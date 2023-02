Đề nghị xử lý về Đảng với những cán bộ liên quan đến việc giao đất cho Tân Việt Phát 2

Sáng 11/2/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp cùng Công an Bình Thuận khám xét nhà bị can Lương Văn Hải - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh: CTV