Đi học trực tiếp: Con đã lớn nhưng cha mẹ vẫn trăm nỗi lo!

Sáng mai (13/12), học sinh khối lớp 9 và lớp 12 tại TP.HCM được trở lại trường học tập trực tiếp sau khoảng 8 tháng học trực tuyến tại nhà.

Để chuẩn bị cho việc này, UBND thành phố, Sở GD-ĐT đã cân nhắc và lên phương án rất lâu để đảm bảo an toàn nhất cho học sinh khi đi học trở lại.

Trong đó, các trường THCS và THPT phải xây dựng nhiều phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, xử lý tình huống khi xảy ra trường hợp mắc Covid-19 và phương án dạy học trực tiếp…

Trường THCS Nguyễn Du, quận 1 chuẩn bị phân luồng và máy đo thân nhiệt, sát khuẩn để đón học sinh đi học trở lại. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Qua khảo sát của ngành giáo dục, có hơn 80% phụ huynh đồng ý cho con đi học trực tiếp trở lại. Đồng thời, qua buổi gặp mặt để giáo viên phổ biến các phương án dạy học và phòng chống dịch, nhiều trường học ghi nhận số học sinh đến trường nhiều hơn so với đăng ký trước đó.

Đây là tín hiệu đáng mừng vì phụ huynh, học sinh yên tâm hơn với công tác tổ chức của trường học khi vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa đảm bảo truyền đạt kiến thức đầy đủ cho học sinh.

Điệp khúc: Không được mở khẩu trang

Trao đổi với Dân Việt, chị T.M - phụ huynh có con học lớp 9 tại trường THCS Nguyễn Du, quận 1 cho biết, ban đầu chị không đồng ý cho con đi học trực tiếp nhưng sau đó đã thay đổi quyết định khi được giáo viên chủ nhiệm thông tin về phương án đón học sinh đến trường trở lại.

Mặt khác, nhìn thấy sự mong mỏi, khát khao được đến trường học cùng bạn bè, thầy cô của con sau nhiều tháng liền chỉ quanh quẩn ở nhà, chị đã đồng ý cho con đi học.

"Dù con tôi đã chích đủ hai mũi vaccine Covid-19 rồi, nhưng sức khỏe của cháu không tốt, hơi béo phì nữa… nên tôi rất lo ngại khi cho con đi học trực tiếp. Thấy các phương án của trường đưa ra khá đảm bảo nên cũng yên tâm phần nào. Dù vậy, tôi vẫn rất lo lắng.

Phương án đưa ra là vậy, nhưng thực hiện có được hay không lại là chuyện khác. Học sinh thì hiếu động, gặp nhau là quên hết "trời trăng mây gió", quên luôn phòng chống dịch... Vì lo nên ngày nào tôi cũng nhắc đi nhắc lại điệp khúc: con phải giữ khoảng cách, xịt khử khuẩn thường xuyên và nhất định không được mở khẩu trang…", chị T.M lo âu nói.

Học sinh lớp 9, 12 đã đủ lớn để biết tự chăm sóc bản thân, phòng chống dịch Covid-19 nhưng phụ huynh vẫn lo ngại khi đi học trực tiếp. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tương tự, anh N.D (ngụ quận 12) cho biết, con trai anh học lớp 12 nên công tác phòng chống dịch, tự bảo vệ bản thân không phải là vấn đề quá lo ngại. Tuy nhiên, để an toàn nhất có thể, anh N.D cho biết sẽ tự test Covid-19 cho con mỗi tuần 1 lần, ăn sáng tại nhà và dặn dò không được vui quá quên luôn thực hiện 5K ở trường.

"Theo phương án xử lý trường học đưa ra, tôi thấy có các tình huống như học sinh nghi ngờ mắc Covid-19 ở nhà, trong quá trình đo thân nhiệt ở cổng trường hoặc trong quá trình học phát hiện ca nghi mắc Covid-19, hoặc học sinh là F0 tại trường… chứ không có phương án test Covid-19 sàng lọc định kỳ. Có thể việc này sẽ gây tốn kém cho gia đình hoặc nhà trường nên chỉ test những trường hợp nghi ngờ.

Vì thế, để đảm bảo sức khỏe cho con cũng như bạn bè xung quanh, cứ 3 ngày 1 lần tôi sẽ test Covid-19 cho con. Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ chính quyền, nhà trường và gia đình thì việc đi học trở lại được suôn sẻ, ổn thỏa, để học sinh được lĩnh hội kiến thức đầy đủ chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp tới", anh N.D cho biết.

F0 xuất hiện trong lớp, F1 sẽ như thế nào?

Cô Trương Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng trường THPT Trưng Vương (quận 1) cho biết, rất nhiều phụ huynh lo lắng việc trong lớp học xuất hiện F0 thì các F1 xử lý như thế nào, liệu có phải về nhà học trực tuyến như trước.

Phụ huynh trang bị đầy đủ "combo" phòng chống dịch Covid-19 cho các con tại trường THCS Nguyễn Du: que test nhanh Covid-19, khăn ướt, khăn giấy, cồn khẩu trang, máy đo thân nhiệt... Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo cô Thủy, về trường hợp này, nhà trường đã tính toán rất kỹ để có thể duy trì lớp học trực tiếp mà không gây nguy cơ cho các lớp xung quanh.

Theo đó, khi phát hiện F0 trong lớp học, nhà trường sẽ yêu cầu học sinh trong lớp và giáo viên ở nguyên tại chỗ, không di chuyển đồng thời lập danh sách học sinh và những người có tiếp xúc gần với F0. Sau đó, lớp học sẽ được chuyển sang phòng học dự phòng để thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ học sinh và giáo viên, đồng thời phun khử khuẩn lớp học cũ.

Song song đó, nhà trường sẽ báo trung tâm y tế nơi F0 cư trú để phối hợp xử lý F0 khi về nhà.

Bước thứ 2, nhà trường sẽ đánh giá tình hình sức khỏe của học sinh F0, nếu có dấu hiệu suy hô hấp, thở nhanh, khó thở hoặc SpO2 dưới 96% thì cho thở oxy, liên hệ và chuyển F0 đến bệnh viện có khoa, đơn vị Covid-19 trên cùng địa bàn hoặc đến bệnh viện dã chiến gần nhất bằng xe cấp cứu.

Trường hợp F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ sẽ tư vấn, hướng dẫn phụ huynh đưa học sinh về nhà để được trạm y tế địa phương nơi cư trú tiếp cận, xử lý theo quy định.

Học sinh trang bị đầy đủ khẩu trang, kính chắn giọt bắn và dung dịch sát khuẩn khi tới trường học. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Về các F1 trong lớp, nếu F1 đã tiêm hai mũi vaccine Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 sẽ được đi học và làm việc bình thường nhưng tuân thủ 5K, xét nghiệm lại vào ngày thứ 3, 7 và tiếp tục mỗi 7 ngày bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên cho đến khi không còn phát hiện F0. Đồng thời, những F1 này phải khai báo sức khỏe mỗi ngày và xét nghiệm ngay khi có triệu chứng.

Đối với F1 chưa tiêm vaccine Covid-19 hoặc tiêm một mũi hoặc đã tiêm hai mũi vaccine nhưng có yếu tố nguy cơ như béo phì hoặc mắc các bệnh nền thì buộc phải cách ly tại nhà theo quy định, khai báo sức khỏe mỗi ngày, xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 14 hoặc ngay khi có triệu chứng.

Tất cả các trường hợp nêu trên đều được nhà trường thực hiện phương án giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh theo kế hoạch đảm bảo kiến thức cho học sinh.

Phụ huynh là cầu nối quan trọng, hỗ trợ nhà trường trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học trở lại. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Nếu giáo viên và học sinh đủ điều kiện tiếp tục học trực tiếp sẽ được di chuyển đến phòng học đặc biệt có tấm ngăn giữa giáo viên và học sinh để đảm bảo an toàn. Các lớp có giáo viên diện F1 giảng dạy sẽ được chuyển đến phòng có tấm ngăn giữa giáo viên với học sinh. Sau mỗi tiết học, toàn bộ bàn mặt ghế bàn phòng này sẽ được sát khuẩn an toàn nhất cho giáo viên và học sinh.

Phụ huynh là cầu nối vô cùng quan trọng

Để học sinh được học tập trực tiếp, các trường đều xác định phụ huynh là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng, là cầu nối giúp nhà trường thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tại trường THPT Marie Curie (quận 3), nhà trường đề nghị phụ huynh cùng phối hợp với nhà trường trong việc thực hiện quy định phòng chống dịch, nhắc nhở học sinh nghiêm túc thực hiện các quy định.

Đồng thời, có trách nhiệm kết nối, giữ mối liên hệ trực tiếp giữa giáo viên - cha mẹ học sinh, giữa nhà trường - cha mẹ học sinh… trong chăm sóc, đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường học.



Đặc biệt, nhà trường yêu cầu phụ huynh trang bị và nhắc nhở học sinh khi đến trường mang các vật dụng cá nhân, tuyệt đối tuân thủ vệ sinh cá nhân, như: mang theo bình đựng nước để sử dụng riêng, mang theo khăn giấy, nước súc miệng và nước rửa tay sát khuẩn…

Nhà trường cũng khuyến cáo và đề nghị phụ huynh chuẩn bị bữa sáng tại nhà cho học sinh, hạn chế để con em mang thức ăn vào sử dụng trong trường.

Ngoài ra, phụ huynh cần chủ động thông báo cho giáo viên chủ nhiệm hoặc nhà trường tình hình học sinh có triệu chứng sức khỏe và đưa các con đến cơ sở y tế để thăm khám, không cho các con đến trường khi sức khỏe chưa ổn định…