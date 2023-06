Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập Hà Nội năm 2023: Tham khảo từ năm trước

Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội năm 2023 sẽ thế nào?

Tối 30/6, Sở GDĐT Hà Nội thông báo điểm thi vào lớp 10 năm 2023. Sau bao ngày mong ngóng, thông tin này phần nào giải nhiệt cho phụ huynh và thí sinh. Tuy nhiên, sau khi có điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023 của các trường năm nay thế nào cũng là mối quan tâm lớn.

Năm 2022, điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội cao nhất là Trường THPT Chu Văn An với 43,25. Tiếp theo là các trường Yên Hòa: 42,25; Việt Đức: 41,75; Phan Đình Phùng: 42,0; Thăng Long: 41,5; Kim Liên 41,25...

Theo thống kê của Sở GDĐT Hà Nội, kết quả các bài thi vào lớp 10 năm 2022 của thí sinh trong kỳ thi cụ thể là: 1.382 bài thi môn Ngữ văn đạt từ 9,0 đến 9,5 điểm; 3.364 bài thi môn Ngoại ngữ đạt điểm 10; 256 bài thi môn Toán đạt điểm 10. So với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, nhìn chung, kết quả bài thi năm học 2022-2023 cao hơn, do đó trung bình điểm chuẩn của một số trường sẽ tăng nhẹ so với năm học 2021-2022.

Tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 công lập Hà Nội năm 2022:

Năm 2021, Sở GDĐT Hà Nội tổ chức thi 4 môn. Trường có điểm chuẩn vào lớp 10 cao vượt trội là THPT Chu Văn An với 53,3 điểm, THPT Kim Liên điểm chuẩn là 50.25. Trường có tỉ lệ chọi cao nhất năm nay là THPT Yên Hòa có điểm chuẩn là 50,0… Cũng như mọi năm, đây là nhóm có điểm chuẩn thuộc diện top đầu hàng năm.