Đây mới chuẩn Toyota Avanza 2022 sắp ra mắt, xịn hơn Toyota Innova để đấu Mitsubishi Xpander

Cách nửa tháng, những hình ảnh được cho là của Toyota Avanza thế hệ mới đã xuất hiện tại Indonesia, nhưng chưa được xác nhận. Chiếc xe này có thiết kế ấn tượng, thay đổi hoàn toàn và trái ngược với thế hệ hiện tại của Avanza nên được nhiều quan tâm.

Mới đây, một trong tin nước ngoài đã khẳng định đây chính là hình ảnh Toyota Avanza 2022 sắp ra mắt toàn cầu. Với những hình ảnh mới nhất, chiếc Toyota Avanza này có sự khác biệt ở một số chi tiết, thế nhưng dáng xe gần như giống hệt.

Toyota Avanza 2022 hiện đại hơn Innova

Đầu xe Toyota Avanza 2022 nhiều cải tiến. Ảnh AutoIndustriya.

Trái với thiết kế thô, thiết sự thanh thoát của đời cũ, Toyota Avanza 2022 sở hữu vóc dáng lực lưỡng chẳng khác gì Innova. Nhiều khả năng, Toyota Avanza mới đã được gia tăng kích thước, thông số sẽ được công bố khi xe ra mắt.

Theo nhiều nguồn tin, Toyota Avanza All New sử dụng khung gầm DNGA do Daihatsu tinh chỉnh với kết cấu khung thân tách rời gầm bệ.

Toyota Avanza 2022 có đuôi xe mới. Ảnh AutoIndustriya.

Ở phần đầu, Toyota Avanza All New lộ diện mới đây có lưới tản nhiệt mở rộng với những thanh nan ngang chứ không phải dạng lưới như hình ảnh trước đó. Cản trước của xe khá đơn giản với hốc đèn sương mù tích hợp 2 bên.

Trong khi đó, hệ thống đèn chiếu sáng của Toyota Avanza 2022 đã được thiết kế mới với công nghệ LED. Một đường gân nổi chạy ngang đầu xe cũng giúp chiếc MPV này trở nên khác biệt so với bản hiện hành.

Bộ mâm đa chấu dạng phay cũng là điểm mới của Toyota Avanza 2022. Đèn hậu phía sau không chạy ngang như hình ảnh lộ diện trước đây mà tách biệt ở 2 bên khá đơn giản, cản sau tạo kiểu mới mẻ hơn.

Nội thất xe Toyota Avanza 2022. Ảnh AutoIndustriya.

Khoang lái chính là điểm nhấn của Avanza mới với màn hình giải trí đặt nổi. Khu vực điều khiển trung tâm kiểu mới nam tính hơn với cần số, điều hòa tự động kiểu mới. Ở phiên bản mới, Toyota Avanza còn có phanh tay điện tử, trang bị mà ngay cả Innova cũng không có.

Theo dự đoán, Toyota Avanza 2022 sẽ có 2 tùy chọn động cơ 1.0L Turbo, 3 xy-lanh và 1.2L 4 xy-lanh với lần lượt 98 mã lực/140 Nm và 88 mã lực/113 Nm. Nhiều khả năng, Avanza sẽ dùng hộp số CVT và số sàn 5 cấp.

Được biết, Toyota Avanza 2022 sẽ trình làng tại triển lãm GIIAS 2021 tại Indonesia từ 11 tới 21/11/2021. Với nhiều thay đổi, Toyota Avanza được dự đoán sẽ là đối thủ xứng tầm của Mitsubishi Xpander.