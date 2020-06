Bắt nghi phạm phóng hỏa đốt căn nhà trọ khiến 3 người tử vong ở TP.HCM

Sáng 13/6, nguồn tin từ Công an TP.HCM cho hay Công an quận Bình Tân và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã phối điều tra và bắt được nghi phạm phóng hỏa đốt căn nhà trọ khiến 3 người tử vong ở khu vực.



Hiện trường ngôi nhà bị phóng hỏa.

Theo nguồn tin, danh tính nghi phạm là Chín (khoảng 55 tuổi, biệt danh là Cụt). Hiện, công an đang tiến hành lấy lời khai làm rõ động cơ của nghi phạm.

Như đã thông tin, rạng sáng 12/6, người dân sinh sống ở khu vực con hẻm đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM phát hiện khói lửa bốc lên từ một căn nhà trọ trên đường này.

Lúc này, người dân dùng nước, bình chữa cháy tìm cách dập lửa nhưng không thành công. Sự việc được báo cho công an.

Người dân hiếu kỳ tụ tập quanh ngôi nhà bị phóng hỏa.

Nhận được thông tin, công an có mặt, tiến hành dập lửa chữa cháy. Sau khi dập lửa xong, lực lượng phát hiện có 3 người tử vong bên trong nhà trọ.

Danh tính các nạn nhân được xác định là chị Đ.T.D (35 tuổi), cháu Đ.V.T (nam, 13 tuổi) và cháu L.V.H (nam, 12 tuổi) cùng ngụ quận Bình Tân).

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, công an xác định cả 3 nạn nhân tử vong do bị phỏng và ngạt khí. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định khoảng 1h30 cùng ngày, một người đàn ông chạy xe máy mang theo các thùng xốp nhỏ đi tới khu vực nhà trọ.

Công an đến khám nghiệm hiện trường.

Sau đó, người này dừng xe lấy thùng xốp đặt ở trước phòng chị D rồi châm lửa đốt. Đốt xong, người đàn ông đi bộ rời khỏi hiện trường và để lại chiếc xe máy.

Sáng 13/6, qua truy xét, công an đã bắt được nghi phạm phóng hỏa đốt căn nhà trọ khiến 3 người tử vong ở quận Bình Tân.