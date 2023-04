Vì sao cựu Phó Chủ tịch Hà Nội và cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ?

Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 54 bị can trong vụ "Đưa – Nhận – Môi giới hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và một số tỉnh.



Trong vụ án này có 18 bị can bị truy tố về tội Nhận hối lộ theo điểm a khoản 4 điều 354 Bộ Luật hình sự, có khung hình phạt từ 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Trong số này có ông Chử Xuân Dũng và Trần Văn Tân.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng và cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân có sự trùng hợp về các tình tiết giảm nhẹ. Ảnh Đ.X

Theo cáo trạng, tháng 9/2021, ông Nguyễn Thành Lương, nguyên Phó TGĐ Đài truyền hình Việt Nam (là bạn của ông Dũng) dẫn bị can Trần Minh Tuấn đến nhà bị can giới thiệu. Tuấn nhờ và được ông Dũng đồng ý giúp cho Công ty TNHH Du lịch Quốc tế do Phạm Thị Bích Hằng mượn pháp nhân để cùng Tuấn xin cấp phép chuyến bay đưa khách từ nước ngoài về cách ly tại Hà Nội.

Từ ngày 10/9/2021 đến ngày 22/10/2021, trên cương vị Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng đã ký 7 công văn đồng ý tiếp nhận cách ly y tế đối với công dân nhập cảnh về nước theo đề xuất của Công ty TNHH Du lịch Quốc tế. Mặc dù không có thoả thuận về số tiền Tuấn phải chi cho ông Dũng trong việc chấp thuận cho Công ty TNHH Du lịch Quốc tế đưa khách từ nước ngoài về cách ly tại Hà Nội nhưng từ ngày 6/10/2021 đến ngày 18/10/2021, bị can Tuấn đã 3 lần đưa tiền cho bị can Dũng thông qua thư ký của Dũng là Đặng Đình Tuyến.

Ngoài ra, kết quả điều tra còn xác định bị can Chử Xuân Dũng đã nhận tiền của 2 đại diện doanh nghiệp khác, cụ thể nhận 100 triệu đồng từ Hoàng Diệu Mơ, TGĐ Công ty An Bình vào tháng 9/2021 và tháng 12/2021; nhận 5.000 USD từ Trần Thị Mai Xa, GĐ Công ty Masterlife vào tháng 11/2021. Tuy nhiên, việc bị can Mơ, Mai Xa đưa tiền cho bị can Dũng là để "cảm ơn" về việc đã giúp các doanh nghiệp của các bị can này được tổ chức chuyến nay, không có sự trao đổi, thoả thuận trước giữa các bị can nên cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an không kết luận về hành vi nhận hối lộ với khoản tiền này.

Như vậy, bị can Chử Xuân Dũng đã nhận hối lộ 800 triệu đồng và 54.000 USD (tương đương hơn 1,25 tỷ đồng), tổng cộng hơn 2,05 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, bị can Chử Xuân Dũng và gia đình đã nộp 1,75 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Còn bị can Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND Quảng Nam bị xác định 9 lần nhận hối lộ tổng cộng 5 tỷ đồng từ doanh nghiệp tư nhân nhằm tạo điều kiện cho họ tổ chức cách ly "chuyến bay giải cứu" tại các khách sạn trong tỉnh. Bị can Trần Văn Tân và gia đình đã nộp 4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Cáo trạng nêu rõ, cả bị can Chử Xuân Dũng và Trần Văn Tân đều nộp tiền khắc phục hậu quả; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc giải quyết vụ án; có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, gia đình có công với các mạng, được áp dụng điểm b, s, t, v khoản 1 và khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự. (Khoản 2 điều 51 quy định: Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án).