Đêm diễn cuối cùng của BLACKPINK trong "Born Pink" có gì đặc biệt?

Nhóm nhạc nữ BLACKPINK đã tạo nên một đêm diễn cuối cùng đáng nhớ trong sự cổ vũ nhiệt thành của người hâm mộ tại Gocheok Sky Dome, Seoul vào ngày 16 và ngày 17/9 vừa qua. Toàn bộ 35.000 ghế đã được bán hết, BLACKPINK đã lập kỷ lục mới trong lịch sử lưu diễn của họ. Bốn cô gái tài năng đã đi qua 34 thành phố trên thế giới, tổ chức 66 buổi biểu diễn và thu hút 1,8 triệu khán giả. Đây là tour diễn đầu tiên của một nhóm nhạc nữ mang về doanh thu hơn 200 triệu USD. Chuyến lưu diễn này được dự đoán sẽ đạt gần 300 triệu USD sau khi nhận đầy đủ các báo cáo, mở rộng kỷ lục cho nhóm nhạc nữ tài năng.

Nhóm đã mang đến một buổi biểu diễn mãnh liệt với năng lượng tràn đầy và sự cuốn hút không ngừng nghỉ. Với các bản nhạc như "Pink Venom", "How You Like That" và "Pretty Savage", họ không chỉ "đốn tim" khán giả mà còn khiến họ phát cuồng với từng giai điệu, vũ đạo của cả nhóm.

Đêm diễn cuối cùng của BLACKPINK

Bốn cô gái BLACKPINK trong đêm diễn cuối cùng của tour "Born Pink". Ảnh: IT.

Không chỉ có sự hoàn hảo trong các tiết mục biểu diễn mà cả sự chuẩn bị chi tiết trong sản xuất đã làm cho buổi hòa nhạc trở nên đặc biệt. BLACKPINK đã biến sân khấu thành một tác phẩm nghệ thuật với các hiệu ứng ánh sáng, đồ họa LED, tia laser, pháo nổ và cả một sân khấu độc đáo.

Thành viên Jennie chia sẻ: “Đây là nơi chúng tôi từng biểu diễn cho lễ trao giải cuối năm và cũng chính là nơi cả nhóm nhận giải thưởng tân binh. Tôi không thể tin được giờ đây khán đài này được lấp đầy bởi Blink (tên fandom của nhóm BLACKPINK – PV), tôi yêu các bạn nhiều đến mức không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả”.

Tại concert cuối cùng của world tour "Born Pink", các thành viên cũng đã bày tỏ tình cảm chân thành của mình tới người hâm mộ. Chị cả Jisoo tiếp tục chia sẻ: "Tôi thực sự rất vui vì chúng tôi có thể hoàn thành chuyến lưu diễn kéo dài suốt một năm mà không có ai bị thương. Tôi cũng muốn cảm ơn Blink vì đã cùng chúng tôi tạo nên những kỷ niệm đẹp cho đến phút cuối cùng".

Rosé tiếp tục chia sẻ: "Cảm giác như mới ngày hôm qua khi Jisoo đã khóc trong chuyến lưu diễn đầu tiên của chúng tôi. Tôi không thể tin rằng, đã 4-5 năm rồi. Gửi đến tất cả người hâm mộ, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi cho đến khi kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ hai của chúng tôi. Tôi có thể cảm thấy rằng, chúng tôi đã trở thành một với Blinks".

Tiếp theo, Lisa thú nhận: "Blinks, đã 2556 ngày kể từ khi chúng ta gặp nhau. Tôi đã có thể gặp Blink và biểu diễn ở nhiều địa điểm tổ chức concert khác nhau trong suốt chuyến lưu diễn này. Blink đã cho chúng tôi rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Cảm ơn vì đã khiến tuổi 20 của tôi tỏa sáng".

BLACKPINK chưa đưa ra thông tin chính thức về việc tái ký hợp đồng với YG. Ảnh: IT.

Cuối cùng, Jennie cho biết: "Đã có rất nhiều thăng trầm trong một năm qua. Chúng tôi muốn cho Blink thấy nhiều màn trình diễn tuyệt vời nhưng tôi nghĩ chúng tôi không có nhiều cơ hội gặp các bạn trong 7 năm qua. Vì thế nên chúng tôi thực sự muốn tổ chức buổi hòa nhạc cuối cùng ở Seoul. Blinks, cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn là một nhóm nhạc BLACKPINK tuyệt vời".

Hiện tại, người hâm mộ BLACKPINK trên toàn thế giới đang quan tâm đến thành viên Lisa và diễn biến việc tái ký hợp đồng của cô với YG Entertainment. Nhóm được thành lập vào năm 2016, có một số hợp đồng sẽ hết hạn trong năm nay, trong đó có tin đồn Lisa đang chưa đạt được thỏa thuận về hợp đồng của cô với YG.

Koreaboo đưa tin, rất nhiều hãng thu âm khác nhau trên thế giới quan tâm tới những thành viên của BLACKPINK. Với sự thành công trong sự nghiệp solo của các thành viên BTS Jimin, Jungkook và giờ là V, không có gì đáng ngạc nhiên khi các hãng nhạc quốc tế hiện đang thèm muốn một thành viên của một trong những nghệ sĩ nữ nổi tiếng nhất K-Pop.

Theo đó, có tin đồn Lisa đã từ chối lời đề nghị đầu tiên của YG và gần đây đã từ chối lời đề nghị thứ hai. Quy mô của hợp đồng được đồn đại là trị giá 50 tỷ Won (khoảng 37,7 triệu USD).



YG Entertainment đã giải quyết những tin đồn thông qua phương tiện truyền thông TV Report, với công ty quản lý cho biết: "Chúng tôi vẫn đang thảo luận về việc gia hạn hợp đồng với Lisa. Những tin đồn đang lan truyền không được xác nhận".