Đại biểu Quốc hội: "Tôi có cảm giác chúng ta chỉ làm rốt ráo mỗi khi có vụ cháy thương tâm nào đó xảy ra"

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm nếu có

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, vụ cháy xảy ra tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy lúc 0 giờ 46 phút ngày 24/5.

0 giờ 52 phút cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Đến 01 giờ 26 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong sáng 24/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã có công điện yêu cầu các đơn vị khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 14 người chết ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội để xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).