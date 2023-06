Đây là 5 loại rau xanh vô cùng giàu canxi, có loại chỉ 100g mà lượng canxi đã ngang bằng một quả trứng

Loại rau nhiều canxi: Rau cải xanh

Theo các nhà khoa học, các loại rau cải đa số chứa lượng canxi và khoáng chất phong phú. Trong đó, cải bẹ xanh là một nguồn canxi tuyệt vời, với hàm lượng canxi lên đến 153mg/100g, ngang bằng một quả trứng.

Cải xanh còn giàu chất chống oxy hóa như: beta carotene, flavonoid, vitamin C, vitamin E và lutein.

Một khẩu phần ăn khoảng 56g cải xanh sống (140g cải xanh đã nấu chín) có thể cung cấp tới trên 1/3 nhu cầu vitamin C của cơ thể mỗi ngày. Vitamin này tan trong nước và rất cần với sự khỏe mạnh của hệ thống miễn dịch.

Cải xanh còn có vitamin A có tác dụng hỗ trợ phản ứng miễn dịch thông qua cơ chế thúc đẩy sự phát triển và phân phối tế bào T - tế bào bạch cầu cần để cơ thể chống lại bệnh nhiễm trùng.

Rau cải xanh có nhiều tác dụng với sức khỏe. Ảnh: BHX.

Cải xanh có liên quan tới việc giảm nguy cơ phát triển và tử vong do mắc bệnh về tim vì có nhiều chất chống oxy hóa như beta carotene và flavonoid. Không những thế, cải xanh còn chứa các hợp chất giúp liên kết axit mật trong hệ tiêu hóa nhờ đó nó ngăn cản sự tái hấp thu axit mật làm giảm cholesterol.

Dù ăn sống hay nấu chín thì cải xanh vẫn rất giàu vitamin K - thành phần quan trọng của quá trình đông máu và rất cần với sức khỏe của xương cùng hệ tim. Thiếu hụt vitamin này làm tăng nguy cơ mắc bệnh lý liên quan đến xương và tim. Từ đó có thể thấy cải xanh rất cần cho các bữa ăn thường ngày.

Để khắc phục tình trạng trẻ thường không thích ăn rau xanh như cải, bạn có thể tận dụng cải bẹ xanh để chế biến thành các món bánh hoặc băm nhuyễn nhỏ để kết hợp với trứng.

Loại rau nhiều canxi: Rau diếp

Theo y học cổ truyền, rau diếp có vị ngọt hơi đắng, tính hàn, không độc, tác dụng thanh nhiệt, tiêu độc, an thần, nhuận trường, lợi sữa…

Trong 100g rau diếp ăn được có 92,3% nước, 1,7% protid, 0,5% lipid, 9% cellulose, 3,2%, protein và 1% khoáng toàn phần. Rau diếp có nhiều vitamin E, C, K và cholin và các muối khoáng. Trong cây có 0,023mg%As. Cây tươi cho 0,0038% và cây khô chứa 0,071% acid oxlic. Trong cây alcaloid lactucopicrin và cũng như các thứ khác cùng loài các loài cùng chi Lactuca đều chứa Lactucarinum.

Rau diếp thuộc loại rau ngon, ít năng lượng nhưng giàu vitamin và chất khoáng là chất chống oxy hóa - chất rất có lợi cho sức khỏe. Rau diếp là một loại rau mềm, ngon bổ, cây cùng họ cây bồ công anh có vị đắng tính hàn, nó có thể tiêu được khí trệ, tan được chỗ sưng đau, sử dụng rất tốt cho người huyết nhiệt sinh mụn nhọt, vẩy nến, phụ nữ sau sinh tắc sữa sưng đau dùng rất hiệu quả.

Bên cạnh đó, rau diếp còn là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho tâm trạng và sức khỏe tinh thần của trẻ. Rau diếp giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng, tạo nên một trạng thái thoải mái và sảng khoái cho trẻ. Khi làm sinh tố trái cây, bạn cũng có thể thêm một ít rau diếp để gia tăng lượng rau xanh trong khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ.

Rau thì là lại có hàm lượng canxi vô cùng cao, lên tới 600mg canxi/100g. Ảnh: BHX.

Rau thì là



Thì là được sử dụng để nấu cùng các món canh và rau xào, mang đến hương vị đặc trưng và kích thích vị giác. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại rau này lại có hàm lượng canxi vô cùng cao, lên tới 600mg canxi/100g.

Ngoài ra, thì là cũng là một nguồn vitamin C và các chất chống oxy hóa dồi dào, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ trẻ khỏe mạnh khỏi các bệnh nhiễm trùng. Thêm vào đó, loại rau này chứa rất nhiều vitamin A, một chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe mắt. Việc tiêu thụ thì là giúp giảm nguy cơ các vấn đề liên quan đến mắt, như khô mắt và mất thị lực.

