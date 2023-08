Đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh trong năm học mới tại TP.HCM

Nguồn tin từ Sở GDĐT TP.HCM cho biết, đơn vị này đã có tờ trình gửi UBND TP.HCM về chủ trương thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ học phí năm học 2023-2024 theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND của HĐND TP.

1.320 tỷ đồng hỗ trợ học phí

Theo Sở GDĐT TP.HCM, năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên áp dụng mức thu học phí mới theo quy định tại Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 11/10/2022 của HĐND TP về quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Sở GDĐT TP.HCM đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh trong năm học mới. Ảnh: M.Q

Đồng thời, áp dụng chính sách đặc thù hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 11/10/2022 của HĐND TP về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Sở GDĐT đã triển khai thực hiện mức thu học phí theo quy định đồng thời đảm bảo các chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội và được dư luận xã hội đồng tình, đảm bảo mục tiêu không để một học sinh nào nghỉ bỏ học vì điều kiện kinh tế, với tổng kinh phí thực hiện là hơn 1.320 tỷ đồng.

Đề xuất hỗ trợ học phí

Từ năm học 2023-2024, các cơ sở giáo dục bắt đầu áp dụng mức thu học phí theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 11/10/2022 của HĐND TP và các năm học tiếp theo trên địa bàn theo Nghị định 81 của Chính phủ.

Cụ thể mức thu như sau:

Theo Sở GDĐT TP.HCM, mức thu học phí từ năm học 2023-2024 được thực hiện có chênh lệch so với năm học 2022-2023 và không được tiếp tục hỗ trợ phần chênh lệch do Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND của HĐND TP về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM năm học 2022-2023 đã hết hiệu lực.



Sở GDĐT TP.HCM đánh giá, dù tình hình kinh tế xã hội các tháng gần đây trên địa bàn TP đã có chuyển biến tích cực so với thời điểm đầu năm học trước, nhưng do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới cũng như tại Việt Nam, việc điều chỉnh học phí nêu trên làm ảnh hưởng đến đời sống của đa số phụ huynh học sinh là người lao động.

Nhằm để đảm bảo ổn định kinh tế xã hội và thực hiện đúng khung học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Sở GDĐT đề xuất UBND TP.HCM thống nhất chủ trương trình HĐND TP cho tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND của HĐND TP hỗ trợ học phí phần chênh lệch do điều chỉnh mức học phí theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND của HĐND TP trong năm học mới 2023-2024.

Tuy nhiên đề xuất này không áp dụng cho đối tượng là học sinh ngoài công lập.

Theo Sở GDĐT TP.HCM, sau khi có ý kiến chấp thuận chủ trương của UBND TP.HCM, Sở GDĐT sẽ tiến hành các bước xây dựng Nghị quyết tham mưu Ủy ban nhân dân trình HĐND TP trong kỳ họp tháng 9 năm 2023 HĐND TP khóa X để kịp thực hiện trong năm học mới 2023-2024.