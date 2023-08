De Heus Việt Nam lần thứ 2 được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á"

Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Best Companies to Work for in Asia) là giải thưởng quốc tế thường niên của HR Asia nhằm đánh giá và vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc hàng đầu khu vực.