Đến Hà Nội tìm việc, nam thanh niên "chuyển hướng" đi ăn trộm

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Ngọc Tuân (SN 1990, Quảng Lộc, Quảng Xương, Thanh Hoá) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Về diễn biến vụ việc, vào ngày 2/11, Tuân từ Thanh Hoá lên Hà Nội để tìm việc làm. Do muốn có tiền tiêu xài, Tuân nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Khoảng 8 giờ 40 phút ngày 10/11, đối tượng đi qua một công ty ở khu đô thị mới Trung Hoà, phường Trung Hoà thì thấy cổng không khoá, bên trong không nhìn thấy ai.

Đến Hà Nội để tìm việc nhưng Bùi Ngọc Tuân lại chuyển sang đi ăn trộm. Ảnh: CACC

Tuân vào ban thần tài lấy được 6,6 triệu đồng thì bị nhân viên công ty phát hiện, tri hô đuổi theo. Tuân chạy đến ngõ 170 Hoàng Ngân thì bị người dân cùng lực lượng Công an phường Trung Hoà bắt giữ, đưa về trụ sở.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành trộm cắp của mình. Theo hồ sơ, Tuân đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Ở một diễn biến khác, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh an toàn Tết nguyên đán Quý Mão 2023, Công an quận Hà Đông cũng vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quỳnh (trái) và Hàn Văn Lượng) bị khởi tố vì trộm cắp tài sản. Ảnh: CACC

Theo điều tra, Nguyễn Ngọc Quỳnh (SN 1990, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội) là đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng. Quỳnh hay đi lang thang đến các khu dân cư, nhà trọ để trộm cắp xe máy.

Sau đó, đối tượng mang xe đến cho Hàn Văn Lượng (SN 1995, Liêm Túc, Thanh Liêm, Hà Nam) để bán. Sau khi bán sẽ chia cho Lượng từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Trong khoảng tháng 10/2022, Quỳnh đã thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy trên đia bàn quận Hà Đông và các quận, huyên khác trên địa bàn Thành phố.

Sau đó, Lượng liên hệ với Bạch Văn Vọng (SN 1990, Liêm Túc, Thanh Liêm, Hà Nam) thỏa thuận việc mua xe. Vọng kể với Đỗ Văn Quyết (SN 1991, Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam) việc mua xe không giấy tờ khoảng 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nên Quyết có nhờ Vọng hỏi luôn cho Quyết.

Ngày 17/10/2022, Lượng mang 2 xe giao cho Vọng và Quyết và nhận 3.000.000 đồng. Sau đó, Vọng bán lại xe cho Đỗ Đình Phương (SN 1993, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa) với giá 2.000.000 đồng và nói xe trộm cắp, không có giấy tờ mới rẻ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 15/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố, Nguyễn Ngọc Quỳnh và Hàn Văn Lượng về tội Trộm cắp tài sản; Bạch Văn Vọng, Đỗ Văn Quyết, Đỗ Đình Phương về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.