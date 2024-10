Đau thắt lưng coi chừng mắc bệnh lý nang đơn thận

Thi thoảng đau thắt lưng, anh Trần Hà (55 tuổi, ở Hà Nội) tưởng mình ngồi làm việc máy tình nhiều nên bị đau lưng. Chỉ đến khi tiểu ra máu, đi khám, anh mới biết mình bị nang đơn thận khá lớn, phải mổ gấp.

Theo TS, bác sĩ Nghiêm Trung Dũng, Giám đốc Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, nang đơn thận là bệnh lý thường gặp trên lâm sàng. Đây là một bệnh lý lành tính phổ biến, đứng thứ hai trong nhóm bệnh thận có nang. Tỷ lệ mắc bệnh ở nam giới gấp đôi nữ giới và tăng dần theo tuổi, thường khởi phát sau 40 tuổi.

Theo TS Dũng, nang đơn thận tuy là lành tính nhưng bệnh có thể gây ra nhiều phiền toái như đái máu, đau thắt lưng khiến người mắc rất bức bối, khó chịu. Đáng nói, triệu chứng của bệnh khá mơ hồ, có thể chỉ là đau thắt lưng nên mọi người chỉ tưởng đau lưng thông thường, dễ bỏ qua.

Hình ảnh nang đơn thận. Ảnh minh họa BSCC

"Nang đơn thận là tổn thương nang thận thường gặp nhất trên lâm sàng. Nang thường ở một bên, có thể một nang hoặc vài nang. Tỷ lệ gặp ở nam giới gấp đôi nữ giới, tăng dần theo tuổi, khởi phát thường sau 40 tuổi. Triệu chứng lâm sàng của nang thận thường nghèo nàn.

Nhiều trường hợp không có triệu chứng gì đặc biệt mà người bệnh chỉ tình cờ phát hiện qua siêu âm kiểm tra sức khoẻ. Tuy vậy, nang khi đủ lớn có thể gây triệu chứng như: Đau thắt lưng hoặc tức nặng vùng thắt lưng bên thận có nang là triệu chứng hay gặp; sốt khi nang nhiễm trùng; tiểu ra máu, chảy máu nang...", TS Dũng cho biết thêm.

TS Dũng chia sẻ, bệnh nang đơn thận có thể liên quan với tăng huyết áp do nang to chèn ép ảnh hưởng đến cơ chế điều hòa huyết áp tại thận. Hiếm gặp hơn là phát hiện nang thận thông qua sờ thấy khối ổ bụng khi nang quá to. Tất cả bệnh nhân có triệu chứng cần tầm soát kĩ bệnh lý ác tính tại nang.

Về chẩn đoán, hầu hết các trường hợp nang đơn thận được chẩn đoán tình cờ khi thăm dò chẩn đoán hình ảnh như siêu âm, chụp cắt lớp vi tính, …Vấn đề cần chú ý trong chẩn đoán nang đơn thận là cần phân biệt với nang thận trong bệnh thận đa nang, ung thư thận, nang thận ung thư hóa.



Nếu phát hiện nang đơn thận kích thước > 6cm, gây đau nhiều hoặc tăng huyết áp, tùy vị trí có thể được xử trí bằng chọc hút qua da, tiêm chất gây xơ hóa vào trong nang sau chọc hút nang giảm tiết dịch nang, giảm nguy cơ tái phát.



TS Dũng cũng khuyến cáo, khi phát hiện có nang thận, người bệnh nên được khám và theo dõi định kì để được tư vấn và đưa ra các phác đồ điều trị phù hợp. Người bệnh cũng không nên chủ quan với bất kỳ đau đớn, khác lạ nào của cơ thể. Nên đi khám khi có những cơn đau thắt lưng vì đó có thể là dấu hiệu của bệnh lý nguy hiểm...