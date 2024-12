Không phải phố cổ Hội An, đây mới là điểm đến nổi tiếng, đẹp như tranh vẽ ở Quảng Nam du khách nên ghé qua

Với hình thù kỳ dị và độc đáo, hai dãy núi đá nằm hiên ngang giữa dòng sông, nửa muốn trêu đùa dòng nước chảy, nửa điểm tô cho bức tranh thiên nhiên thêm phần thi vị. (Ảnh: ngoc_huyen_3105)

Là vùng đất sở hữu nhiều danh thắng cổ kính mang vẻ đẹp của tạo hóa, được thiên nhiên ban tặng hệ thống cảnh quan tuyệt đẹp, Quảng Nam đã và đang đẩy mạnh phát triển du lịch. Mỗi địa danh một vẻ đẹp riêng, mang đến cho du khách những cảm xúc thú vị.

Nhắc đến Quảng Nam, người ta thường nghỉ đến phố cổ Hội An cổ kính, đảo Cù Lao Chàm hoang sơ. Nhưng xứ Quảng mộng mơ vẫn còn nhiều điểm check in đẹp, tiêu biểu là thắng cảnh Hòn Kẽm Đá Dừng nằm ở thượng nguồn sông Thu Bồn.

Đi du lịch Quảng Nam mùa nào đẹp nhất?: Không chỉ Hội An, Quảng Nam còn có Hòn kẽm Đá Dừng nên thơ trong từng góc nhỏ

Hòn Kẽm Đá Dừng là món quà quý mà Mẹ thiên nhiên ban tặng cho xứ Quảng hiền hòa. (Ảnh: MiA)

Hòn Kẽm Đá Dừng là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng xứ Quảng. Vì vậy, du khách khi du lịch Hội An thường kết hợp ghé thăm luôn địa danh này. Đặc biệt, nếu bạn là một người yêu thiên nhiên, muốn tìm hiểu về những kiến thức lịch sử, văn hóa thì càng không thể bỏ qua nơi đây.

Nép mình nằm yên nơi thượng nguồn sông Thu Bồn, Hòn Kẽm Đá Dừng là tọa độ check-in Quảng Nam trải dài khắp địa phận hai huyện Hiệp Đức và Quế Sơn. Trái ngược với khí hậu oi nóng của nhiều khu vực khác tại xứ Quảng, Hòn Kẽm Đá Dừng sở hữu không khí mát mẻ, dễ chịu với dòng sông mát lành quanh năm.

Tạm lãng quên những bon chen mệt nhoài nơi phố thị, vùng đất này giúp du khách thực sự tìm lại sự tĩnh tại trong tâm hồn. (Ảnh: MiA)

So với các điểm du lịch Quảng Nam khác như phố cổ đẹp nên thơ, biển An Bàng dịu dàng, thánh địa Mỹ Sơn huyền bí, biển Hà My lãng mạn thì Hòn Kẽm tạo nên nét khác biệt với vẻ hoang sơ, hùng vĩ mà không kém nét trữ tình, êm đềm. Với những vách núi đá có độ cao hơn 500m và dòng sông hiền hòa, len lỏi qua từng vách đá dựng đứng đã tạo nên khung cảnh làm say mê lòng người. Du khách đến Hòn Kẽm dù vào thời điểm nào cũng dễ bị cuốn hút bởi dòng sông uốn mình bên bờ đá và dấu tích gò Đống, Cỗ Ngựa một thời được nước tung bờm trắng xóa vỗ về.

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp non nước hữu tình, Hòn Kẽm Đá Dừng còn được biết đến như một tàn tích của văn hóa Sa Huỳnh và vương triều Chăm Pa năm xưa. Với hình thù kỳ dị và độc đáo, hai dãy núi đá nằm hiên ngang giữa dòng sông, nửa muốn trêu đùa dòng nước chảy, nửa điểm tô cho bức tranh thiên nhiên thêm phần thi vị.

Theo kinh nghiệm khám phá Hòn Kẽm của nhiều du khách, các "tín đồ xê dịch" nên đến đây vào buổi sáng sớm. Bởi đây là thời khắc có thể thưởng lãm được vẻ đẹp huyền ảo, thơ mộng của con sông Thu Bồn trôi lững lờ, uốn lượn bên những triền đá. (Ảnh: MiA)

Du khách đến đây không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh quan sông núi hữu tình mà còn được nghe kể về những giai thoại nói đến cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Duy Hiệu (1847 – 1887) chống ách đô hộ của thực dân Pháp trong Phong trào Cần Vương, tìm hiểu về những dòng chữ cổ Chiêm Thành ẩn hiện trên những phiến đá nặng mấy chục tấn dựng đứng bên dòng sông Thu Bồn hiền hòa.

