Liệu bà Kamala Harris có trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ không?

Liệu bà Kamala Harris có trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ không? Ảnh Pravda

Liệu Kamala Harris có trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ không? Có lý do gì khiến đảng Cộng hòa phải lo lắng không? Tương lai của mối quan hệ Mỹ-Nga sẽ ra sao? Pravda.Ru đã đặt những câu hỏi này cho Alexandra Voitolovskaya , một nghiên cứu viên tại Bộ phận Chính sách Đối ngoại và Đối nội Nỹ tại Trung tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ Primakov thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga.



Về Kamala Harris

Khi Joe Biden bỏ cuộc đua, ông đã kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Nhiều chuyên gia coi bà là đối thủ yếu của Trump. Tại sao vậy?"

"Trước hết, bà là một người phụ nữ gốc Jamaica-Ấn Độ. Có một tỷ lệ khá lớn những người trong xã hội theo chủ nghĩa truyền thống ở Mỹ vẫn không thích ý tưởng về một nữ tổng thống, chứ đừng nói đến một người phụ nữ da ngăm.

"Thứ hai, với tư cách là phó tổng thống, bà đã thể hiện mình theo một cách khá cụ thể, có lẽ là cố ý để không làm lu mờ Joe Biden. Tuy nhiên, bà không có hình ảnh của một chính trị gia thông minh, có tầm nhìn xa và độc lập".

"Bà ấy thực sự có hình ảnh của một chính trị gia lúc nào cũng cười. Tuy nhiên, liệu bà ấy có phải là một trở ngại nghiêm trọng mà Donald Trump thậm chí có thể không vượt qua được hay ngược lại không?"

"Ông Trump rõ ràng đang dẫn đầu cuộc đua hiện nay. Người ta có thể thấy điều đó trong các cuộc thăm dò ý kiến ngay cả ở 7 tiểu bang dao động của Mỹ, những tiểu bang có thể sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử Mỹ năm nay. Ông Biden đã thể hiện mình rất tệ trong cuộc tranh luận, tỷ lệ ủng hộ của ông bắt đầu giảm và cuối cùng ông đã rút lui khỏi cuộc đua. Có lẽ ông đã bị buộc phải làm vậy.

"So với ông Trump, bà Kamala Harris có thể thể hiện sức mạnh của mình vì bà hiện là ứng cử viên trẻ, không phải Trump. Ngoài ra, bà Harris là người phụ nữ có các giá trị tự do được cả thành phần tự do của công dân Mỹ và người Mỹ ôn hòa chia sẻ.

"Đó là một tỷ lệ lớn. Bà ấy cần phải giành chiến thắng ở một số tiểu bang dao động, và đây là nơi bà ấy có thể gặp khó khăn, vì các tiểu bang này đại diện cho cử tri của Trump đã đưa ông lên nắm quyền vào năm 2016".

Về Donald Trump

"Tổng thống Nga Putin nói rằng, ông Joe Biden dễ đoán hơn khi là đối tác chính trị của Nga. Ông có nghĩ Donald Trump là người chiến thắng bất lợi cho Nga không?"

"Donald Trump đã cho thấy trong nhiệm kỳ tổng thống trước rằng lời lẽ của ông hoàn toàn khác với hành động của ông. Như chúng ta nhớ, lời lẽ của ông khá hòa giải, nhưng nếu chúng ta nhìn vào hành động của ông, thì danh sách bao gồm: Đạo luật chống lại kẻ thù của nước Mỹ thông qua lệnh trừng phạt; Mỹ rút khỏi Hiệp ước về lực lượng hạt nhân tầm trung (INF); Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở.

