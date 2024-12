Đề nghị truy tố 2 đối tượng có hành vi "Tàng trữ, lưu hành tiền giả" ở Bình Thuận Đề nghị truy tố 2 đối tượng có hành vi "Tàng trữ, lưu hành tiền giả" ở Bình Thuận

Ngày 25/12, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 đối tượng có hành vi "Tàng trữ, lưu hành tiền giả"