Những địa điểm không thể bỏ lỡ dịp 30/4 - 1/5 gần Đà Nẵng

Địa điểm check in nhất định phải ghé qua ở Đà Nẵng lễ 30/4-1/5: Hồ Hòa Trung

Hồ Hòa Trung là gợi ý khá lý tưởng cho câu hỏi 30/4 đi đâu chơi ở Đà Nẵng. Nơi đây sở hữu không gian thiên nhiên bao la, phong tục như một một bức tranh sơn thủy hữu tình. Đến hồ Hòa Trung chắc chắn du khách sẽ ngỡ ngàng trước khoảng không rộng lớn của hồ nước nhân tạo, ở xa xa là những bãi có xanh trải dài như vô tận.

Hồ Hòa Trung. (Ảnh: Vinpearl)

Sở hữu lợi thế về thiên nhiên nên hồ Hòa Trung rất thích hợp cho các hoạt động cắm trại, dã ngoại ngoài trời. Bên cạnh đó du khách cũng có thể tham gia các hoạt động như: chèo thuyền trên sông, đạp xe xung quanh hồ nước,...

Địa điểm check in nhất định phải ghé qua ở Đà Nẵng lễ 30/4-1/5: Cù Lao Chàm

Cù Lao Chàm, một trong những điểm đến nhiều du khách lựa chọn. (Ảnh: Klook)

30/4 – 01/5 đi đâu gần Đà Nẵng mà có thể thảo thích ngắm núi, ngắm biển thì Cù Lao Chàm là địa điểm thích hợp nhất. Khi đi từ xa, du khách sẽ thấy Cù Lao Chàm hiện lên thật đẹp. Hòn đảo này sở hữu nhiều bãi tắm cát vàng nên lượng du khách đổ về đây ngày một tăng dần. Không như các đảo khác, thiên nhiên tại Cù Lao hầu như còn nguyên vẹn những gì sơ khai nhất của biển đảo.

Biển tại Cù Lao Chàm rất sạch nên du khách có thể hoàn toàn đắm mình vào làn nước trong xanh và cảm nhận những gì tinh túy nhất của biển. Vào những ngày nắng gắt của mùa hè, được vi vu trên hòn đảo xinh đẹp, nô đùa cùng sóng cùng gió sẽ làm bao nhiêu mệt mỏi theo đại dương mà trôi dạt ra xa.

Đến đây du khách cũng có thể tham gia các trò chơi như: bơi thuyền Kayak, lướt ván,... Đặc biệt nhất là lặn thám hiểm để ngắm san hô muôn hình vạn trạng, đây là hoạt động được nhiều du khách lựa chọn khi đến đảo Cù Lao Chàm.

Địa điểm check in nhất định phải ghé qua ở Đà Nẵng lễ 30/4-1/5: Rạn Nam Ô

30/4 – 01/5 đi đâu gần Đà Nẵng? Câu trả lời chắc chắn là Rạn Nam Ô. Đây là một bãi tắm hoang sơ cách trung tâm thành phố 17km. Do chưa được khai thác du lịch quá nhiều nên nơi đây vẫn còn hoang sơ.

Những tảng đá phủ đầy rêu xanh mướt mắt. (Ảnh: Vinpearl)

Đặt chân đến rạn Nam Ô, du khách sẽ bất ngờ trước sự rộng lớn của biển cả và ngạc nhiên hơn nữa là những tảng đá ngầm nằm lộ thiên rải rác khắp nơi tại bờ biển mang đến sự kỳ vỹ của thiên nhiên. Mỗi một hòn đá lại có hình thù khác nhau. Vào dịp lễ 30/4 đá nơi đây được phủ một lớp rêu xanh mướt tạo nên bức tranh thiên nhiên diễm lệ vô cùng. Đứng trước khung cảnh tuyệt vời của rạn Nam Ô, mọi nỗi buồn lâu nay dường như tan biến. Cũng đừng quên đem theo máy ảnh để check in thật xịn xò nhé.

Địa điểm check in nhất định phải ghé qua ở Đà Nẵng lễ 30/4-1/5: Phố cổ Hội An

Ảnh: Hội An Di Sản Văn hóa thế giới

30/4 - 1/5 mà không đến Hội An thì quả là điều đáng tiếc. Nét đẹp của phố cổ rất độc đáo, khác biệt hẳn so với những khu du lịch khác. Cả khu phố đều được bố trí kiểu bàn cờ có những con đường hẹp, ngắn đan nhau chằng chịt. Hai bên con đường là những ngôi nhà cổ san sát nhau. Giờ đây, Hội An là nơi đang lưu giữ những di tích lịch sử quan trọng như mộ cổ, đình, chùa,...