Bằng cách bổ sung thì là vào chế độ ăn của trẻ, bạn không chỉ làm tăng thêm hương vị cho các bữa ăn mà còn mang lại những lợi ích dinh dưỡng to lớn cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

Thì là vốn là một loại thảo mộc thơm có nguồn gốc từ các nước giáp bờ biển Địa Trung Hải. Hương vị của thì là cũng thơm như của hồi hoặc cam thảo. Lá, thân và củ của cây thì là đều có thể ăn được.

Hội chứng quấy khóc là tình trạng mà các trẻ mới sinh khóc không nguôi kéo dài trong vài giờ liền. Nguyên nhân của hội chứng này hiện nay vẫn chưa được làm rõ, nhưng hội chứng này có thể khiến cha mẹ và người trông trẻ cảm thấy vô cùng áp lực. Một nghiên cứu tiến hành tại Nga chỉ ra rằng, dầu làm từ hạt của cây thì là có thể làm giảm cường độ khóc của trẻ.

Rau bina được xem như là một "siêu thực phẩm" nhờ có nguồn vitamin và khoáng chất tuyệt vời đối với sức khỏe. Ảnh: BHX.

Cải bó xôi, loại rau được ví là "siêu thực phẩm"

Cải bó xôi còn có tên là rau bina, rau chân vịt, là loại rau được trồng phổ biến ở nước ta. Đây là loại rau thường được sử dụng trong chế biến món ăn hoặc ép nước để uống và có giá trị dinh dưỡng cao. Rau bina được xem như là một "siêu thực phẩm" nhờ có nguồn vitamin và khoáng chất tuyệt vời đối với sức khỏe.

Cải bó xôi là loại rau xanh giàu canxi, sắt, vitamin C và A, có nhiều lợi ích cho sức khỏe của trẻ. Cải bó xôi là một loại rau có hàm lượng canxi vô cùng cao, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển xương chắc khỏe cho trẻ và giảm nguy cơ loãng xương khi trưởng thành.

Ngoài ra, loại rau này còn chứa nhiều chất xơ, giúp nhu động ruột hoạt động tốt hơn. Cải bó xôi là một loại rau dễ dàng sử dụng trong nhiều món ăn như sinh tố hay bánh, mang lại lợi ích bổ sung canxi cho sự phát triển hàng ngày của trẻ.

Cải bó xôi có canxi, mangan và vitamin K, rất quan trọng cho sự phát triển và giúp cho xương khỏe mạnh. Cơ thể luôn đào thải và xây dựng lại mô xương. Loãng xương là một tình trạng khiến xương yếu và dễ gãy, xảy ra khi lượng xương mới không thay thế đủ cho xương đã bị phá vỡ. Nếu cơ thể không được cung cấp đủ canxi, khả năng bị loãng xương sẽ cao hơn.



Rau bina có các vitamin và khoáng chất như vitamin C, vitamin E và magiê giúp cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, chống lại sự xâm nhập của virut và vi khuẩn gây bệnh. Vitamin C còn hỗ trợ và tăng cường hoạt động loại bỏ chất gây ôxy hóa nhằm bảo vệ cơ thể. Khi thiếu vitamin C, cơ thể sẽ bị suy giảm khả năng miễn dịch và dễ bị nhiễm trùng.



Rau lang đặc biệt giàu canxi, với mỗi 100g rau lang chứa khoảng 180mg canxi.

Rau lang

Rau lang rất dễ tìm mua được tại chợ với giá vô cùng rẻ, rau ăn rất bắt vị dù được chế biến ở dạng xào hoặc luộc. Loại rau này đặc biệt giàu canxi, với mỗi 100g rau lang chứa khoảng 180mg canxi.

Ngoài việc cung cấp canxi, rau lang cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, đặc biệt trong việc phòng ngừa bệnh tim mạch. Đối với trẻ em có nguy cơ thừa cân và béo phì, việc ăn rau lang sẽ giúp giảm cảm giác thèm ăn. Hơn nữa, rau lang ít calo và giàu chất xơ, rất tốt cho quá trình giảm cân.

Đối với những người phụ nữ sau mãn kinh, do hàm lượng canxi trong xương mất cân bằng nên có thể gây ra các nguy cơ bị loãng xương. Việc bổ sung vitamin K có từ rau khoai lang sẽ giúp bạn cân bằng lại lượng canxi trong xương. Ngoài ra, khi kết hợp vitamin D với vitamin K thì nó có thể giúp người bị gãy xương sẽ mau hồi phục.

Vì bên trong rau khoai lang có chứa rất nhiều vitamin, mà chúng lại là chất chống oxy hoá tốt thế nên việc ăn nhiều khoai lang sẽ hạn chế được gốc tự do có trong người, từ đây sẽ hạn chế được tình trạng viêm của cơ thể.