Đề nghị truy tố 2 bị can trong vụ vận chuyển gần 40kg ma túy tổng hợp qua biên giới

Hai bị can là An Ngọc Hà (sinh năm 1985, cư trú thôn Nga Khê, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Đức Tài (sinh năm 2000, ngụ thôn Đại Trà Đức, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng).

Bị can An Ngọc Hà và Nguyễn Đức Tài.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 21h ngày 8/5, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang kết hợp cùng Công an xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang tuần tra, phát hiện xe ô tô mang BKS 67A-050.67 đang di chuyển từ hướng thị trấn Long Bình đến xã Quốc Thái, do Võ Văn Bèo (sinh năm 1967, ngụ ấp Phước Hòa, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy nên lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Sau khi ô tô dừng lại, ông Bèo xuống xe xuất trình giấy tờ, còn lại 3 người đàn ông đang ngồi trên xe là An Ngọc Hà, Nguyễn Đức Tài và người đàn ông tên Ngao mở cửa xe bỏ chạy. Lực lượng chức năng đuổi bắt được Hà và Tài, còn người tên Ngao đã chạy thoát. Lực lượng chức năng đưa Hà và Tài về trụ sở Công an xã Quốc Thái để tiến hành kiểm tra.

Tang vật 40 bọc nylon chứa gần 40kg ma túy.

Tiến hành kiểm tra xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 6 bọc nylon màu đen, bên trong có chứa tổng cộng 40 bọc nylon, bên ngoài có in chữ nước ngoài, bên trong mỗi bọc đều có chứa 1 bọc nylon trong suốt hàn kín, hút chân không, đều chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy). Lực lượng chức năng lập biên bản phạm tội quả tang đối với Hà, Tài và thu giữ vật chứng.

Quá trình điều tra, bị can An Ngọc Hà và Nguyễn Đức Tài khai nhận, từ ngày 3-5/5 cả hai từ quê vào TP.HCM tìm việc làm thì nhận được điện thoại và người môi giới gặp Ngao sang Campuchia làm việc với mức thù lao từ vài chục triệu đồng. Do cần tiền nên cả Hà và Tài đã nhận lời.

Khoảng 13h ngày 7/5, Ngao gọi điện thoại thông báo cho Hà biết chuẩn bị sang Campuchia đi công chuyện. Đến khoảng 14h cùng ngày, Ngao thuê xe ô tô 4 chỗ đi cùng Nguyễn Đức Tài đến đón Hà và cả ba cùng đi xuống cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang để sang Campuchia.

Đến chiều 8/5, Ngao cùng với một người đàn ông Campuchia mang vào phòng của Hà và Tài 4 bọc nylon đen được buộc chặt và căn dặn Hà với Tài khi nào xe đến đón, hai người phải mang các bọc nylon này xuống xe, còn Ngao mang 2 bọc nylon đen buộc chặt khác về phòng, sau đó đi xe ô tô quay về khu vực biên giới Campuchia - Việt Nam.



Khi đến khu vực biên giới, Ngao, Hà, Tài được 2 xe ôm chờ sẵn, Ngao kêu Hà và Tài đi cùng một xe, Ngao đi xe riêng một mình đến bến đò đi sang Việt Nam. Đến biên giới Việt Nam, Ngao, Hà, Tài được 2 xe ôm chờ sẵn tiếp tục chở đến xe ô tô do ông Võ Văn Bèo điều khiển chở đi về TP.HHCM.

Khi lên xe đi được khoảng 15 phút, lực lượng biên phòng phát hiện, yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Qua giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh An Giang, 40 bọc nylon chứa chất tinh thể màu trắng, bên ngoài in chữ nước ngoài là ma túy tổng hợp, loại Methamphetamine, có tổng khối lượng là 39,73kg.