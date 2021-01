Đây là việc bạn kiên quyết không bao giờ được làm nếu muốn giàu nhanh

Thế giới có hơn 7 tỉ người, nhưng hơn một nửa tài sản toàn cầu chỉ thuộc về khoảng 1% dân số giàu nhất thế giới. Họ là những người luôn khiến chúng ta ngưỡng mộ với sự làm việc hăng hái, thông minh sáng tạo và khả năng làm những điều mà người khác cho rằng không thể.

Nhưng liệu có phải chỉ có vậy không? Thomas C. Corley - tác giả của cuốn sách "Change Your Habits, Change Your Life" đã dành ra 5 năm để nghiên cứu thói quen của những người giàu có. Và cuối cùng, ông tìm ra một đặc điểm chung của họ: những người giàu có kiên quyết không bao giờ làm một điều, đó chính là đi theo số đông.

Corley đã viết trong cuốn sách của mình: "Chúng ta luôn muốn được hòa nhập, để được thích nghi với xã hội, để được là một phần của bầy đàn. Vì lí do đó, ta sẽ làm mọi thứ để tránh việc nổi bật trong đám đông".

Và đương nhiên, "sự thất bại trong việc tách bản thân ra khỏi sự ảnh hưởng từ những người xung quanh chính là lý do mà đa số không thể trở nên giàu có".

Người giàu không bao giờ đi theo số đông...

Trong khi chúng ta đang cố "bắt chước" mọi người xung quanh và chê cười những điều khác biệt, thì những người thành công có thể tự tạo ra một "bầy đàn" mới xung quanh mình, biến mọi người trở thành một phần của nó.

...Mà họ tự tạo ra một đám đông đi theo mình.

"Xu hướng bầy đàn" là một phần trong bộ gene của con người

Tất nhiên, việc tách biệt bản thân khỏi những người khác nghe có vẻ dễ dàng, nhưng để làm được thì cực kì khó.

Corley giải thích rằng trên thực tế về mặt di truyền, chúng ta có xu hướng mong muốn được hòa nhập. "Đó là một thành quả của quá trình tiến hóa. Trong thời kì con người vừa xuất hiện trên Trái đất, tổ tiên ta đã nhận ra rằng khi trở thành một phần của cộng đồng, họ sẽ được an toàn hơn trước những loài thú ăn thịt. Một cộng đồng chính là thứ đảm bảo cho sự sống sót của loài người".

Tập tính bầy đàn đã được quy định trong gene của chúng ta từ thời nguyên thủy.

Corley không phải là người duy nhất đồng ý rằng việc "an phận" có cái giá của nó. Theo nhà triệu phú Steve Siebold: "Sự ổn định về thể chất, tâm lý và cảm xúc là mục tiêu được ưu tiên của tầng lớp trung lưu. Còn những bộ não đẳng cấp thế giới sẽ nhận ra rằng việc trở thành một triệu phú không hề dễ, và sẽ cần phải phá vỡ sự ổn định đó".

Bạn cần phải bước ra ngoài vỏ bọc an toàn, thay vì tối ngày... như thế này.

"Lúc ban đầu, đó là một hành trình đơn độc" – Corley viết – "Cần một khoảng thời gian để mọi người chú ý đến mình. Nhưng nếu sản phẩm hay dịch vụ làm ra thật tốt và bạn thật kiên định, đám đông riêng của bạn sẽ phát triển và những thành quả gặt hái được là không thể đong đếm".

Hãy nhớ câu: "Họ cười tôi vì tôi quá khác biệt, tôi cười họ vì họ quá giống nhau" và dũng cảm thực hiện điều mình ấp ủ, bạn sẽ đạt được những điều mà mình mong muốn sớm thôi.