"Đây là những khối xây dựng nghiêm túc cho cả quan hệ Nga-Mỹ và an ninh toàn cầu, mà Trump không ngần ngại phá hủy. Sắc lệnh CAATSA hợp pháp hóa việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Chính Trump đã làm điều đó. Ông ấy có thể dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt mà Barack Obama đã áp đặt trước ông ấy. Thay vào đó, ông ấy đã thông qua một đạo luật thông qua Quốc hội để bảo vệ chúng mãi mãi, và bây giờ chỉ có Quốc hội mới có thể dỡ bỏ đạo luật này".

Về JD Vance

"Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Vance của Donald Trump có vẻ là một nhân vật rất phức tạp. Liệu ứng cử của ông có mang lại lợi ích cho Nga không?"

"Người ta phải hiểu ở đây rằng phó tổng thống là người không quyết định hay chỉ đạo bất cứ điều gì. Đây là người phải thay thế tổng thống trong trường hợp ông qua đời hoặc từ chức. Phó tổng thống cũng là người đứng đầu Thượng viện, ông kiểm phiếu của cử tri đoàn.

"John Adams, phó tổng thống đầu tiên của Mỹ, gọi chức phó tổng thống là "chức vụ tầm thường nhất mà con người từng phát minh ra hoặc tưởng tượng ra".

"Do đó, chúng tôi không quan tâm đến việc Vance sẽ dễ thương lượng như thế nào nếu Trump thắng cử. Chúng tôi quan tâm đến quan điểm của ông ấy về các vấn đề chính sách đối ngoại nói chung. Trump chỉ cần Vance để chinh phục các tiểu bang "vành đai gỉ sét", giành lại cử tri của mình ở đó và thu hút dân số trẻ, vì những người trẻ tuổi hiện coi ông ấy là một ứng cử viên lớn tuổi. Tôi không nghĩ rằng Trump sẽ tham khảo ý kiến của Vance về các vấn đề chính sách đối ngoại."

Dự báo về quan hệ Mỹ-Nga

"Moscow sẽ có mối quan hệ như thế nào với Mỹ nếu Trump lên nắm quyền? Ông có nghĩ rằng Nga có cơ hội đạt được một số thỏa thuận nhất định trong tương lai về các vấn đề trật tự thế giới không?"

"Có một chương trình như vậy được gọi là Dự án 2025, không chính thức thì nó được coi là chương trình của Trump, nhưng Trump không liên quan đến nó. Ông đã công khai tách mình khỏi nó. Chương trình nói rằng Donald Trump sẽ giúp Kiev chỉ khi Kiev đồng ý đàm phán. Nói cách khác, đây là một tối hậu thư, nhưng không liên quan đến Nga, mà liên quan đến Ukraine.

"Về mối quan hệ giữa Nga và Mỹ dưới thời Trump, tôi cho rằng chúng ta không nên mong đợi điều gì tốt đẹp từ họ. Đường lối chính trị trước đây của Trump đã cho thấy ông có thể thực dụng như thế nào.

"Trump là người thực dụng tuyệt đối, ông ấy quan tâm nhất đến lợi ích kinh tế. Sẽ có áp lực mạnh mẽ, hoàn toàn không khoan nhượng từ Mỹ trong các lĩnh vực mà Nga và Mỹ có giao thoa kinh tế".

"Về mối quan hệ trong những năm tới nói chung, tôi cho rằng trong khi Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến tranh với Nga thông qua các lực lượng ủy nhiệm của mình, thì không có gì đáng nói ở đây cả. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Nga vẫn cởi mở với các cuộc đàm phán. Quả bóng đang ở phía đối thủ. Chúng ta hãy chờ xem".

"Đối với Kamala Harris, người ta không bao giờ nên đánh giá thấp những cá nhân tầm thường. Một khi họ lên nắm quyền, họ có thể theo đuổi những chính sách nhiệt thành và không khoan nhượng nhất.

Tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy Washington hành động sau nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden, ít nhất là trong những tháng tới. Chúng ta vẫn cần phải đợi cho đến khi Joe Biden rời Nhà Trắng, lễ nhậm chức sẽ chỉ diễn ra vào tháng 1/ 2025".