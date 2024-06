Đề nghị truy tố Quân “Idol” về các tội "Đe dọa giết người" và "Cưỡng đoạt tài sản"

Theo kết luận điều tra, vào lúc 13h6 ngày 8/6/2023, Nguyễn Quốc Quân dùng điện thoại di động có số thuê bao 0878513411 gọi vào số máy của anh Thái Văn Trung, cán bộ Công an thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), đe dọa giết con gái anh Trung và cả gia đình anh này. Khi điện thoại, Quân mở loa ngoài và dùng một điện thoại khác quay lại cuộc gọi điện thoại này.

Đối tượng này khai nhận, việc y đe dọa giết cả gia đình anh Trung là vì nghe Nguyễn Văn Mạnh (SN 2000, trú thôn Trường Trí, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, Quảng Trị, là người quen biết với anh Trung và Quân) nói về việc anh Trung và một cán bộ Công an khác hỏi dò thông tin về việc làm ăn của Quân.

Quân "Idol" lúc bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp tại thị trấn Khe Sanh.

Cũng theo kết quả điều tra, tháng 8/2023, Quân và đồng bọn còn nhiều lần tổ chức đe dọa giết người và cưỡng đoạt tài sản của người khác trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1987, trú thôn A Xói Hang, xã Lìa, huyện Hướng Hóa) có vay của bà Phan Thị Liên (SN 1980, trú khối 4, thị trấn Khe Sanh) 300 triệu đồng vào năm 2022. Sau đó, bà Thúy không trả tiền lãi và tiền gốc cho bà Liên.

Tháng 8/2023, bà Liên liên lạc với Quân để nhờ đòi nợ giúp. Theo thỏa thuận, Quân được hưởng 40% trong tổng số tiền y đòi được. Đối tượng này nhận lời và đề nghị bà Liên cung cấp các giấy tờ vay nợ liên quan. Sau đó, y nhắn tin vào số máy của bà Thúy yêu cầu bà này trả nợ. Nhưng bà Thúy không trả theo yêu cầu của Quân nên đối tượng nhiều lần điện thoại và nhắn tin đe dọa giết cả gia đình bà này.

Đáng chú ý, y dùng tài khoản Zalo “Nguyễn Tuấn” của mình gửi vào zalo của bà Thúy 2 hình ảnh bàn tay cầm khẩu súng, 1 hình ảnh 3 khẩu súng ngắn đặt trên bàn, ở dưới có chữ “Đẹp không sếp, mới tắm rửa xong. Bắn luôn. Vài hôm nữa đi tập bắn”.

Vào sáng 20/8/2023, Nguyễn Hữu Luận (SN 1994, trú khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa) điện thoại rủ Quân đến uống cà phê ở Khe Sanh. Quân điện thoại rủ thêm Đinh Văn Thái, còn gọi là “Cu” (SN 1990, trú khối 2, Khe Sanh).

Chiếc xe ô tô mà Quân "Idol" thường dùng đi đòi nợ thuê.

Tại đây, Quân nhớ lại việc được bà Liên nhờ đòi nợ đã điện thoại và yêu cầu bà này đưa giấy tờ có liên quan đến quán. Khi bà Liên đưa giấy tờ đến giao cho Quân thì y bảo Thái chụp ảnh lại, chuyển cho một chủ quán in ấn ở thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, Hướng Hóa để nhờ in giấy đòi tiền trên mặt giấy A4 (in màu đề can, có dán keo phía sau) có chèn hình ảnh bà Thúy, bên dưới ghi “Về trả nợ không chết cả nhà”.

Cũng tại quán cà phê, Thái điện thoại cho Hoàng Thái Mạnh (SN 199, trú khối 2, Khe Sanh) đến quán, sau đó Mạnh gọi cho Trần Hoài Thanh (SN 1991, trú khối 2, Khe Sanh) cùng đến. Tại đây, Quân bảo Thanh chạy xe máy đến quán in ấn để lấy giấy đòi nợ. Lúc này có thêm Hồ Chí Tâm (SN 1991, trú khối 1, Khe Sanh) cùng đến quán ngồi uống cà phê với Quân.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, Quân lái xe ô tô của mình (nhãn hiệu Porsche, màu đen, BKS 74A-222.22) đến đón bà Liên để đi đến nhà của bà Thúy. Thái điều khiển ô tô bán tải màu cam, BKS 74C-119.93 chở Tâm, Thanh, Luận và Mạnh cùng đi.

Khi đến nhà bà Thúy, Thanh mang theo xấp giấy đề can xuống xe rồi đưa một tập cho Mạnh, sau đó Thanh và Mạnh dán những tờ giấy này vào cổng và tường rào của nhà bà Thúy. Lúc này, Quân dùng máy điện thoại của mình quay video clip rồi đăng tải lên mạng xã hội zalo, facebook. Sau đó, nhóm này đến nhà mẹ chồng của bà Thúy là bà Trần Thị La ở gần đó.

Tại đây, Quân chửi bới và đe dọa bà La. Chiều cùng ngày, Quân sử dụng Zalo "Nguyễn Tuấn" của mình gửi clip cảnh Mạnh và Thanh dán giấy đòi nợ vào nhà bà Thúy, rồi nhắn tiếp vào zalo của bà Thúy với nội dung "Sắp chết cả gia đình..."...

Trước đó, ngày 15/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Quân về các tội "Đe dọa giết người" và "Cưỡng đoạt tài sản"; Hoàng Thái Mạnh, Đinh Văn Thái và Trần Hoài Thanh cùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, Nguyễn Quốc Quân, còn gọi Quân "Idol", khét tiếng là tay anh chị ở phố núi Khe Sanh. Trong thời gian dài, đối tượng này không chỉ nổi lên với nhiều hoạt động làm ăn có dấu hiệu bất minh, mà còn thực hiện nhiều hành vi coi thường pháp luật; đe dọa giết người và cưỡng đoạt tài sản của người khác. Quân "Idol" sau đó đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ, khởi tố với nhiều tội danh khác nhau.