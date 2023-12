Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh Getty

Fyodor Lukyanov- Tổng biên tập tạp chí Các vấn đề toàn cầu của Nga, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội đồng Chính sách đối ngoại và quốc phòng, đồng thời là giám đốc nghiên cứu của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai đã có bài phân tích đăng trên hãng thông tấn RT.

Theo đó, tuyên bố tuần trước của David Arakhamia - người từng tham gia đàm phán Nga-Ukraine nhằm chấm dứt xung đột vũ trang cách đây một năm rưỡi - đã gây xôn xao dư luận. Lãnh đạo quốc hội Ukraine chỉ nói những gì đã được người khác phát biểu trước đó, nhưng ý kiến của ông lần đầu tiên đã được Kiev xác nhận chính thức.

Thứ nhất, ông thừa nhận vấn đề chính lúc đó là an ninh quân sự và chính trị - vị thế trung lập được đảm bảo của Ukraine. Như chúng ta đã biết qua lời nói của Tổng thống Nga Vladimir Putin (trong cuộc gặp với phái đoàn châu Phi hồi tháng 6), những người có mặt cũng đã nói về những giới hạn cụ thể để hạn chế tiềm năng quân sự của Ukraine. Thứ hai, Arakhamia đưa tin về quan điểm của Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Boris Johnson, ủng hộ việc tiếp tục cuộc chiến đến một kết thúc thắng lợi.

Chúng tôi sẽ không đưa ra đánh giá chính trị về các quyết định của lãnh đạo Ukraine. Điều thú vị hơn là khía cạnh nội dung của các cuộc đàm phán mà giờ đây chúng ta có thể đánh giá đầy đủ hơn.

Một tháng rưỡi hoặc hai tháng sau khi bắt đầu chiến sự, Ukraine đã được đề nghị những gì mà các nhà bình luận phương Tây ôn hòa hơn đề xuất vào năm 2014, sau khi bắt đầu cuộc khủng hoảng nghiêm trọng xung quanh Donbass – 'Phần Lan hóa'. Nói cách khác, một sự đảm bảo về an ninh và độc lập của đất nước để đổi lấy những hạn chế đối với tình trạng quân sự và chính trị của đất nước. Một ví dụ về điều này là các thỏa thuận giữa Liên Xô và Phần Lan sau Thế chiến thứ hai, khi Helsinki giữ được chủ quyền và nền độc lập gần như hoàn toàn (đồng thời giành được các ưu đãi về thương mại và kinh tế), đồng thời tự nguyện đồng ý tránh xa các liên minh phương Tây.

Hầu hết các chính trị gia và chiến lược gia phương Tây hiện nay đều tuân theo một hệ tư tưởng hoàn toàn khác: Cân bằng quyền lực và các thỏa hiệp địa chính trị là di sản của quá khứ và chỉ có các phạm trù ý thức hệ mới còn phù hợp cho đến ngày nay. Trong suy nghĩ của họ, "thế giới tự do" chiếm ưu thế so với "thế giới không tự do" và chỉ vậy thôi. Vì vậy, đường lối chung thời hậu Chiến tranh Lạnh của phương Tây vẫn không thay đổi – mở rộng các thể chế chính trị-quân sự của riêng mình bất chấp sự phản đối của bất kỳ ai.

Cần lưu ý rằng những cuộc thảo luận về hệ thống an ninh này được tiến hành chủ yếu ở phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ. Trên thực tế, trong lĩnh vực chính trị và xã hội của Ukraine, nơi mà các bên liên quan lẽ ra phải quan tâm nhất đến một kết quả tốt đẹp thì hầu như không có tranh luận nào. Ngay từ khi bắt đầu giành độc lập, đã có một chính sách rõ ràng và không thay đổi nhằm tách biệt tối đa khỏi Nga và chính sách này đã nhận được sự chấp thuận và ủng hộ trực tiếp từ phương Tây. Giải pháp thay thế là một khái niệm linh hoạt và vô định hình hơn nhiều (vì lý do nào đó được coi là "thân Nga").

Đối với những người thuộc phe thứ nhất, "Phần Lan hóa" vẫn là điều không thể chấp nhận được, vì nó sẽ đóng vai trò như một lực cản để tạo ra sự xa cách với Nga và xích lại gần hơn với phương Tây. Và những người ủng hộ quan điểm thứ hai không thực sự phù hợp với tư cách là người đối thoại, vì mô hình này vẫn dự tính việc tuân thủ một cách cứng nhắc các giới hạn đã thỏa thuận. Nhiệm vụ của các lực lượng "linh hoạt" là ngăn chặn bất kỳ cam kết cứng nhắc nào hoặc thoát khỏi chúng ngay khi có cơ hội đầu tiên. Nhìn chung, nét đặc biệt của văn hóa chính trị Ukraine, coi mọi thỏa thuận là trung gian chứ không phải là cuối cùng, đã để lại dấu ấn đáng chú ý trong toàn bộ lịch sử đất nước kể từ khi Liên Xô kết thúc.

Có vẻ như trong điều kiện xung đột đang diễn ra, trong đó cả hai bên (nhưng ở mức độ lớn hơn là phía Ukraine) đều phải chịu thương vong lớn, biến thể "Phần Lan" lẽ ra phải thu hút nhiều sự chú ý thực tế hơn. Tuy nhiên, hai hiện tượng được mô tả ở trên đã tương tác với nhau ở đây. Về phía phương Tây - việc xem xét lại kết quả của Chiến tranh Lạnh là không thể chấp nhận được, tức là có tính đến quan điểm bất đồng quan điểm của Moscow. Về phía Ukraine - từ chối mọi thỏa thuận ràng buộc. Vì vậy, kết quả là đã bỏ qua một kết luận.

Giờ đây, bóng ma của một cuộc đàm phán ngừng bắn nào đó đang bắt đầu bao trùm phương Tây, không thể quay lại một năm rưỡi được. Theo một cách nào đó, tình hình đã được đơn giản hóa – vấn đề sẽ được giải quyết trên chiến trường và kết quả sẽ được xác định theo cách truyền thống. Tuy nhiên, sớm hay muộn, câu hỏi về một giải pháp chính trị sẽ lại nảy sinh. Và cách giải quyết vấn đề sẽ phụ thuộc vào khả năng rút ra bài học từ những gì đã xảy ra, hoặc cũng có thể là từ sự bất lực.