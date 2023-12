Đề Văn cuối kỳ 1 lớp 9 ở An Giang gây tranh cãi, giáo viên "chê" và cho biết nên thi lại

Mới đây, học sinh lớp 9 ở An Giang bước vào bài thi môn Ngữ văn cuối học kỳ 1. Đề Văn cuối kỳ 1 lớp 9 ở An Giang ngay sau đó đã gây tranh cãi trong cộng đồng giáo viên và những người quan tâm đến giáo dục. Cụ thể, trong phần đọc hiểu, ngữ liệu được lấy từ truyện "Hai con chó" trên website của Trường mầm non Gia Quất (quận Long Biên, TP Hà Nội).

Đề Văn cuối kỳ 1 lớp 9 ở An Giang gây tranh cãi. Ảnh: CMH

Trao đổi với PV báo Dân Việt, thầy Hà Văn Vụ, giáo viên Trường THPT Lê Thánh Tôn, quận 7, TP.HCM cho biết: "Nguyên tắc ra đề kiểm tra cần lấy tư liệu từ các nguồn được kiểm chứng như sách, báo chí. Ngữ liệu của đề kiểm tra này lấy từ một nguồn chưa được kiểm chứng, không rõ tác giả khuyết danh hay tác giả là ai? Có thể là một câu chuyện ngụ ngôn tự viết chăng? Vì thế rất khó xác định ngữ liệu trên có thực sự xác đáng, phù hợp sử dụng để ra đề học sinh kiểm tra.

Thứ 2, về nguồn dẫn, người ra đề để nguồn như sau: "http//mngiaquat.longbien.edu.vn/Hai con chó" ghi nguồn như vậy là hoàn toàn không chính xác, nặng hơn có thể nói đó là sự cẩu thả trong trích dẫn nguồn ngữ liệu vì trong link nguồn không thể có ký tự có dấu tiếng Việt (chó) do link nguồn đã được mã hoá. Vì thế khi nhập link nguồn mà người ra đề cung cấp không thể truy xuất được ngữ liệu. Nếu cẩn thận hơn có thể ghi rõ ngày, giờ truy cập vì người đăng (admin) có thể chỉnh sửa thông tin khác với nội dung ngữ liệu đã lấy bất cứ thời gian nào.

Thứ 3, ngữ liệu có một số từ địa phương sơ đẳng: "nầy" (này). Nếu sử dụng một cách nghệ thuật hoặc có hệ thống thì khác. Xuyên suốt đề sử dụng toàn dân nhưng có 1 từ địa phương "lọt" vào như thế cũng cần xem xét kỹ ngữ liệu này có phù hợp hay không.

Thứ 4, về câu chuyện đáp lời cậu bé của ông, xét về nội hàm những câu ông kể chưa chắc cậu bé trong câu chuyện đã thẩm thấu và hiểu hết được ý của ông muốn truyền tải vì có một số ý, một số câu so sánh, ẩn dụ mức độ khó (ngữ liệu không cung cấp rõ cậu bé ở lứa tuổi nào? Vì mỗi lứa tuổi có cấp độ suy nghĩ, quan điểm, lập luận,… khác nhau).

Thứ 5, về câu hỏi số 5: đây là câu hỏi mở nhưng rất khó để học sinh hướng hoàn toàn về hành động tốt là hình ảnh con chó trắng (theo suy đoán của tôi). Rất có thể có học sinh sẽ trả lời: lúc giận ông cho chó đen ăn nên chó đen thắng, lúc vui ông cho chó trắng ăn khi đó chó trắng lại thắng,… nếu học sinh trả lời như thế rất khó để đạt được yêu cầu cần đạt của đề, vì vậy câu hỏi này có vấn đề, cần sửa hoặc thay thế sao cho phù hợp.

Thứ 6, câu Làm văn, lệnh đề lộn xộn: Thuyết minh về một điện thoại thông minh (smartphone/iPhone) ghi lệnh đề như vậy là chưa chính xác vì smartphone là điện thoại thông minh nói chung, còn iphone là một hãng sản xuất điện thoại thông minh vì thế iphone thuộc nội hàm của smartphone. Nếu đúng sẽ là: Thuyết minh về một điện thoại thông minh (smartphone)…

Tuy nhiên, điện thoại thông minh hiện nay rất phổ biến nhưng chưa chắc tất cả các em học sinh ở lứa tuổi lớp 9 đã được sử dụng nên đề sẽ không khả thi ở những em học sinh này. Đề nghị luận này nên xem lại về tính thực tiễn, khoa học".

Một thầy giáo khác ở TP.HCM cũng đồng tình và nhận xét: "Về mặt hình thức, đề khá dài khiến học sinh mất thời gian đọc trong khi chỉ có 90 phút. Kể cả đề thi tốt nghiệp của Bộ GDĐT chỉ ra 300-400 từ là vừa phải. Về nội dung, đề thi cũng chưa phù hợp. Đề của Sở thường trải qua 2 vòng ra đề và phản biện nhưng đề như này chưa đáp ứng được yêu cầu cho học sinh thi. Thật đáng tiếc. Theo tôi, nên tổ chức cho học sinh kiểm tra lại".

Trước đó, ngày 19/12, Sở GDĐT An Giang cũng tổ chức kiểm tra cuối kỳ I cho học sinh khối 12 năm học 2023-2024. Đề thi có thời gian 90 phút với 2 phần Đọc hiểu (3 điểm) và Làm văn (7 điểm). Tuy nhiên, ngay sau khi học sinh thi xong và đề thi cuối kỳ 1 lớp 12 ở An Giang được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều.