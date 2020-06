Di lý nghi phạm phóng hỏa đốt phòng trọ từ Tiền Giang về TP.HCM

Chiều 13/6, Công an TP.HCM cho hay đơn vị này đã di lý đối tượng Ch (hay gọi là Cụt, 55 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) từ tỉnh Tiền Giang về TP.HCM để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra vụ phóng hỏa khiến 3 người chết ở quận Bình Tân vào sáng 12/6.



Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Nguồn tin cho hay nghi phạm Ch bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Sau khi gây án, nghi phạm Ch đã bắt xe bỏ trốn từ TP.HCM về quê là tỉnh Tiền Giang để ẩn náu.

Được biết, nghi phạm Ch là người hay có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.D (35 tuổi, trú quận Bình Tân, ngụ tỉnh Tiền Giang, 1 trong số 3 nạn nhân tử vong của vụ cháy). Ch thường tới giao trái cây cho chị D đi bán mỗi ngày.

Qua lời khai của các nhân chứng, camera an ninh ghi nhận hình ảnh của nghi phạm Ch nên công an đã lần theo dấu vết của kẻ thủ ác. Sáng 13/6, trinh sát công an đã bắt giữ được Ch khi đang lẩn trốn ở tỉnh Tiền Giang.

Công an xem xét hiện trường vụ án.

Sau khi bị bắt giữ, nghi phạm Ch đã khai nhận hành vi phạm tội. Công an tiến hành di lý nghi phạm Ch về TP.HCM để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết, khoảng 16h chiều nay (13/6), lực lượng sẽ tiến hành họp báo thông tin chi tiết về vụ việc.

Như đã thông tin, rạng sáng 12/6, người dân sinh sống ở khu vực con hẻm đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM phát hiện khói lửa bốc lên ở một căn nhà trọ trên đường này.

Lúc này, người dân dùng nước, bình chữa cháy tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Sự việc được báo cho công an.

Nhận tin báo, công an có mặt tiến hành dập lửa chữa cháy. Sau khi dập lửa xong, lực lượng phát hiện có 3 người tử vong bên trong nhà trọ. Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định nhiều tài sản, vật dụng trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Cả 3 nạn nhân được xác định là chị Đ.T.D (35 tuổi), cháu Đ.V.T (13 tuổi) và cháu L.V.H (12 tuổi) tử vong do bị bỏng, ngạt khí.

Trích xuất camera xung quanh hiện trường, công an ghi nhận vào khoảng 1h30 sáng 12/6, một người đàn ông đi xe máy chạy tới khu nhà trọ này. Sau đó, người đàn ông đặt một số thùng nhỏ tại khu vực phòng trọ của chị D rồi châm lửa đốt. Gây án xong, người đàn ông bỏ lại xe máy, chạy bộ rời khỏi hiện trường.