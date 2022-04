Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022: Nhiều cảm xúc đan xen

Tối 31/3, Bộ GDĐT đã chính thức công bố đề thi minh họa cho các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo đó, có 9 đề thi minh họa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tương ứng với 9 môn thi thuộc 5 bài thi. Thí sinh sẽ làm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (gồm các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

Ngay sau khi nhận được đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 do Bộ GDĐT cung cấp, em Vũ Thị Vân Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội bày tỏ: "Sau khi nhìn đề minh họa, em thấy môn Văn em đang được ôn tập trọng tâm nên có niềm tin vào kiến thức mình có. Các môn Lịch sử và Giáo dục công dân cần học kỹ trong SGK và tư duy hơn. Còn môn Địa lí thì cần có kỹ năng đọc Atlat và học kỹ trong SGK. Em mong muốn vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền với tổ hợp D78 để xét tuyển".

Vân Anh hi vọng mình làm bài tốt trong kỳ thi và điểm chuẩn của các trường sẽ không cao như năm ngoái.

Em Vũ Thị Vân Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: NVCC

Em Đào Quỳnh Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT Đan Phượng 2, huyện Đan Phượng, Hà Nội nói về đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022: "Môn Toán đề khá dễ, môn Văn thì bình thường, còn môn tiếng Anh không quá khó nhưng có 1, 2 câu nếu không cẩn thận sẽ gây nhầm lẫn".



Đào Quỳnh Anh dự định đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NVCC

Quỳnh Anh cho biết, năm nay, em sử dụng tổ hợp khối D là Toán, Văn, Anh để xét tuyển vào khoa Quản trị kinh doanh hoặc Kinh tế tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Số điểm Quỳnh Anh đạt được với tổ hợp khối D môn thi thử là 25,5-27 điểm.

"Hiện tại chúng em đã học xong chương trình và đang được giáo viên gấp rút ôn tập vì không còn nhiều thời gian nữa. Cảm xúc của em giờ này rất lo lắng và hồi hộp. Tuy nhiên em sẽ chuẩn bị thật tốt để bước vào phòng thi sắp tới", Quỳnh Anh chia sẻ.

Em Nguyễn Thu Thảo, lớp 12P, Trường THPT Gia Lộc 2, Hải Dương cho hay: "Đề thi minh họa các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 nằm ở mức trung bình đối với sức học của em, không quá khó để lấy được điểm cao. Tuy nhiên, từ bây giờ đến lúc thi chính thức, em mong có đủ sức khỏe và không bị tác động quá nhiều bởi điều kiện khách quan để có thể hoàn thành tốt kỳ thi sắp tới".

Năm nay, Thảo sẽ đăng ký xét tuyển khối C gồm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và khối D1 gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Thảo cho biết, hiện đang nghiêng về chọn khối C và hi vọng sẽ đạt điểm tốt nhất nếu đề thi chính thức ngang với đề thi minh họa này.

Em Nguyễn Thu Thảo, lớp 12P, Trường THPT Gia Lộc 2, Hải Dương. Ảnh: NVCC

Còn với Nguyễn Hữu Quân, học sinh lớp 12H1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội dường như đề thi minh họa tốt nghiệp THPT này không làm khó cho em. Quân cho hay, đề thi các môn khá dễ, trừ môn Vật lí. Dự kiến Quân sẽ xét tuyển tổ hợp môn Toán, Hóa, Anh vào khoa Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Ngoại thương.

Không nên dùng đề tham khảo để đánh giá mức độ khó của đề thi thật

Thầy Vũ Khắc Ngọc, giáo viên luyện thi môn Hóa học cho hay: "Cấu trúc chung của đề thi minh họa năm nay vẫn tương đồng như 2 năm trước, gồm khoảng 90% các câu hỏi và bài tập thuộc kiến thức của chương trình lớp 12, chỉ 10% thuộc chương trình lớp 11. Không có các câu hỏi hay bài tập trong phạm vi kiến thức giảm tải đã được công bố trước đó.

So sánh với những năm trước thì thấy cấu trúc chung của đề không thay đổi nhưng mức độ phân hóa của từng phần của đề thi, từng nhóm câu hỏi có sự phân hóa sâu sắc hơn. Nếu đề thi chính thức tương đồng với đề tham khảo này thì phổ điểm thu được ở vùng 5-10 điểm sẽ khá đẹp, thuận lợi cho các trường đại học vẫn còn sử dụng kết quả của kỳ thi này để xét tuyển".

Thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên luyện thi môn Sinh học cũng chia sẻ: "Đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2022 về cơ bản vẫn giữ nguyên cấu trúc đề thi năm 2021, các phần kiến thức được giảm tải trong năm học không có trong đề tham khảo. Về mức độ phân hóa, đề tham khảo nhẹ nhàng hơn đề chính thức năm 2021, giảm nhẹ hơn về mặt tính toán, nhưng lại nâng cao hơn câu hỏi lý thuyết vận dụng, số câu bản chất Sinh học tăng lên.

Do tính chất kì thi với mục tiêu chủ yếu là xét tốt nghiệp nên khó mà có sự phân hóa cao hơn, đồng thời do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc học trong suốt năm học qua bị ảnh hưởng nên đề tham khảo không tăng về độ khó so với 2021. Tuy nhiên để giải quyết được trong 50 phút thì buộc các thí sinh phải chắc kiến thức đồng thời cần thêm các phương pháp giải nhanh, tức dùng Toán quá nhiều trong câu hỏi Sinh học, đây vẫn là hạn chế của đề thi tham khảo năm nay.

Tôi mong rằng đề thi thật sẽ có sự thay đổi tích cực hơn để trở về đúng bản chất môn học. Đề thi tham khảo chỉ cho biết cấu trúc đề thi, chứ chưa cho biết độ khó của đề thi thật, thực sự chỉ có ý nghĩa với giáo viên ôn thi, từ đó các giáo viên đưa ra định hướng ôn tập cho học sinh. Học sinh không nên dùng đề tham khảo để đánh giá mức độ khó của đề thi thật dễ dẫn tới chủ quan trong ôn thi".