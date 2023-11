Lộ diện nữ đồng phạm của trùm giang hồ “Quân Idol” ở Quảng Trị

"Quân Idol" vận chuyển trái phép 10kg ma tuý

Chiều 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Quốc Quân (SN 1991, biệt danh "Quân Idol"; trú tại khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) cùng đồng phạm thêm nhiều tội danh.

Trùm giang hồ "Quân Idol" (ngồi) lúc bị bắt. Ảnh: CC.

Cụ thể, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Quốc Quân (biệt danh "Quân Idol") và đồng phạm "Bắt, giữ người trái pháp luật" thực hiện vào ngày 17/8/2021 tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã mở rộng điều tra.

Từ những chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Quân và 5 đồng phạm khác liên quan đến các tội danh: "Vận chuyển trái phép chất ma túy", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "Cưỡng đoạt tài sản", "Đe dọa giết người" lần lượt được quy định tại các Điều 250, Điều 201, Điều 170, Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 2015.

5 đồng phạm của Nguyễn Quốc Quân gồm: Nguyễn Phi Cường (SN 1990, trú thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, Hướng Hoá), Hoàng Thái Mạnh (SN 1992), Đinh Văn Thái, Trần Hoài Thanh, cùng trú thị trấn Khe Sanh và Lê Thị Lệ (SN 1991, trú phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Nguyễn Quốc Quân (bên phải) và 2 đồng phạm Nguyễn Phi Cường, Hoàng Thái Mạnh. Ảnh: CACC

Đặc biệt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã làm rõ vai trò của Nguyễn Quốc Quân khi đã chỉ đạo, điều hành các đồng phạm khác thực hiện hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy" với khối lượng hơn 10kg ma tuý loại Ketamine vào ngày 13/2/2023 tại xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Thời điểm trên, Lê Văn Sơn (SN 1990), Phạm Công Định (SN 1998, cùng trú tại thôn Tân Phú, xã Cam Thành) và Trần Lê Duy Thịnh (trú tại thôn Phổ Lại, xã Thanh An, huyện Cam Lộ) bị bắt quả tang vì có hành vi vận chuyển 10kg ma túy từ Quảng Trị vào TP.HCM. Qua điều tra, xác định "Quân Idol" là người đã thuê ba người này vận chuyển hơn 10kg ma túy với số tiền 120 triệu đồng.

Nữ đồng phạm cho vay nặng lãi

Không chỉ liên quan đến ma tuý, Quân còn là nỗi khiếp sợ của nhiều người vì độ liều lĩnh, manh động. Ngày 8/6/2023, vì nghi ngờ có người theo dõi, cản trở việc làm ăn của mình, Quân cùng đàn em đến thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh đe doạ giết người.

Người dân xem công an Quảng Trị bắt trùm giang hồ Nguyễn Quốc Quân. Ảnh: H.N

Ngày 20/8/2023, Quân cầm đầu, cùng 3 đàn em là Đinh Văn Thái, Hoàng Thái Mạnh và Trần Hoài Thanh gây ra vụ cưỡng đoạt tài sản tại huyện Hướng Hoá. Hành vi này phạm vào khoản 3, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Quân còn có hành vi đánh người, trộm cắp… nên có đến 4 tiền án, tiền sự.

Nữ đồng phạm của Quân Idol là Lê Thị Lệ. Lệ và Quân cho vay nặng lãi tại thành phố Đông Hà, thu lợi bất chính trên 700 triệu đồng.

Đàn em của Quân là Nguyễn Phi Cường cũng là đối tượng cộm cán, gây ra nhiều hành vi phạm tội như giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma tuý và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý xảy ra tại thị trấn Khe Sanh (Hướng Hoá) và thành phố Đà Nẵng.

Trùm giang hồ hay khoe của

Vài năm trở lại đây, Quân Idol nổi lên như một "ông trùm" miền tây Quảng Trị với việc cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu xã hội đen. Dưới tay Quân có hàng chục "đàn em" có số má, tiền án, tiền sự… Thời gian gần đây, Quân mở đồng loạt nhiều tiệm cầm đồ, sân bóng nhân tạo, bida...

Quân hay khoe sự giàu sang trên mạng xã hội. Đặc biệt, Quân khoe có 2 chiếc xe sang Mercedes-Maybach và Porsche lần lượt mang biển kiểm soát "siêu đẹp" 74A – 199.99 và 74A – 222.22.

Xe sang biển số "siêu đẹp" của Quân Idol. Ảnh: N.Q.Q

Quân cũng khoe về khách sạn bản thân đang xây dựng. Tuy nhiên, khách sạn chưa xây xong thì ngày 25/8/2023, trùm giang hồ "Quân Idol" cùng 2 đàn em bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ tại một quán ăn sáng ở thị trấn Khe Sanh. Lý do là Công an Quảng Trị nhận được các đơn tố giác tội phạm liên quan đến hành vi bắt, giữ người trái pháp luật do Quân và các đồng phạm thực hiện vào ngày 17/8/2021 tại huyện Hướng Hóa.

Khách sạn Nguyễn Quốc Quân đang xây dở dang tại thị trấn Khe Sanh. Ảnh: Ngọc Vũ

Thời điểm bắt giữ Quân, công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi kinh doanh của người này. Đến ngày 8/9, Công an tỉnh Quảng Trị có lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quân về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Quân từng nhiều lần vào tù với tội danh trộm cắp tài sản nhưng không biết tu chí, sửa sai. Quân không có nghề nghiệp ổn định nhưng giàu lên nhanh chóng, tài sản lớn, ăn chơi xa hoa. Sự bất minh về tài sản của "Quân Idol" không thể qua khỏi con mắt tinh tường của quần chúng nhân dân và lực lượng công an.