Đệ tử nữ duy nhất của Thành Long là ai?

Thành Long có một nhóm đệ tử 7 thành viên với tên gọi Tân thất tiểu phúc, trong đó có một thành viên nữ duy nhất là Từ Đông Mai. Từ Đông Mai sinh năm 1982 tại Liêu Ninh, Trung Quốc. Thời niên thiếu, cô một mình lên Bắc Kinh học võ thuật, sau đó theo học Học viện Hý kịch Bắc Kinh.



Từ năm 2004, Từ Đông Mai bắt đầu tham gia các cuộc thi võ thuật và giành nhiều giải thưởng. Năm 2007, cô tham gia chương trình Truyền nhân của rồng và lọt top 16, đây là bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp của cô. Truyền nhân của rồng là chương trình tìm kiếm tài năng võ thuật do Thành Long cùng với đài truyền hình Bắc Kinh, tập đoàn Anh Hoàng và Trung Ảnh hợp tác sản xuất.

Ấn tượng với vẻ đầy khí chất và giỏi võ công của Từ Đông Mai, Thành Long nhận cô làm đệ tử, cho gia nhập nhóm Tân tiểu phúc tinh. Năm 2010, Thành Long giới thiệu cô tham gia bộ phim Đại binh tiểu tướng, từ đó Đông Mai nhanh chóng nổi tiếng và được công chúng mệnh danh là “tiểu Dương Tử Quỳnh”.

Nữ đệ tử duy nhất của Thành Long bắt đầu nhận được nhiều lời mời tham gia đóng phim và các show truyền hình như: Nữ tử quân đoàn (2010), He-Man(2011), The Door With Dad’s Love(2011), The Legend of Kublai Khan (2013), Tiny Time (2014)…