Những địa điểm check in tuyệt đẹp, độc đáo tại Nghệ An dịp lễ 30/4 - 1/5

Dip lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ ít hơn mọi năm nên nhiều gia đình chọn xu hướng đi gần, di chuyển bằng đường bộ. Tại dải đất miền Trung – Nghệ An được xem là địa điểm thú vị để đi du lịch dịp này. Vậy, trong lễ 30/4 – 01/5 nên đi đâu chơi ở Nghệ An, check in những điểm đến nổi tiếng nào?



Địa điểm check in nhất định phải ghé qua ở Nghệ An lễ 30/4-1/5: Bản Hoa Tiến

Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường

Đường vào bản Hoa Tiến mùa này, hai bên là cánh đồng lúa xanh mướt với hàng chục chiếc guồng nước được dựng theo những triền suối, triền kênh tạo không gian cho du khách check in và trải nghiệm.

Ngoài ra, nơi đây còn lắp đặt các guồng nước to nhỏ khác nhau, vừa có những chiếc lều nhỏ bên cạnh đó là những cây hoa đua sắc, cây cảnh để du khách có thể ngắm nhìn, thư giãn.

Bên cạnh việc check in, du khách còn trải nghiệm những hoạt động dân dã như đi xe trâu, xem hái dâu, dệt vải, thích đi chạy bộ trên những quả đồi. Hoặc thưởng thức ẩm thực, nghe dân ca…

Địa điểm check in nhất định phải ghé qua ở Nghệ An lễ 30/4-1/5: Miền Trà Lân

Miền Trà Lân. (Ảnh: Bá Hậu)

Khám phá miền Trà Lân, với hang đá Thẳm Nàng Màn (xã Yên Khê) hay thắng cảnh đập Phà Lài và sông Giăng (xã Môn Sơn), du khách sẽ được trải nghiệm những cảm giác mạnh như chèo thuyền kayak hoặc đu dây qua sông (zipline)… Trong hành trình khám phá sông Giăng, vừa ngắm khung cảnh hoang sơ kỳ vĩ của rừng Pù Mát, vừa hòa mình cùng với nhịp sống hàng ngày của người dân bản địa. Buổi trưa, du khách có thể thưởng thức nhiều món ăn đặc sản độc đáo của dân tộc Thái như cá sông Giăng, cơm Mường Quạ.

Đêm xuống, du khách nghỉ ngơi tại homestay hoặc khách sạn, du khách có thể đến tham quan các bản du lịch cộng đồng, như bản Xiềng (xã Môn Sơn), bản Nưa (xã Yên Khê), bản Pha (xã Yên Khê) và bản Khe Rạn (xã Bồng Khê). Đây là các bản thuần Thái, có cảnh quan tự nhiên tươi đẹp, những ngôi nhà sàn cổ kính, yên bình.

Địa điểm check in nhất định phải ghé qua ở Nghệ An lễ 30/4-1/5: Biển Cửa Lò

Biển Cửa Lò. (Ảnh :Traveloka)

Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) từng đánh giá Cửa Lò là một trong những nơi có bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Bãi biển Cửa Lò, Nghệ An là một trong những điểm du lịch biển nổi tiếng tại bắc miền Trung Việt Nam. Bãi biển này thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Cách thành phố Vinh 18km về phía Đông Bắc.

Một trong những điểm nổi bật của bãi biển này chính là đường bờ cát dài và độ sâu dần đều, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tắm biển, thư giãn trên những bãi cát sạch trải dài bên bờ biển. Biển Cửa Lò Nghệ An cũng là nơi tập trung của nhiều hoạt động giải trí và thư giãn như chạy mô tô nước, bay khinh khí cầu, đi bộ dọc bãi biển, ngắm sao trên bãi biển, đi thuyền thúng câu mực về đêm và nhiều hoạt động khác. Điều này tạo điều kiện cho du khách có thể tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn và giải trí đầy thú vị tại biển Cửa Lò - Nghệ An.

Địa điểm check in nhất định phải ghé qua ở Nghệ An lễ 30/4-1/5: Đảo chè Thanh Chương

Đảo chè Thanh Chương nằm cạnh đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc xã An Ngọc, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, cách trung tâm Thành phố Vinh khoảng 50km. Nơi đây, được ví như "vịnh Hạ Long trên cạn". Với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đẹp tựa tranh vẽ, ốc đảo chè xanh thu hút rất nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan và trải nghiệm.

Đảo chè Thanh Chương. (Ảnh: Traveloka)

Do được bao quanh bởi đập nước, du khách chỉ có thể di chuyển tham quan đồi chè Thanh Chương Nghệ An bằng thuyền hoặc xuồng máy. Nếu muốn tận hưởng không gian yên bình, du khách nên chọn thuyền. Ngồi trên thuyền di chuyển qua các ốc đảo, du khách được tận hưởng vẻ đẹp non xanh nước biếc cùng đồi chè trải dài bất tận.



Địa điểm check in nhất định phải ghé qua ở Nghệ An lễ 30/4-1/5: Bãi Lữ

Bãi Lữ, điểm đến du khách có thể tham gia các hoạt động vui chơi trên biển, bơi lội hay ngắm bình minh lên tuyệt đẹp. (Ảnh: Vinpearl)



Bãi Lữ còn được người dân địa phương gọi là Lữ Sơn, có diện tích gần 160 ha, thuộc địa phận 2 xã Nghi Yên và Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Vịnh biển Bãi Lữ có hình vòng cung, nhìn từ xa tới như một vầng trăng khuyết, nên còn có tên khác là "Vịnh Ánh Trăng".

Để đến được bãi Lữ, du khách từ Hà Nội có thể bắt xe khách, tàu hỏa, hoặc lái ô tô riêng, di chuyển quãng đường hơn 300km mất khoảng 6 tiếng. Nếu ở Sài Gòn, du khách có thể đi máy bay đến thành phố Vinh, rồi đến Bãi Lữ bằng xe máy hoặc ô tô. Bãi biển này cách thị xã Cửa Lò khoảng 25 km, cách trung tâm thành phố Vinh khoảng 40 km.

Điều đặc biệt, biển nơi đây ăn sâu vào đất liền, tạo thành vùng biển Bãi Lữ rộng mênh mông, được bao bọc bởi những ngọn núi cao hùng vĩ, xung quanh là những hàng thông xanh mướt. Những con sóng đua nhau xô vào vách đá, tạo nên vẻ đẹp khó tả.

Thời điểm lý tưởng du lịch Bãi Lư là tháng 4 đến tháng 6. Đến đây, du khách có thể tham gia các hoạt động vui chơi trên biển, bơi lội hay ngắm bình minh lên tuyệt đẹp. Với những người không thích chốn xô bồ, Bãi Lữ sẽ là điểm dừng chân lý tưởng.