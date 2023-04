Đề xuất Bộ Công an khen thưởng đại úy Nguyễn Phước Đạt cứu người nhảy cầu tự tử

Sáng 20/4, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã yêu cầu Công an huyện Đại Lộc báo cáo về trường hợp dũng cảm của đại úy Nguyễn Phước Đạt, cán bộ Công an thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) đã lao mình xuống sông cứu một phụ nữ nhảy cầu tự tử.

"Công an tỉnh đã giao cho các phòng, ban báo cáo trường hợp của đại úy Nguyễn Phước Đạt để Công an tỉnh báo cáo đề xuất với Bộ Công an khen thưởng…", lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam thông tin.

Đại úy Nguyễn Phước Đạt đã lao mình xuống sông cứu phụ nữ nhảy cầu tự vẫn. Ảnh: Công an tỉnh

Để chia sẻ về sự dũng cảm của mình, P.V liên lạc với đại úy Nguyễn Phước Đạt, nhưng đại úy Đạt không mong muốn chia sẻ thông tin về mình.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 19/4, tiếp nhận thông tin tại cầu Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) có một phụ nữ nhảy cầu tự tử, đại úy Nguyễn Phước Đạt, cán bộ Công an thị trấn Ái Nghĩa tức tốc đến hiện trường ứng cứu.

Khi thấy nạn nhân đang chới với dưới sông Vu Gia, không chút chần chừ, đại úy Nguyễn Phước Đạt đã lao mình xuống sông cứu vớt, sau đó dìu nạn nhân vào bờ an toàn, tiến hành sơ cấp cứu cho nạn nhân.

Qua xác minh, người nhảy cầu là chị L.T.C.U. (SN 1983, tạm trú thị trấn Ái Nghĩa). Ban đầu, cơ quan chức năng xác định do buồn chuyện nợ nần nên chị U. đã tìm đến cầu Ái Nghĩa nhảy xuống sông Vu Gia với ý định tự vẫn.