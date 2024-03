Top những “cây cô đơn” siêu đẹp du khách nên check-in trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Du lịch Việt Nam: Cây thông cô đơn tại Hồ Phú Ninh

Cây thông cô đơn Hồ Phú Ninh. (Ảnh: Lit Nguyễn)

Hồ Phú Ninh toạ lạc tại huyện Phú Ninh của tỉnh Quảng Nam là khu du lịch sinh thái thu hút đông đảo du khách. Với phong cảnh hữu tình, mát mẻ, nơi đây được nhiều người yêu thích. Hồ Phú Ninh được bao bọc bởi 23.000 ha rừng phòng hộ cùng 30 hòn đảo lớn nhỏ trên mặt hồ, được ví như "tiểu Hạ Long" tại miền Trung.

"Cây cô đơn" Phú Ninh với vị trí gần bờ, bao quanh là làn nước xanh mát, trên đảo chỉ có duy nhất một cây xanh cùng tán lá rậm rạp đã tạo nên cảnh độc đáo và thơ mộng.

Gọi là cây "cô đơn" nhưng lại thu hút đông đảo các cặp tình nhân đến để chụp ảnh. Đặc biệt đang trong không khí ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, nên nhiều chị em phụ nữ, các bà các cô cũng đến đây chụp ảnh.

Du lịch Việt Nam: Cây thông cô đơn đèo Hải Vân

Cây thông cô đơn đèo Hải Vân. (Ảnh: S.T)

Một phiên bản "cây thông cô đơn" cũng được yêu thích không kém, toạ lạc trên cung đèo Hải Vân nối Huế và Đà Nẵng cũng được nhiều người tìm đến chụp ảnh. Nếu di chuyển từ Đà Nẵng lên đỉnh đèo Hải Vân, du khách đổ đèo thêm chừng 5 phút là có thể tới được vị trí cây thông. Còn nếu khởi hành từ Huế, thì từ khúc cua con rùa các bạn đi qua đỉnh đèo cho tới khi cách Hải Vân quan khoảng 2km.

Nằm trên đèo Hải Vân, cây thông với tán lá rộng một mình đơn lẻ bên đường đã trở thành một tọa độ "sống ảo" lung linh được du khách yêu thích.

Giữa con đèo quanh co, cây thông sừng sững mọc lên, lại một mình một chỗ tạo ra nét độc đáo cho cả cung đường. Dù thông mọc quanh đèo Hải Vân rất nhiều nhưng có lẽ cây thông mọc một mình kia lại khiến nhiều người thích thú hơn cả.

Du lịch Việt Nam: Cây thông cô đơn tại Đà Lạt

Cây thông cô đơn Đà Lạt. (Ảnh: Du lịch Đà Lạt)

Chỉ là một cây thông giản đơn nhưng mọc tại vị trí đặc biệt nên cũng trở thành độc đáo, là tọa độ bạn trẻ nào cũng muốn "check-in" khi tới thành phố mộng mơ.

Cây thông cô đơn Đà Lạt là một ngọn cây nằm tại đường ĐT722 thuộc xã Lát, huyện Lạc Dương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây là một trong những nơi được mẹ thiên nhiên ưu ái với vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng, cùng với đó là mang vẻ ngoài đơn sơ, mộc mạc. Sở dĩ người dân đặt nơi này với tên gọi là cây thông cô đơn là bởi vì ngọn cây chỉ đứng trơ trụi giữa một cánh đồng mênh mông và rộng lớn, với bên cạnh là hồ nước. Chính vì điều này đã tạo nên sức hút vô cùng kỳ lạ, thu hút đông đảo sự tò mò của khách du lịch thập phương ghé đến hàng năm.

Tưởng chừng như cảnh vật hoang sơ, mộc mạc ấy không thu hút được những tín đồ đam mê sống ảo đến đây chụp ảnh check-in. Thế nhưng, bất ngờ thay điều này lại đi ngược hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta tưởng tượng.

