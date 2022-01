Đề nghị khen thưởng “người hùng” lao vào đám cháy cứu bé gái, dựa trên cơ sở pháp lý nào?

Nam thanh niên xả thân cứu người xứng đáng là "người hùng"

Nêu quan điểm về vụ việc "người hùng" Trung Văn Nam (34 tuổi, trú H.Nông Cống, Thanh Hóa) lao vào đám cháy trên phố Hà Nội, cứu được bé gái đưa ra ngoài an toàn, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, anh Nam đã không ngại nguy hiểm lao vào đám lửa để cứu được cháu bé trong tình huống này đúng là người hùng, anh ta xứng đáng được tôn vinh và khen thưởng theo quy định pháp luật.

Trong xã hội ngày nay, gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến nhiều người vội vã, tất bật đối với những công việc, mưu sinh của mình, thêm vào đó là thiếu kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn và mưu lợi, ích kỷ cá nhân khiến cho nhiều người có xu hướng ngày càng thờ ơ, thậm chí vô cảm trước hiểm nguy, trước nỗi đau của đồng loại thì vẫn có những con người sẵn sàng xả thân để cứu giúp, giúp đỡ những người trong hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.





Ngôi nhà nơi xảy ra hoả hoạn. Ảnh: Đình Hiếu

Những tai nạn, rủi ro, nguy hiểm có thể đến với chúng ta bất kỳ lúc nào và nhu cầu giúp đỡ và được giúp đỡ là nhu cầu thường trực trong đời sống xã hội.

Bởi thế, tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn đã trở thành truyền thống văn hóa quý báu của người Việt Nam.

Tuy nhiên, xã hội càng phát triển, mặt trái của kinh tế thị trường khiến tình cảm gắn kết giữa những con người càng xa cách, cái tôi, tính ích kỷ ngày càng gia tăng, đó là điều đáng lo ngại về tình người, về truyền thống văn hóa tốt đẹp đã có hàng ngàn đời nay.

Ngoài ra, nhiều người thấy người khác khó khăn, hoạn nạn cũng động lòng, muốn giúp đỡ nhưng lực bất tòng tâm, không biết phải giúp bằng cách nào bởi bản thân họ thiếu kỹ năng sống, thiếu lòng dũng cảm...

Chính vì thế những người xả thân để cứu người thực sự là những người hùng, là những tấm gương đáng để chúng ta trân trọng, học hỏi, noi theo.

Cần khen thưởng kịp thời cho nam thanh niên cứu người

Theo luật sư Cường, những người hùng xả thân cứu người như trong vụ việc nêu trên xứng đáng được khen thưởng theo quy định của Luật thi đua khen thưởng. Đây là một hành động rất đáng ngợi khen, khơi gợi tình yêu thương, lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong bối cảnh xã hội hiện nay.

Theo Luật Thi đua khen thưởng năm 2003, sửa đổi bổ sung năm 2013 và khoản 3, Điều 13 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Thi đua khen thưởng thì nam thanh niên sẽ được khen thưởng vì có thành tích đột xuất khi dũng cảm cứu người.

Theo đó hình thức khen thưởng có thể là Giấy khen, Bằng khen hoặc mức cao nhất là Huân chương Dũng cảm… Trường hợp này, có thể sẽ được trao tặng Huân chương Dũng cảm theo quy định tại Điều 32 Nghị định 91/2017/NĐ-CP.

"Huân chương Dũng cảm" là Huân chương để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân khi đạt được một trong các tiêu chuẩn như sau.

Có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân khi gặp hỏa hoạn, thiên tai, tai nạn, thảm họa; dũng cảm bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của công dân trước tội phạm hoặc dũng cảm xung phong vào những nơi nguy hiểm do dịch bệnh gây ra nhằm bảo vệ tính mạng của nhân dân; thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương sáng trong phạm vi tỉnh, thành phố, khu vực trở lên.

Theo luật sư Cường, trong trường hợp nam thanh niên này không được trao tặng Huân chương Dũng cảm thì cơ quan chức năng hoàn toàn có thể tặng Bằng khen và đồng thời cần tặng thưởng giá trị vật chất xứng đáng.

Trước mắt nên "thưởng nóng" và biểu dương công khai người đàn ông này, cần coi đây là một tấm gương điển hình trong phong trào người tốt, việc tốt, tương thân tương ái để lan tỏa tình yêu thương giữa con người trong xã hội.

Nếu được trao tặng Huân chương Dũng cảm, cá nhân người được trao còn được nhận kèm theo mức thưởng 4,5 tháng lương cơ bản theo quy định điểm h, khoản 1 Điều 70 Nghị định 91/2017/NĐ-CP.

Nếu hình thức khen thưởng là Bằng khen, giấy khen, cá nhân được nhận mức tiền thưởng theo quy định tại Khoản 1 Điều 73 Nghị định 91/2017/NĐ-CP. Việc khen thưởng này được thực hiện theo quy định của pháp luật, theo thẩm quyền và trình tự thủ tục luật định. Mức độ khen thưởng sẽ căn cứ vào hành động cụ thể, kết quả đạt được và ý nghĩa đối với xã hội trên cơ sở đánh giá, bình xét của cơ quan có thẩm quyền.

Nêu quan điểm về vụ việc người hùng lao vào đám cháy cứu cháu bé, bạn đọc Thanh Nga ở quận Long Biên Hà Nội cho rằng, hành động của anh Nam là một hành động đẹp, một hành động xả thân cứu người. Đây là một tấm gương sáng cần được xã hội biểu dương và phát huy nó.

"Trước đó, cũng vào tháng 2/2021, một một cháu bé trèo qua lan can của một căn chung cư ở tầng 12, phố Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nôi, sau đó bị rơi xuống mái tôn. Rất may cháu bé được một "người hùng" cứu sống nên đã an toàn.

Và gần đây nhất là vụ việc anh Nam cứu cháu bé từ "biển lửa". Những vụ việc như thế này tôi cho rằng cơ quan chức năng cần phải thưởng nóng, có hình thức khen thưởng kịp thời để động viên, khích lệ tinh thần "người hùng" cũng như noi gương cho những người khác học tập, giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn", chị Nga chia sẻ.