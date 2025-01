Đề xuất bổ sung sân bay Gia Bình vào mạng lưới cảng hàng không lưỡng dụng

Điều chỉnh nhiệm vụ lập quy hoạch

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Cảng hàng không Gia Bình (Bắc Ninh) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảng hàng không Gia Bình được đặt mục tiêu quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bố trí không gian hợp lý để bảo đảm phát triển Cảng hàng không Gia Bình đáp ứng hoạt động phục vụ chuyên cơ, phù hợp với nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách; nghiên cứu đề xuất lộ trình đầu tư phù hợp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Lương Tam Quang với các đại biểu thực hiện nghi lễ bấm nút khởi công xây dựng Dự án sân bay Gia Bình. (Ảnh: Khương Lực)

Bộ GTVT yêu cầu đơn vị được giao nhiệm vụ lập quy hoạch phải tuân thủ pháp luật về quy hoạch, pháp luật về hàng không dân dụng; các tiêu chuẩn quốc gia về hàng không dân dụng và các tiêu chuẩn, khuyến cáo của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); bảo đảm quốc phòng - an ninh, an toàn khai thác; bảo đảm tính khả thi của quy hoạch.

Các nội dung chủ yếu của nhiệm vụ lập quy hoạch gồm: Khảo sát, điều tra, thu thập các số liệu cần thiết phục vụ công tác lập quy hoạch; dự báo nhu cầu vận chuyển hàng không; quy hoạch vùng trời, đường bay, phương thức bay phục vụ khai thác sân bay; xác định tính chất, vai trò, quy mô cảng hàng không cùng các chỉ tiêu cơ bản về đất đai cho thời kỳ quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật.

Cùng đó, đánh giá khả năng và các phương án quy hoạch Cảng, bao gồm khu bay và khu mặt đất cũng như các nội dung liên quan khác; nghiên cứu quy hoạch, bố trí các công trình để phù hợp với nhu cầu khai thác trong tương lai…

Bộ GTVT giao cơ quan lập quy hoạch Cảng hàng không Gia Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là Cục Hàng không Việt Nam; nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch là Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không. Thời hạn lập quy hoạch là 30 ngày, không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch Cảng theo quy định.

Bộ GTVT giao Cục Hàng không Việt Nam rà soát, thực hiện thủ tục điều chỉnh nhiệm vụ lập quy hoạch trong trường hợp Đề án nghiên cứu hình thành Cảng hàng không Gia Bình được cấp có thẩm quyền phê duyệt có sự khác biệt so với hồ sơ nhiệm vụ lập quy hoạch.

Triển khai đồng thời việc lấy ý kiến, đánh giá hồ sơ quy hoạch và chủ động hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của hồ sơ quy hoạch sau khi tiếp nhận sản phẩm tài trợ.

Cục Hàng không Việt Nam được giao thực hiện thủ tục trình phê duyệt quy hoạch sau khi Cảng hàng không Gia Bình được phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc; chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ quy hoạch, bảo đảm tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn.

Mô phỏng Cảng hàng không Gia Bình (Bắc Ninh).

Bổ sung Cảng hàng không Gia Bình vào quy hoạch mạng cảng hàng không toàn quốc

Đến nay, Bộ GTVT đã có Công văn số 393/BGTVT - KHĐT gửi UBND tỉnh Bắc Ninh tham gia ý kiến về Đề án Nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không Gia Bình (Bắc Ninh)

Tại Quyết định số 648/QĐ-TTg, ngày 7/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch Tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 có quy định: Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá khả năng quy hoạch thành công cảng hàng không đối với một số sân bay phục vụ quốc phòng, an ninh; một số vị trí quan trọng về khẩn nguy, cứu trợ, có tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ và các vị trí khác có thể xây dựng, khai thác cảng hàng không; báo cáo Thủ tướng xem xét bổ sung quy hoạch khi đủ điều kiện.

Theo đó, sân bay Gia Bình (sân bay chuyên dùng phục vụ an ninh - quốc phòng) là một trong 12 cảng hàng không, sân bay tiềm năng có khả năng được đưa vào quy hoạch thành cảng hàng không khai thác lưỡng dụng, trong đó có hàng không dân dụng.

Quyết định số 648 cũng giao UBND các tỉnh tổ chức lập đề án quy hoạch cảng hàng không, trong đó đánh giá kỹ lưỡng nhu cầu, điều kiện, khả năng hình thành cảng hàng không cũng như các tác động liên quan, huy động tối đa nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), gửi Bộ GTVT xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bổ sung quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng khi đủ điều kiện.

Cũng tại Quyết định số 98/QĐ-TTg, ngày 17/9/2024 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng sân bay Gia Bình, Thủ tướng cũng đã giao UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trì lập Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không Gia Bình làm cơ sở báo cáo Thủ tướng quyết định bổ sung Cảng hàng không Gia Bình vào quy hoạch mạng cảng hàng không toàn quốc.

Như vậy, việc UBND tỉnh Bắc Ninh lập Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không Gia Bình để đánh giá tiềm năng, khả năng xây dựng, khai thác hàng không dân dụng, làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ là phù hợp với chủ trương và nhiệm vụ được giao...