Nơi đây không chỉ là điểm đến sống ảo "cực hot", giúp các bạn tuổi teen có được những tấm ảnh chất lượng, xinh xinh, mà còn là điểm đến được xuất hiện rất nhiều trong các MV ca nhạc, phim ảnh của nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng khác nhau. Chính vì sự phổ biến ấy đã làm cho cây thông cô đơn Đà Lạt trở thành một trong những địa điểm hàng đầu được du khách lựa chọn khi ghé thăm "Xứ sở sương mù" Đà Lạt.

Du lịch Việt Nam: Cây Cô Đơn Phim Mắt Biếc – Làng Hà Cảng Huế

Cây Cô Đơn Phim Mắt Biếc. (Ảnh: Godyvn)

Làng Hà Cảng bình yên tọa lạc tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là nơi xuất hiện trong bộ phim chuyển thể đình đám "Mắt Biếc" của đạo diễn Victo Vũ. Cũng chính tại đây, ngôi làng Đo Đo phiên bản điện ảnh bước ra từ trong truyện và từ đó, một "ngôi sao điện ảnh mới" trong làng sống ảo được ra đời: cây Mắt Biếc.

Cây thu hút rất đông những bạn trẻ đến để check in và thưởng lãm khung cảnh thơ mộng tại đây.

Du lịch Việt Nam: Cây cô đơn Hà Giang

Cây cô đơn Hà Giang. (Ảnh: Nhoccoi)

Cây cô đơn tọa lạc tại xã Cán Tỷ, gần trường mầm non Lao Chải, Hà Giang. Để đến được địa điểm du lịch Hà Giang độc đáo này, khi đi trên đường từ Quản Bạ sang Yên Minh du khách chọn đi con đường mới được tu sửa có tên là Hạnh Phúc. Người dân nơi đây cho biết có rất nhiều các bạn trẻ và phượt thủ dừng chân chụp hình sống ảo với cây cô đơn Hà Giang.

Du lịch Việt Nam: Cây Táo mèo cô đơn ở Tà Xùa

Cây Táo mèo cô đơn ở Tà Xùa. (Ảnh: Godyvn)

Tại đỉnh Gió, Háng Đồng, Sơn La xuất hiện một cây táo mèo cô đơn. Nằm sừng sững tại sống lưng Tà Xùa cheo leo ngút ngàn, cây táo mèo được nhiều bạn trẻ tìm đến khi lên vùng cao nguyên Tây Bắc. Cho dù trải qua bao phong trần, sương gió nơi đại ngàn nhưng cây vẫn tràn đầy sức sống. Đứng tại vị trí này, bất kể giữa ngày đông hay hè, lúc vào thu hay sang xuân, du khách đều có những tấm hình trên cả tuyệt vời.

Đặc biệt, khi tựa lưng dưới gốc cây táo mèo, du khách sẽ được phóng tầm mắt ra xung quanh, chiêm ngưỡng cả một vùng đất trời hùng vĩ với mây cuộn trắng xóa, trôi từng lớp bồng bềnh.

Du lịch Việt Nam: Cây cô đơn thốt nốt hình trái tim – An Giang

Cây cô đơn thốt nốt hình trái tim. (Ảnh: Godyvn)

An Giang là tỉnh có nhiều điểm du lịch cực kỳ nổi tiếng. Khi đến đây, dù ghé thăm bất kỳ đâu, du khách cũng dễ dàng bắt gặp những cây thốt nốt xanh tươi. Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến cây thốt nốt hình trái tim tọa lạc tại Tri Tôn, An Giang. Đây vừa loài cây đặc sản của xứ sở An Giang vừa là cây cô đơn được biết đến nhiều nhất ở miền Tây sông nước. Vài cây thốt nốt mọc cạnh nhau tạo thành tán lá có hình trái tim vô cùng độc đáo, giúp du khách dễ dàng có được những bức ảnh tình thật là tình.