Nhịp sống tại Hội An không ồn ào, bon chen. Những ngôi nhà mái đỏ, mảng tường màu vàng hay những khu phố đèn lồng là nét đặc trưng của Hội An. Chính sự bình dị đó đã in sâu vào tâm khảm mỗi du khách luôn nhớ về một miền đất xưa nhưng chưa bao giờ cũ.

Hội An về đêm là đẹp nhất - nhận định quả thực không sai chút nào. Khi mặt trời tắt nắng, ánh điện buông lên là lúc Hội An khoác lên mình sắc màu lung linh huyền bí. Nếu đã có dịp đến Hội An thì hãy nán lại thêm chút để cảm nhận sức quyến rũ mê hoặc của Phố cổ khi lên đèn nhé.

Địa điểm check in nhất định phải ghé qua ở Đà Nẵng lễ 30/4-1/5: Bà Nà Hills

Bà Nà Hills. (Ảnh: Sun Group)

Đi đâu chơi ở Đà Nẵng lễ 30/4? Nếu du khách đang chần chừ do dự thì Bà Nà Hills là một điểm đến quá tuyệt vời. Cách thành phố Đà Nẵng 20km về phía Tây, Bà Nà được mệnh danh là thiên đường của Đà Nẵng khi sở hữu cho mình cảnh sắc thiên nhiên hùng vỹ nhưng cũng lãng mạn vô cùng.

Tọa lạc trên cao nên Bà Nà có khí hậu ôn hòa, mát mẻ với nhiệt độ chỉ từ 15 - 20 độ C. Vì thế đến du khách có thể đến tham quan Bà Nà bất cứ mùa nào trong năm.

Để miêu tả về Bà Nà, nhiều người sẽ sử dụng những mỹ từ như "tiên cảnh", "thiên đường", "chốn bồng lai",... nhưng chắc có lẽ vẻ đẹp của Bà Nà không thể đong đếm được qua con chữ mà du khách phải đến tận nơi mới thấy chốn thiên thai. Được một lần đặt chân lên đỉnh Bà Nà Hills mờ sương với bốn mùa trong một ngày là những phút giây du khách được hòa mình cùng với đất trời để cảm nhận những khoảnh khắc hiếm có trong đời.

Địa điểm check in nhất định phải ghé qua ở Đà Nẵng lễ 30/4-1/5: Suối khoáng nóng núi Thần Tài

Núi Thần Tài, điểm suối khoáng nóng tự nhiên thu hút nhiều du khách. (Ảnh: Núi Thần Tài)

Nếu du khách đang cùng bạn bè, người thân băn khoăn về câu hỏi 30/4 đi đâu chơi ở Đà Nẵng? thì núi Thần Tài là một địa danh vô cùng hấp dẫn. Được phát triển mạnh trong thời gian gần đây, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đang dần trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách.

Đến đây, du khách sẽ ngỡ ngàng trước không gian thoáng đãng được bao bọc bởi cây cỏ xanh ngát, những ồn ào của phố thị dường như không còn. Vào những ngày mặt trời lan tỏa nhiệt độ nắng gắt được đến đây để đắm mình vào không gian xanh ngát của thiên nhiên, của những con suối mát lành.

Địa điểm check in nhất định phải ghé qua ở Đà Nẵng lễ 30/4-1/5: Đồi chè Đông Giang

Đồi chè Đông Giang. (Ảnh: @somewhereinmylifejourney)

Quả thật thiếu sót nếu không nhắc đồi chè Đông Giang khi du khách đang loay hoay với câu hỏi 30/4 đi đâu chơi ở gần Đà Nẵng? Từ thành phố Đà Nẵng, du khách di chuyển bằng xe khoảng 100km về phía Tây. Địa danh này với khung cảnh rất bình yên, mới lạ.

Ở Đông Giang không còn đó những xô bồ những bon chen mà thay vào đó là không gian những cánh rừng nguyên sinh, lọt thỏm giữa đó là đồi chè xanh ngát tỏa hương thơm dễ chịu bay khắp không gian.