Đi máy bay Tết 2024 tại sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách nên lưu ý gì?

Ngày 26/12, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã chính thức bước vào giai đoạn cao điểm lễ, Tết 2024. Về phía người dân, để đảm bảo đi lại thuận lợi, đúng giờ trong dịp Tết 2024, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách nên kiểm tra kỹ tình trạng giấy tờ tùy thân, đảm bảo còn đủ thời hạn sử dụng.

Hành khách có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử cấp độ 2 VNeID trên điện thoại để làm thủ tục cho các chuyến bay nội địa thay vì sử dụng giấy tờ thông thường như căn cước công dân. Ngoài ra, để tránh tình trạng lừa đảo, đề nghị hành khách không sử dụng các dịch vụ bên ngoài.

Bên cạnh đó, hành khách nên chủ động sắp xếp thời gian làm thủ tục trước thời điểm khởi hành 120 phút đối với chuyến bay quốc nội và 180 phút đối với chuyến bay quốc tế để tránh nhỡ giờ bay. Ngoài ra, hành khách hạn chế người nhà đưa đón và không đến quá sớm so với giờ khởi hành.

Hành khách nên đến sân bay Tân Sơn Nhất trước 2 giờ để làm thủ tục đối với chuyến bay trong nước. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, để chủ động các phương án phục vụ cao điểm Tết, cảng đã yêu cầu các đơn vị hoạt động trên địa bàn xây dựng phương án khai thác nội bộ, bảo đảm phối hợp kịp thời trong khai thác.

Cụ thể, đơn vị phục vụ mặt đất được yêu cầu triển khai rà soát, có kế hoạch bổ sung nguồn nhân lực tăng cường cho hoạt động cao điểm cuối năm. Tổ chức kiểm tra, hoàn tất bảo trì, sửa chữa phương tiện, trang thiết bị, bảo đảm an toàn khi phục vụ khai thác cao điểm.

Các đơn vị hải quan, công an cửa khẩu hỗ trợ trong công tác điều hành, bố trí lực lượng, mở tất cả các quầy khi lượng hành khách tăng cao, giải tỏa kịp thời tình trạng ùn ứ, nâng cao chất lượng phục vụ.

Đồn Công an Tân Sơn Nhất tiếp tục hỗ trợ cảng trong công tác tăng cường duy trì trật tự, an ninh an toàn giao thông tại khu vực cửa ngõ cảng hàng không. Cảng vụ Hàng không miền Nam triển khai kiểm tra bảo đảm công tác an toàn tĩnh không, hỗ trợ tuyên truyền về việc cấm sử dụng đèn chiếu, tia lazer… trong khu vực lân cận cảng.

Sân bay Tân Sơn Nhất yêu cầu các đơn vị giải tỏa kịp thời tình trạng ùn ứ, phục vụ cao điểm Tết. Ảnh: Gia Linh

Bên cạnh đó, các hãng hàng không tuân thủ slot được cấp; chủ động xây dựng, vận hành phương án ứng phó các trường hợp trễ chuyến, cử đại diện phối hợp các đơn vị để thông tin, giải đáp cho hành khách, ứng phó kịp thời các tình huống bất thường, tuân thủ huấn lệnh về tốc độ và tuyến lăn tại Cảng.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ phi hàng không (nhà hàng, điều hành bãi xe ô tô đưa đón khách…) chủ động điều hòa công tác phục vụ theo lịch bay thực tế, bảo đảm hỗ trợ kịp thời hành khách.