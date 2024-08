Công an Bình Thuận triển khai lực lượng tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự

Quyết tâm trừng trị các loại tội phạm

Đến dự có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bình Thuận, ông Phan Văn Đăng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận và hàng nghìn chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đến dự buổi ra quân trấn áp tội phạm do Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức. Ảnh: NT

Tại buổi ra quân, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu toàn lực lượng Công an tỉnh phải quyết tâm trừng trị các loại tội phạm, "tuyên chiến" với các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản; xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản, buôn lậu, gian lận thương mại; vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng hung khí, vũ khí trái phép...

Bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác vận động, truy bắt, thanh loại các đối tượng truy nã; không để xảy ra tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô; với quyết tâm phấn đấu kìm giữ và làm giảm tình hình tội phạm.

Theo Đại tá Lê Quang Nhân, để đảm bảo công tác an ninh trật tự đạt hiệu quả cao, Công an tỉnh đã thành lập lực lượng tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, gồm 1 tổ cấp tỉnh, 11 tổ cấp huyện và 124 tổ cấp xã.

Các tổ công tác này triển khai hoạt động tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn theo các kế hoạch, phương án đã đề ra; tập trung phòng ngừa, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, "tội phạm đường phố", các đối tượng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép...

Công an tỉnh sẽ kiên quyết, kiên trì và quyết tâm làm thuần khiết, trong sạch nội bộ, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực "nhạy cảm", chủ động phát hiện, xử lý nghiêm, với tinh thần kiên quyết "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", nhất là các trường hợp sai phạm liên quan đến biểu hiện bao che, làm ngơ cho tội phạm hoạt động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Công an tỉnh phát huy tối đa nguồn lực của các lực lượng, đặc biệt là vai trò của lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Song song đó là tập trung chỉ đạo, phối hợp, xử lý dứt điểm từ sớm, từ xa các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị…

Ông Phan Văn Đăng cũng đề nghị Công an tỉnh Bình Thuận giải quyết kịp thời, ổn định tình hình, vụ việc nổi cộm về tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, không để phức tạp, hình thành "điểm nóng" về an ninh trật tự.

Ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NT

Phá đường dây ma túy xuyên Quốc gia

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, dự báo từ nay đến cuối năm 2024 hoạt động của các loại tội phạm sẽ tiếp tục diễn biến khó lường với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, nguy hiểm, nổi lên là tội phạm có tổ chức, tội phạm đường phố, "tín dụng đen"…

Bên cạnh đó là tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí, vũ khí giải quyết mâu thuẫn, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, gây hậu quả nghiêm trọng còn xảy ra.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận đã điều tra, khám phá 459/532 vụ phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện, xử lý 318 vụ/365 đối tượng vi phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường…

Đồng thời đã phát hiện, bắt giữ 278 vụ/472 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực phòng, chống ma túy. Nổi bật là chuyên án "vàng tặc" tại xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình; chuyên án vận chuyển trái phép trên 1 tấn pháo nổ tại huyện Đức Linh; chuyên án khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân hay chuyên án ma túy xuyên quốc gia, thu giữ gần 5 kg ma túy…

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an Bình Thuận bắn phát lệnh triển khai lực lượng tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Ảnh: NT

Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ việc các đối tượng có biểu hiện hoạt động băng nhóm liên quan đến hành vi lấn chiếm đất công, đất dự án, thực hiện những hành vi côn đồ, coi thường pháp luật, uy hiếp người dân, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản...

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, nhất là các hành vi sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi tham gia giao thông, tình trạng xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng vẫn lưu thông trên địa bàn tỉnh để cử tri, nhân dân phản ánh. Các hành vi này sẽ bị xử nghiêm trong thời gian tới…