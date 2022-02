Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa bị bắt đã giao đất cho Tân Việt Phát giá ra sao?

Giao năm 2017 nhưng áp giá năm 2013

Cụ thể, tháng 3/2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định thu hồi diện tích 92.600,9 m2 đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý gồm lô đất số 18 (diện tích 23.2986 m2), lô số 19 (diện tích 33.609,3 m2) và lô số 20 (diện tích 35.693 m2) để giao và cho thuê đất đối với Công ty Tân Việt Phát.

Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2. Ảnh CTV

Trong đó, tỉnh Bình Thuận cho thuê lô đất số 18 trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và Tân Việt Phát sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ. Riêng lô đất số 19 và 20 tỉnh Bình Thuận giao có thu tiền sử dụng đất và Tân Việt Á sử dụng vào mục đích đất ở kết hợp thương mại dịch vụ.

Trong Quyết định số 610 ghi rõ: "Cho Công ty Tân Việt Phát thuê lô đất số 18 (23.298,6 m2 đất thương mại dịch vụ); thời hạn thuê 50 năm, trả tiền một lần. Giao 2 lô đất số 19 và 20 (diện tích 69.302,3 m2, đất ở kết hợp thương mại dịch vụ) sử dụng lâu dài, giao đất có thu tiền sử dụng đất. Sau đó, Tân Việt Phát nộp số tiền là hơn 111 tỷ đồng(111.303.087.125 đ).

Tháng 6/2017, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp 3 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho Tân Việt Phát thực hiện dự án xây dựng khu trung tâm thương mại, dịch vụ, dân cư đô thị mới theo hướng hiện đại. Tân Việt Phát cho rằng những công trình xây dựng này sẽ tạo điểm nhấn cho cửa ngõ vào Khu du lịch quốc gia Mũi Né, khu vui chơi, mua sắm phục vụ nhu cầu của người dân…

Theo một nguồn tin, các cơ quan chức năng trung ương đã thuê một đơn vị thẩm định độc lập 3 lô đất trên. Kết quả cho thấy, thời điểm giao, cho thuê đất (ngày 7/3/2017) có sự chênh lệch lớn với số tiền thất thoát của nhà nước hơn 71 tỷ đồng.

Việc giao đất này đã bị một số đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 phản ứng và cho rằng: Năm 2017 tỉnh giao đất năm nhưng tính tiền đất với giá khởi điểm chưa đấu giá của năm 2013 là không đúng quy định pháp luật, thất thoát cho thoát ngân sách nhà nước…

Bởi tháng 4/2013, chính UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2013 trên địa bàn Bình Thuận thì đất ở tại Phan Thiết đã có giá 1,5 triệu/m2. Đến tháng 7/2016, Bình Thuận tiếp tục cập nhật điều chỉnh giá đất thì đất ở phường Phú Hài, TP.Phan Thiết đã có giá 1,6 triệu đồng/m2.

Sáng 14/1/2022, cơ quan CSĐT Bộ Công an và đại diện Viện KSND tối cao đến hiện trường so sánh bản đồ tại vị trí 3 lô đất của dự án Tân Việt Phát 2. ảnh CTV

Họp báo khẳng định giao đất đúng pháp luật!

Việc UBND tỉnh Bình Thuận giao đất cho doanh nghiệp không qua đấu giá công khai đã gây xôn xao dư luận một thời gian dài.

Ngày 18/11/2020, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo, cung cấp những thông tin liên quan đến các dự án được báo chí phản ánh có sự "bất thường, ưu ái" của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, đặc biệt là "giao cho doanh nghiệp nhưng không qua đấu giá"...

Cuộc họp do ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (lúc bấy giờ) chủ trì, với sự tham dự của nhiều cơ quan báo chí, cùng các cơ quan, ban ngành liên quan tỉnh Bình Thuận.Ảnh: Bùi Phụ

Tại cuộc họp, UBND tỉnh Bình Thuận đã cung cấp thông tin liên quan đến một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh được các cơ quan báo chí phản ánh vừa qua.

Đó là các dự án: Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương (xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam và xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết); Dự án Trường Mầm non Lê Quý Đôn (phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết); Dự án lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị (phường Đức Long, TP.Phan Thiết); Dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 của Công ty cổ phần Tân Việt Phát.

Tối 10/2, ông Nguyễn Ngọc Hai, được đưa đến trụ sở công an phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết. Ảnh: CTV

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cho rằng, việc đấu giá 3 lô đất số 18, 19 và 20 là 9,26ha thuộc quỹ đất hai bên đường ĐT706B của dự án Tân Việt Phát 2 đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá. Phương thức đấu giá là chung một gói đấu giá, theo hiện trạng đất thô và khách hàng trúng đấu giá tự bỏ toàn bộ kinh phí để đầu tư cơ sở hạ tầng xung quanh và bên trong phạm vi dự án. Khu đất này đã thông báo bán đấu giá 6 lần nhưng không có khách hàng nào tham gia đấu giá.

Do khu vực này là nghĩa địa tập trung, còn nhiều hố sâu, bia mộ do việc di dời mồ mả để lại làm mất mỹ quan có yếu tố tâm linh nên không có nhà đầu tư tham gia đấu giá. Năm 2016, các sở ngành và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh dự kiến làm lại giá theo hướng giảm giá để đấu giá. Ngày 16/1/2017, Tân Việt Phát có Công văn số 01/2017/CV-TVP xin chủ trương cho phép giao đất không thông qua hình thức đấu giá đối với 3 lô đất số 18, 19 và 20 thuộc quỹ đất hai bên đường ĐT706B, TP Phan Thiết.

Căn cứ Khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh, do 3 lô đất trên đã đưa ra đấu giá 6 lần nhưng không có người tham gia nên UBND tỉnh Bình Thuận giao đất, cho thuê đất đối với 3 lô đất trên cho Tân Việt Phát là đúng theo quy định pháp luật.

Ông Ngô Hiếu Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận bị còng tay đưa lên xe. Ảnh CTV

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 người:

1- Ông Nguyễn Ngọc Hai (SN 1962, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Bí thư Thị ủy thị xã La Gi. Ông giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, sau đó về hưu.

2- Lương Văn Hải, sinh năm 1960, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận;

3 - Hồ Lâm, sinh năm 1960, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận;

4- Lê Nguyễn Thanh Danh, sinh năm 1980, nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận;

5- Ngô Hiếu Toàn, sinh năm 1977, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.