Bên cạnh đó, trên đường đi đến khu danh lam thắng cảnh Hòn Kẽm Ðá Dừng còn có những đụn cát dài và cao nằm dọc theo bờ sông. Du khách thỉnh thoảng còn được ngắm những bãi dâu, những nương ngô nằm xen lẫn với xóm làng trung du yên tĩnh. Không chỉ có thế, những con đò nằm bên bến sông trầm mặc… thấp thoáng sau những mái tranh nhỏ nép mình dưới vòm cong của tre trúc càng tăng thêm vẻ nên thơ cho khung cảnh Hòn Kẽm.

Đi du lịch Quảng Nam mùa nào đẹp nhất?: Hòn Kẽm Đá Dừng như muốn "níu chân" lữ khách đường xa hãy ở lại lâu hơn để cảm nhận nét đẹp yên bình, thư thả

Ngày nay, Hòn Kẽm được nhiều du khách biết đến, đặc biệt là những người trẻ thích chinh phục, khám phá. (Ảnh: chinsuchan)

Cả khúc sông nơi Hòn Kẽm có đầy bãi đá lô nhô, những dòng chảy uốn khúc quanh co khiến nước chảy xiết hơn. Có lẽ vì vậy mà dòng sông Thu Bồn khi đến đây như lọt thỏm vào trong hai hẻm núi dẫn đến khí hậu ngày thường ở Hòn Kẽm ít nắng, nhiều sương khói và lạnh hơn bên ngoài.

Từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm là thời điểm lý tưởng nhất để du khách lên kế hoạch chinh phục, khám phá Hòn Kẽm Đá Dừng. Trong giai đoạn này, khí hậu tại địa phương tương đối mát mẻ, lại không có mưa nhiều.

Tùy vào phương tiện di chuyển đến Hòn Kẽm Đá Dừng mà du khách có những trải nghiệm khác nhau. (Ảnh: nhtiee_)

Với địa hình sông nước, núi non và rừng cây xanh ngát, nơi này trở thành một điểm đến ở Quảng Nam quen thuộc với các phượt thủ và các tín đồ yêu xê dịch. Ở đây dù chẳng có các hoạt động vui chơi giải trí, chẳng có các trò vui hấp dẫn. Nhưng chính sự ban sơ của thiên nhiên đã giúp cho thắng cảnh này trở nên cuốn hút hơn, bình yên hơn trong mọi khoảnh khắc.

Theo kinh nghiệm du lịch Hòn Kẽm của nhiều người thì du khách nên đến đây vào buổi sáng sớm. Vì đây là thời điểm mà cảnh tượng vô cùng huyền ảo hiện ra: sông Thu Bồn lững lờ uốn lượn bên những triền đá và dấu tích xưa dưới làn sương khói mờ mờ ảo ảo khiến khung cảnh xung quanh trở nên siêu thực, như mộng ảo.

Sự kết hợp hài hòa giữa vách núi cheo leo, dòng sông hiền hòa cùng bầu không khí trong lành, thoáng đãng là điều thu hút mọi người tìm đến tọa độ du lịch đặc biệt này. (Ảnh: MiA)

Nếu đang ngồi trên con thuyền xuôi dòng sông vào lúc này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những đụn cát cao và dài nằm rải rác bên sông. Không gian tĩnh mịch và yên ắng khiến con người dường như được hòa vào với thiên nhiên và dễ dàng rũ bỏ hết những phiền muộn, âu lo thường ngày.

Ngoài buổi sáng sớm thì khách tham quan cũng thường tìm về Hòn Kẽm Đá Dừng vào những đêm trăng mùa hè. Mùa ấy dòng sông càng trở nên hiền lành mà mềm mại tựa như một dải lụa vắt ngang dưới trăng quê mơ màng.

Có nhiều hoạt động thú vị để các "tín đồ xê dịch" có thể trải nghiệm khi đến Hòn Kẽm Đá Dừng, như trekking leo núi ngắm cảnh, thuê thuyền ngồi xuôi dòng nước và tận hưởng vẻ đẹp thơ mộng.

Hòn Kẽm Đá Dừng được đặt tên với ý nghĩa liên quan đến biển Cửa Đại, vùng đất thiêng thờ Nữ thần Y Ana trong văn hóa Chămpa cổ. (Ảnh: MiA)

Giữa hai bờ đá Hòn Kẽm dựng đứng, con sông Thu Bồn vẫn cứ lặng lẽ trôi, mang trên mình những dấu vết của thời gian, của nắng gió bao đời và những huyền thoại cuốn hút khiến bất cứ kẻ du hành nào từng đặt chân đến đây đều cảm thấy thật lưu luyến. Cảm giác bình yên và thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên rộng lớn cũng là cảm xúc thường trực của du khách khi đến Hòn Kẽm.