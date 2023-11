Đề nghị cân nhắc quy định "cấm tuyệt đối nồng độ cồn" khi tham gia giao thông vì "quá nghiêm khắc"

Sáng 10/11, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Luật này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trên cơ sở tách một phần từ Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đang có hiệu lực.

Theo Đại tướng Tô Lâm, tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong những năm qua tuy đã có những chuyển biến nhưng còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông vẫn ở mức cao và nghiêm trọng.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: QH

Thống kê cho thấy trung bình hàng năm có gần 9.000 người chết, gần 30.000 người bị thương do tai nạn giao thông, trong đó chủ yếu trong độ tuổi lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Công an, tình trạng vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông vẫn diễn ra phổ biến, văn hóa giao thông còn nhiều yếu kém. An ninh con người trong lĩnh vực giao thông đường bộ chưa được bảo đảm.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Dự thảo luật này dành 11 điều quy định về: Điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; giấy phép lái xe; tuổi, sức khỏe của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; đào tạo lái xe; sát hạch lái xe...

Bên cạnh đó, dự thảo đã bổ sung một số quy định mới phù hợp với xu hướng, tiến trình chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người dân.

Với giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe, chứng nhận kiểm định hoặc chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, nếu thông tin của loại giấy tờ nào đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử, thẻ căn cước, theo quy định thì không phải mang theo.

Dự luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng quy định 28 hành vi bị nghiêm cấm, trong đó, hành vi bị cấm đầu tiên là điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới cho biết, một số ý kiến đề nghị rà soát, phân loại để bổ sung cho đầy đủ các hành vi bị nghiêm cấm đối với các chủ thể là người quản lý, người tuần tra, kiểm soát, người chỉ huy, điều khiển, người xử lý tai nạn giao thông, người tham gia giao thông và những người khác.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới.

Cũng theo cơ quan thẩm tra, một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định cấm tuyệt đối người "điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn", vì cho rằng quy định này quá nghiêm khắc và chưa thực sự phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán của một bộ phận người dân Việt Nam, làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương.

Nhóm ý kiến này đề nghị tham khảo kinh nghiệm quốc tế và quy định nồng độ cồn ở mức độ phù hợp đối với từng loại phương tiện; đồng thời, bảo đảm tính thống nhất với quy định của Bộ luật Hình sự.

Ngược lại, một số ý kiến thì nhất trí với quy định cấm tuyệt đối như dự thảo, vì cho rằng nội dung này đã được quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và thực tiễn thực hiện đã chứng minh tính hiệu quả.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới cho biết thêm, có ý kiến đề nghị bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm như: Bỏ trốn sau khi gây tai nạn có điều kiện mà cố ý không cấp cứu, giúp đỡ người bị tai nạn; xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người bị nạn và người gây tai nạn giao thông; dừng, đón, trả khách trên đường cao tốc; xe ưu tiên sử dụng tín hiệu còi, đèn ưu tiên không đúng mục đích...



Cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu các ý kiến trên để tiếp thu cho phù hợp; tiếp tục rà soát, sắp xếp các quy định cấm liên quan đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ để bảo đảm tính thống nhất, logic, tránh trùng lặp với các quy định khác trong dự thảo Luật hoặc trùng lặp với quy định của các luật chuyên ngành khác.

Ủy ban Quốc phòng - An ninh cũng đề nghị nghiên cứu, sắp xếp các hành vi bị nghiêm cấm theo nhóm chủ thể, nội dung cho dễ theo dõi.