Theo ông Cườm, ngày 9/5, ông cùng ông Nguyễn Hữu Vinh (SN 1973, lái xe của công ty) từ TP.Đà Nẵng ra thị huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế để giải quyết những tồn tại của Hợp đồng thi công xây dựng giữa Hợp tác xã đầu tư khai thác và quản lý chợ Nam Việt - Lăng Cô và công ty Công ty TNHH MTV Cường Lộc Thịnh.



Lúc 14h49 cùng ngày, khi ông và ông Vinh đang vào công trình tại dự án chợ Lăng Cô thì bị ông Nguyễn H.H – Chủ tịch hội đồng quản trị Hợp tác xã đầu tư khai thác và quản lý chợ Nam Việt - Lăng Cô cùng nhiều người khác lao vào hành hung.

Ông H cùng nhóm người khoảng 7-8 người lao vào đấm đá và tấn công bằng gậy kim loại, mũ bảo hiểm vào vùng đầu ông và người ông Vinh. Nhóm người này còn đe dọa tính mạng của ông và ông Vinh, thậm chí còn nhốt ông Vinh vào phòng bảo vệ để đánh.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Lộc Thịnh và lái xe bị một nhóm đối tượng đánh nhập viện khi đi giải quyết hợp đồng. Ảnh: Cắt từ clip

"Công ty của chúng tôi đang thi công chợ Lăng Cô. Giữa công ty chúng tôi và Hợp tác xã đầu tư khai thác và quản lý chợ Nam Việt Lăng Cô có khúc mắc về tiền bạc trong quá trình thi công. Hợp tác xã đầu tư khai thác và quản lý chợ Nam Việt Lăng Cô đang nợ công ty chúng tôi hơn 9 tỷ đồng. Lúc tôi ra để giải quyết những tồn tại của Hợp đồng thi công thì bị ông H. một số người nữa đánh tôi và anh Vinh. Ông H. là người trực tiếp đánh tôi rất nhiều", ông Phạm Cườm nói.

Bị đánh ông Cườm và ông Vinh bỏ chạy thoát thân sau đó báo sự việc đến Công an huyện Phú Lộc. Lúc này, Công an đã đến hiện trường đưa một số người về trụ sở công an để làm việc.

Về Phía ông Cườm và ông Vinh, sau khi bị đánh đã được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng để cấp cứu trong tình trạng bị choáng và chấn thương nhiều chỗ nhất là vùng mặt và vùng đầu.

Theo ông Cườm, ngay trong ngày 9/5, Công an thị trấn Lăng Cô đã cử cán bộ vào bệnh viện Đà Nẵng làm việc và lấy lời khai của ông và ông Vinh.

Hiện, ông Nguyễn Hữu Vinh đang được theo dõi tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: S.T

Hiện ông Cườm và ông Vinh tinh thần hoảng loạn và vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện Đà Nẵng. Ông Cườm vẫn đang bị choáng còn ông Vinh bị đánh sưng phù phần mặt bị đau nhiều bộ phận trên cơ thể.

Ông Vinh và ông Cườm cũng đã gửi đơn đến Công an huyện Phú Lộc đề nghị Cơ quan Công an vào cuộc điều tra truy tố trách nhiệm hình sự đối với hành vi của ông Nguyễn H.H cùng những người tham gia hành hung các ông.

