, dùng trước khi đi ngủ. Thuốc có tác dụng phụ gây buồn ngủ, lú lẫn, khô miệng, mờ mắt, táo bón và bí tiểu.

Thuốc chống trầm cảm ba vòng được dùng trong giảm đau sau zona thần kinh

Gabapentin được dùng trong điều trị các tình trạng đau thần kinh nhưng khi tăng liều, nguy cơ gặp phải các tác dụng phụ cũng tăng cao.

Capsaicin (dạng kem) có tác dụng giảm đau tại chỗ. Tuy nhiên một số bất lợi có thể gặp phải khi dùng thuốc này là cảm thấy nóng rát, nhức nhối tại chỗ bôi, đặc biệt trong những ngày đầu tiên sử dụng.

Lidocain (băng dán 5%) có tác dụng gây tê tại chỗ, dùng dán trực tiếp lên vùng da bị đau.

Thuốc tiêm: Trong trường hợp đau sau zona thần kinh kéo dài và nặng, có thể áp dụng phương pháp tiêm thuốc vào khoang dưới màng nhện của tủy sống. Thuốc được sử dụng là methylprednisolon acetat và tiêm 1 lần/tuần để giảm đau. Quá trình tiêm này phải được thực hiện bởi một bác sĩ chuyên khoa gây mê phối hợp với bác sĩ da liễu.

Cách giảm đau sau zona thần kinh bằng châm cứu

Châm cứu cũng là một phương pháp giảm đau cho các triệu chứng sau zona thần kinh. Bằng cách sử dụng kim châm để kích thích các huyệt đạo trên cơ thể, châm cứu có thể giúp giảm đau và cải thiện tình trạng bệnh đau sau zona. Thầy thuốc châm cứu sẽ lựa chọn các huyệt đạo và kỹ thuật châm cứu phù hợp với vị trí và triệu chứng của bệnh nhân.

Châm cứu là một phương pháp giúp giảm đau sau zona hiệu quả

Bách Thống Vương giúp giảm đau sau zona an toàn, hiệu quả từ thảo dược

Phác đồ điều trị zona thần kinh đã có nhiều tiến bộ, song vẫn gây nhiều tác dụng phụ cho người mắc, đặc biệt là khi dùng thuốc kéo dài. Do vậy, để giúp người bị đau sau zona thần kinh có thêm giải pháp an toàn, tiện lợi hơn trong việc cải thiện cơn đau nhức, các nhà khoa học đã không ngừng nghiên cứu những hướng đi mới sử dụng thảo dược để giảm đau an toàn.

Vỏ cây liễu - thảo dược giảm đau an toàn, hiệu quả được ứng dụng lâu đời trong y học cổ truyền

Với sự tiến bộ của khoa học hiện đại cùng với những giá trị bền vững mà y học cổ truyền mang lại, các nhà khoa học đã nghiên cứu và bào chế thành công ra sản phẩm giảm đau thảo dược chuyên biệt đầu tiên trên thị trường mang tên Bách Thống Vương. Đây là một phương pháp giảm đau an toàn, hiệu quả được nhiều chuyên gia đánh giá cao và nhiều người tin tưởng sử dụng bởi vì tác động toàn diện, trực tiếp đến nguyên nhân gây ra đau sau zona:

Giảm đau do nguyên nhân thụ cảm thể: Chiết xuất vỏ cây Liễu trong Bách Thống Vương có chứa hoạt chất salicin, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành acid salicylic. Đây là hoạt chất có tác dụng kìm hãm thụ cảm thể gây đau, khiến não bộ không nhận được cảm giác đau.

Giảm đau do nguyên nhân thần kinh: Chiết xuất từ bộ 3 thành phần cao Sơn đậu căn, MSM, Kẽm salicylate trong sản phẩm giảm đau thảo dược Bách Thống Vương có tác dụng chống oxy hóa vỏ bọc myelin, ngăn ngừa các xung điện thần kinh bị rò rỉ ra ngoài, từ đó ngăn chặn hiệu quả những cơn đau do nguyên nhân thần kinh gây ra, điển hình như trường hợp đau sau zona thần kinh.

Bách Thống Vương - Hỗ trợ giảm đau, tiêu sưng

Đặc biệt, sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược nên rất lành tính, không gây tác dụng phụ khi dùng để giảm đau kéo dài.

Đau sau zona gây cảm giác nhức nhối, đau rát, nặng nề khiến người bệnh khó chịu. Để giảm đau an toàn, hiệu quả thì bạn đừng quên sử dụng giảm đau thảo dược Bách Thống Vương - Hỗ trợ giảm đau, tiêu sưng hàng ngày ngay khi bắt đầu xuất hiện cơn đau bạn nhé!

*Bách Thống Vương có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc *Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh